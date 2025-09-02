Piráti zahajují horkou část kampaně. Jako místo zvolili lávku přes Štvanici

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Akce Pirátů se odehraje přímo pod Štvanickou lávkou, která není jen architektonickým spojem Prahy, ale také metaforou setkávání a spojování lidí napříč generacemi a názory. Právě její slavnostní otevření měl na starosti Zdeněk Hřib jako bývalý primátor a nynější předseda Pirátů.
Hřib také za doprovodu dalších pirátských politiků představí hlavní vize Pirátů, které plánují uskutečnit v prvních 100 dnech po sněmovních volbách. Akci bude moderovat stand-up komik Big Daddy Mikky. Nemají chybět ani speciální hosté a influenceři.
Již dříve představili Piráti program. Založit rodinu a vychovávat děti nesmí být podle nich luxus. Strana má plán, který má pomoci 90 procentům rodin. Hlavními body jsou zvýšení slevy na poplatníka, bonus na první dítě či snížení DPH na základní potraviny a potřeby o šest procentních bodů. Pro rodinu s dětmi to má znamenat úsporu až 35 359 korun.
Piráti slíbili bonus na první dítě i nižší DPH na potraviny a základní potřeby
„Nenechme si namluvit, že vychovávat děti má být luxus a nenechme si namluvit, že žít od výplaty k výplatě je normální,“ řekl Hřib.
Podle průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi by Piráti nyní získali 9,5 procenta hlasů, podle agentury STEM pro CNN Prima News 8,9 procenta.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
