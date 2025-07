To, že se takové hlasování musí konat, si vynutil potřebný počet straníků, podle pravidel Pirátů to musí být alespoň pětina členů či členek strany.

K odvolání vlastního volebního lídra v Karlovarském kraji vyzvala veřejná výzva České pirátské straně.

„Vladimír Votápek má za sebou profesní minulost, která je v přímém rozporu s hodnotami moderní demokratické politiky. Během normalizačního období působil jako učitel marxismu-leninismu – tedy ideologie, která tvořila základ totalitního komunistického režimu odpovědného za zničení občanských práv, perzekuci odpůrců a potlačení svobody slova,“ píše se ve výzvě, kterou podepsali třeba exposlankyně za Piráty Lenka Kozlová či zastupitel v Praze 2 Robert Veverka, známý díky boji za dekriminalizaci konopí.

Jeden z Votápkových kritiků Daniel Halamíček pak dal podnět na jeho odvolání, přičemž lhůta pro sesbírání potřebných nejméně 204 podpisů členů Pirátů vypršela v pondělí. A tak se musí hlasovat, zda se strana zbaví lídra, kterého si sama vybrala.

„To, o čem mluvíte, je interní záležitost, která probíhá na uzavřeném fóru a já ji rozhodně nebudu komentovat pro média,“ řekl v pondělí Votápek.

„Naštěstí jsem nikdy nebyl vystaven takové situaci, kdy bych vyloženě musel vybírat mezi tím, že bych někomu ublížil, a tím, že bych budoval kariéru. Tomuhle pokušení jsem nebyl nikdy vystaven. A tak můžu s čistým svědomím říci, že jsem nikdy nikomu neublížil, že jsem se pokoušel proplout tady tím kanálem,“ řekl dříve Votápek DVTV o svém chování za komunistického režimu.

Není to úplně šťastné, říká Pirát Bartoš

Bývalý šéf Pirátů Ivan Bartoš nepřímo uznal, že není úplně šťastné, když se taková věc, jako odvolávání volebního lídra, řeší právě v den, kdy je uzávěrka pro podávání kandidátek.

„Kolega Votápek byl zvolený krajským sdružením. Já jsem dost proti tomu, aby ingerovaly do subsidiarity krajů nějaké stranické orgány, ale celostátní fórum je nejvyšší orgán strany, takže to je legitimní hlasování. Nevím, jestli to je nejšťastnější v danou chvíli, ale taková je demokracie,“ řekl iDNES.cz Bartoš.

„Dlouhodobě se věnuje zahraniční politice. Myslím si, že je jasné, na které straně v zahraniční politice stojí,“ podpořil Votápka, který usiluje o to, aby byl v Česku omezen vliv Ruska, které rozpoutalo válku na Ukrajině, a diktátor Vladimir Putin v jeho čele neuznává ani rozšíření NATO o Českou republiku.

Na uzavřeném pirátském fóru se Votápka opakovaně zastal předseda Zdeněk Hřib. Kdyby snaha Votápkových odpůrců byla úspěšná, voliči v Karlovarském kraji nepochopí, proč Piráti na poslední chvíli mění lídra krajské kandidátky do podzimních voleb.

„Rozhodnutí celostátního fóra neznamená finální rozhodnutí v této věci, ale to, zda se jí následně bude zabývat republikový výbor strany. Piráti jsou demokratická, liberální strana, v níž stejně otevřeně přistupujeme ke každému členovi a stejně tak demokratický je i vnitrostranický přezkum kohokoliv na kandidátce. Jde o interní záležitost, která ještě není ukončena,“ uvedla v pondělí PR expertka Pirátů Kristina Jochmannová.