Piráti stvořili „nejpředvolebnější song“. Parodují klipy SPD, ANO i Feriho

Autor:
  19:19
Piráti zveřejnili novou parodickou volební píseň. Předseda Zdeněk Hřib a bývalý šéf strany Ivan Bartoš, kteří ve videu společně dávají song dohromady, schválně zahrnují typické „klišé“ motivy předvolebních písní. Tento žánr přitom podle svých slov v roce 2017 sami v Česku „znovuobjevili“ s jejich popěvkem Pusťte nás na ně.

„Slovo změna zazní aspoň šestkrát,“ vymýšlí Hřib. Ve videu si mimo něj zahrála také například dvojka pražské kandidátky Olga Richterová, místopředsedkyně Mladého Pirátstva Katerina Demetrashvili, absolutní hudební netalent projevil poslanec Jakub Michálek.

„Ve svém skeči ironicky parodují líbivé předvolební písně, které se často vyznačují vyprázdněným sdělením, nesplnitelnými politickými sliby a zejména pochybným hudebním vkusem,“ vysvětlila záměr mluvčí Pirátů Kristina Jochmannová.

Refrén „volte nás, volte nás, ať je všem dobře zas,“ je podle Bartoše tak jednoduchý, že ho lidé zvládnou zazpívat i po šestém pivu. Seriózní volební spot s o poznání vážnějším sdělením však podle mluvčí strana zveřejní v září.

„Teď naplno jede SPD.“ Okamura v novém volebním songu křepčí v havajské košili

Piráti už v roce 2017 vytvořili píseň Pusťte nás na ně, čímž podle nich dali tomuto žánru prostor. „Všichni kradou, povídal, opakoval čtyři roky. Jenom k tomu nedodal, že mezi ně patří taky,“ zpíval za zvuku harmoniky tehdejší předseda Pirátů Ivan Bartoš na účet šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

Od té doby se na české politicko-hudební scéně objevilo hned několik obdobných počinů. Velký zásah měl například v roce 2017 klip bývalého politika TOP 09 Dominika Feriho, který zpíval, že „volby nejsou sexy, z nich nemáš erekci.“ Nyní si ve vězení odpykává tříletý trest, v roce 2024 ho tam soud poslal za znásilnění a jeden pokus o něj.

Hostem pořadu Rozstřel je Zdeněk Hřib (PIRÁTI).
Ivan Bartoš na zahájení pirátské kampaně v Konětopech (26. červenec 2025)
Zdeněk Hřib
Hostem pořadu Rozstřel je Zdeněk Hřib (PIRÁTI).
18 fotografií

Před měsícem navázalo hnutí SPD na svou sérii volebních melodií s letní skladbou nazvanou „Naplno“ stvořenou umělou inteligencí v rytmu reggae. Ta měla podle šéfa hnutí Tomia Okamury navodit „prázdninový vibe“. „Možná nečekané, ale léto snese všechno – i tanečky pod palmou na českém dvorku,“ napsal Okamura, který ve videu vystupuje v havajské košili.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Rusko v noci tvrdě udeřilo na Kyjev. Domy v troskách, mezi oběťmi jsou i děti

Sledujeme online

Při nočním ruském útoku na Kyjev zemřelo nejméně osmnáct lidí, včetně čtyř dětí. Mezi zraněnými je deset dětí, uvedl šéf vojenské správy ukrajinské metropole Tymur Tkačenko. Rusko zasáhlo i budovu...

28. srpna 2025  6:34,  aktualizováno  19:31

Piráti stvořili „nejpředvolebnější song“. Parodují klipy SPD, ANO i Feriho

Piráti zveřejnili novou parodickou volební píseň. Předseda Zdeněk Hřib a bývalý šéf strany Ivan Bartoš, kteří ve videu společně dávají song dohromady, schválně zahrnují typické „klišé“ motivy...

28. srpna 2025  19:19

Zákaz „banderismu“, jedno veto za druhým. Prezident Nawrocki začal zostra

Premium

Jen tři týdny uplynuly od chvíle, kdy Karol Nawrocki nastoupil do úřadu polského prezidenta. Za tu dobu vetoval už celkem šest zákonů z dílny kabinetu Donalda Tuska. Největší pozornost vzbudila jeho...

28. srpna 2025

Měl správné tušení. Sázkař si vsadil na zásnuby Taylor Swift, vydělal desítky tisíc

Popová hvězda Taylor Swift v úterý na svém Instagramu oznámila zásnuby. Její příspěvek se okamžitě stal virálním hitem a kromě fanoušků přinesl radost i některým sázkařům. Americký deník Business...

28. srpna 2025

Jedna kandidátka, dva přístupy. Kampaň Maláčové a komunistů se výrazně liší

Marta Semelová, Ivan Hrůza nebo Petr Šimůnek. Hnutí Stačilo! nasadilo v Praze řadu zkušených komunistických tváří. Přesto nikdo z nich není lídrem kandidátky. V jejím čele totiž stojí předsedkyně...

28. srpna 2025  17:30

Žena na elektrokoloběžce nepřežila střet s náklaďákem, oživovali ji desítky minut

Desítky minut záchranáři oživovali mladou ženu, která ve čtvrtek jela v centru Plzně na elektrokoloběžce po přechodu a srazila se s odbočujícím nákladním autem. Těžká zranění nepřežila.

28. srpna 2025  17:12

Za Si Ťin-pchingem dorazí Kim Čong-un a Putin. Budou slavit konec světové války

Severokorejský vůdce Kim Čong-un, který opouští svou zemi jen výjimečně, se příští týden vypraví do Číny na oslavu konce druhé světové války. Informují o tom světové agentury s odkazem na oficiální...

28. srpna 2025  7:45,  aktualizováno  16:29

Merkelová v roce 2015 rozhodla správně, říká Syřan známý fotkou s kancléřkou

Německá kancléřka Angela Merkelová učinila v roce 2015 správné rozhodnutí, když nechala otevřít hranice pro statisíce Syřanů, kteří prchali z válkou sužované vlasti. Pomohla tak jim a z dlouhodobého...

28. srpna 2025  16:25

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

27. srpna 2025  13:01,  aktualizováno  28.8 16:23

VIDEO: Incident v brněnském trolejbusu. Cestující povalil revizorku na zem a utekl

Brněnští policisté na svém webu zveřejnili video z incidentu v jednom z místních trolejbusů. Muž v květnu tohoto roku utekl před revizorkou. Předtím ji po výzvě k předložení dokladů povalil na zem a...

28. srpna 2025  16:07

Rakušan odkryl ambice a Fiala ho usadil. Neokopávejte kotníky, vzkázal mu

Premiér a lídr ODS Petr Fiala se vyjádřil k zahájení ostré fáze kampaně vládních Starostů. Jejich šéf Vít Rakušan při představování programových priorit prohlásil, že chce být po říjnových volbách...

28. srpna 2025  16:07

Odhal velký batoh a dostaneš zaplaceno. Ryanair zvýší odměny důsledným pracovníkům

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair se chystá od listopadu zvýšit finanční odměny zaměstnancům, kteří odhalí cestující s příliš velkými kabinovými zavazadly. Informoval o tom server BBC.

28. srpna 2025  15:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.