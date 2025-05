„Společně jsme nasbírali stovky přání a nápadů, jak zlepšit život v Česku. Na zahájení jsme pozvali jako čestné hosty lidi, kteří dali svá přání do naší kampaně Máte přání,“ uvedla mluvčí Lucie Švehlíková.

„Udělám vše pro to, abychom dosáhli dvojciferného výsledku,“ řekl předseda strany Zdeněk Hřib v únoru po znovuzvolení do čela strany na celostátním fóru strany ve Zlíně.

Až do konce září loňského roku byli Piráti součástí pětikoalice, ale vládu se rozhodli opustit, když se premiér Petr Fiala z ODS rozhodl z vlády odvolat tehdejšího šéfa strany Ivana Bartoše, jenž byl do té doby vicepremiérem a ministrem pro místní rozvoj.

Na celostátním fóru v Praze pak od Bartoše převzal kormidlo u Pirátů náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib, který porazil ve volbě šéfa strany Lukáše Wagenknechta a v únoru získal post volebního superlídra po souboji se senátorkou Adélou Šípovou.

Hřib bude jedničkou kandidátky Pirátů v Praze a utká se tak s jedničkou koalice SPOLU Janou Černochovou či s místopředsedou Sněmovny Karlem Havlíčkem, který povede kandidátku ANO. Dále s náměstkem ministra spravedlnosti a místopředsedou STAN Karlem Dvořákem, jenž je jedničkou pražské kandidátky svého hnutí, ekonomkou Markétou Šichtařovou, která povede kandidátku hnutí SPD a komunistkou Petrou Prokšanovu, jedničkou v čele pražské kandidátky hnutí Stačilo!.

Piráti se domluvili na předvolební spolupráci se Zelenými. „Co se týče Zelených, tak my jsme od začátku říkali, že budeme mít na kandidátkách odborníky, například v Praze máme čtyři lidi,“ řekl Hřib v neděli v Partii na CNN Prima News. V Praze tak bude na kandidátce Pirátů také Gabriela Svárovská, spolupředsedkyně Zelených.

Po volbách nechtějí spolupracovat s trestně stíhanými. Červenou má i „Don Pablo“ Blažek

I před těmito volbami zveřejní Piráti svou povolební strategii, ve které se všichni dočtou, s kým by do vlády šli a s kým ne.

„Velice tradičně se tam objevuje to, že nechceme jít do vlády, třeba s trestně stíhanými. Já dodávám, že letos se tam nepochybně objeví i to, že nechceme jít s lidmi, který podkopávají důvěru lidí v právní stát,“ řekl Hřib.

Mezi ně řadí ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS. „Zasahuje do brněnské bytové kauzy naprosto bezskrupulózním způsobem Don Pablo má za nás červenou kartu, kterou si myslím, že mu pan premiér měl dát už dávno,“ prohlásil Hřib na CNN Prima News.

Ne spolupráci s Blažkem vyhlásil Hřib už na celostátním fóru ve Zlíně.