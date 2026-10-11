Jak hodnotíte výsledek Pirátů v letošních komunálních a senátních volbách?
V senátních volbách si troufnu tvrdit, že přestože výsledek není finální, tak to vypadá v zásadě dobře. Měli jsme tři vlastní kandidátky a podporovali jsem patnáct dalších kandidátů v rámci koalic. Většina z našich podporovaných kandidátů se dostala do druhého kola, někteří dokonce obhájili, respektive získali mandát hned v kole prvním.
Narůstá význam outdooru, to znamená zejména billboardů. Tam nemáme na růžích ustláno, protože se snažíme například vypovídat nelegální billboardy.