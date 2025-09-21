Piráti (strana)
Liberální Česká pirátská strana vznikla v roce 2009 v návaznosti na kauzu serveru The Pirate Bay, stejně jako další obdobné strany po celém světě. Od toho je také odvozováno původní zaměření strany, která se soustředila na svobodný přístup k informacím a svobodu slova na internetu.
V čele strany stál (až na dvouleté období mezi lety 2014 a 2016) téměř od počátku Ivan Bartoš. Koncem minulého roku však i s celým vedením strany po debaklu ve volbách do Evropského parlamentu, následovaného neúspěchem v krajských a senátních volbách, rezignoval. V čele strany ho nahradil náměstek pražského primátora a bývalý primátor Zdeněk Hřib.
Pirátům se daří oslovovat voliče z obou stran politického spektra. V roce 2021 nejvíce hlasů získali ve velkých městech – zejména v Praze, Brně a Plzni. Dařilo se jim také ve Středočeském a Libereckém kraji a docela i v Královéhradeckém.
Zaměření Pirátů
Piráti jsou označováni jako středová až středolevicová liberální strana. Kladou důraz na zapojení občanů do demokratického procesu. Jsou silně proevropští a usilují o větší zapojení České republiky v Evropské unii.
Podporují program Green Deal a ochranu životního prostředí. Strana je progresivní – dlouhodobě usiluje například o manželství pro všechny nebo zavedení regulovaného trhu s marihuanou.
Klíčová je pro ně transparentnost a přímá demokracie – sami členové strany otevřeně diskutují na online fóru, na internetu pak probíhají také stranické volby. Za svou prioritu považují i boj s korupcí a ochranu práv občanů i podnikání.
Volební program Pirátů v roce 2025
Piráti představili svůj program ke sněmovním volbám 2025 s přídomkem „Nakopneme to!“ koncem května. Soustředit se chtějí na dostupnost bydlení, podporu rodin, modernizaci státu a boj s korupcí.
Piráti v letošních volbách
Strana se do sněmovních voleb v roce 2025 dohodla na spolupráci se Zelenými. Téměř třicet jejich zástupců doplní kandidátky Pirátů v osmi krajích. Nečekají na ně ale úplně prominentní místa – například Gabriela Svárovská, spolulídryně Zelených, je na pražské kandidátce dvanáctá. V žádném kraji se nedostali do první trojice.
Zelení se tímto způsobem opět pokouší o vstup do Poslanecké sněmovny, kde jejich zástupci byli naposledy po volbách v roce 2006. Strany ale formálně netvoří koalici a nevztahuje se na ně vyšší (osmiprocentní) uzavírací klauzule pro koalici dvou stran.
Obdobný postup zvolila také hnutí Stačilo! a SPD, což jihočeský krajský soud nedávno označil jako obcházení volebního zákona. Přestože kandidátky nezrušil, v rozsudku uvedl, že oba subjekty jsou nepřiznanými koalicemi. Žaloba se nicméně Pirátů netýkala.
Ještě v polovině minulého roku Piráti řešili vážný problém – rozpad voličského jádra a padající preference. Pokles se jim ale podařilo zvrátit a jejich preference v poslední době stoupají. Průzkumy jim aktuálně přisuzují zisk okolo devíti procent hlasů, Hřib však věří ve dvouciferný výsledek.
Jakou kampaň Piráti vedou
Pirátští politici začali s kontaktní kampaní Máte přání? už před vyhlášením termínu voleb. V dubnu zahájili dvouměsíční kampaň Kde domov tour, během které objížděli republiku a zaměřovali se na problémy s nedostupností bydlení a na možnosti řešení.
Samotnou předvolební kampaň Piráti představili koncem května v nových barvách a pod názvem Nakopneme to! V souvislosti se zveřejněním programu zveřejnili plán k volbám – zaměřovat se hodlají na modernizaci státu, dostupnější bydlení, snižování nákladů a bezpečnost státu.
Ostrou fázi zahájili začátkem září na pražské Štvanici. Lídr Zdeněk Hřib během setkání zopakoval volební cíle a zároveň uvedl novou metu, které má strana dosáhnout – stát se chce třetí největší stranou v parlamentu. „Porazíme extremistickou SPD a všechny její přívažky,“ nechal se slyšet.
Piráti také opět vsadili na skeč s novou volební písní, jež paroduje klipy jiných uskupení. Hřib a bývalý předseda Ivan Bartoš v krátkém videu vymýšlejí „nejpředvolebnější song“ zahrnující typické motivy a klišé. Během září má následovat i seriózní varianta.
Stejně jako další uskupení i Piráti sázejí na setkávání s voliči a debaty, kterých se účastní hlavní tváře strany. Slibný začátek kontaktní kampaně v červenci jim však překazilo počasí. Silná je i prezentace na sociálních sítích, kde je vidět hlavně lídr strany Zdeněk Hřib.
Tváře Pirátů
Nejviditelnějšími členy jak v kampani, tak na sociálních sítích jsou hlavně šéf strany Zdeněk Hřib, bývalý předseda a někdejší ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, místopředsedkyně Pirátů i Poslanecké sněmovny Olga Richterová či předseda poslaneckého klubu strany Jakub Michálek.
Ze strany však v poslední době odešla řada významných členů. V souvislosti s odchodem Pirátů z vlády ji opustil ministr zahraničí Jan Lipavský, který zůstal ve své funkci jako nestraník. Vlnu odchodů spustila v listopadu volba nového vedení strany v čele se Zdeňkem Hřibem.
Odešel mimo jiné bývalý europoslanec Marcel Kolaja, jenž také zastával post místopředsedy, nebo někdejší místopředsedkyně Jana Michailidu, která před několika lety vyvolala rozruch, když se na stranickém fóru přihlásila k původní komunistické ideologii.
O něco později, během letošního března, požádala o ukončení členství senátorka Adéla Šípová a také bývalý senátor Lukáš Wagenknecht či někdejší europoslanec Mikuláš Peksa. Svá rozhodnutí zdůvodnili vesměs nesouhlasem se směřováním strany a nejistotou. Už v polovině minulého roku odešel i zakladatel Pirátů Jiří Kadeřávek.
Zdeněk Hřib
V politici se pohybuje od roku 2013, kdy ještě jako nestraník neúspěšně kandidoval do zastupitelstva Prahy. Členem se stal v roce 2017 a o rok později už stál v čele kandidátky do pražského zastupitelstva a stal se primátorem.
Mandát zastupitele obhájil i v dalších volbách, primátorské křeslo už však znovu nezískal. Od února 2023 je náměstkem pro dopravu. V čele Pirátů stojí od roku listopadu 2024, později byl zvolen také lídrem strany pro letošní volby. Do poslanecké sněmovny vede pražskou listinu.
Olga Richterová
Součástí Pirátské strany je od roku 2014, kdy také úspěšně kandidovala do zastupitelstva Prahy 10. Do Sněmovny se poprvé dostala o tři roky později jako čtvrtá na pražské kandidátce strany. Svůj mandát obhájila i o čtyři roky později na společné kandidátce Pirátů a STAN.
V listopadu 2021 byla zvolena do funkce místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. V lednu 2022 po čtyřech letech skončila na postu první místopředsedkyně Pirátů. Od prosince 2024 je čtvrtou místopředsedkyní. V letošních sněmovních volbách je dvojkou pražské kandidátky.
Ivan Bartoš
V roce 2009 stál u zrodu Pirátské strany, už takřka od počátku byl místopředsedou strany a už během několika měsíců stanul na postu předsedy. V roce 2014 kandidoval jako lídr Pirátů do Evropského parlamentu, kam se však strana nedostala.
Poslancem je od roku 2017, kdy vedl kandidátku ve Středočeském kraji. V koalici Piráti a Starostové vedl kandidátku v Ústeckém kraji. Byl znovu zvolen a stal se ministrem pro místní rozvoj a náměstkem pro digitalizaci.
V čele Pirátů stál, včetně dvouleté přestávky, více než patnáct let do listopadu 2024. I po ztrátě funkce zůstává jednou z nejvýraznějších tváří strany, kterou ve sněmovních volbách v roce 2025 vede ve Středočeském kraji.
Aféra digitalizace stavebního řízení
Piráti nejsou spojováni s žádnou kauzou „klasického“ ražení, jak neopomínají upozorňovat ve své komunikaci. Kritiku si tak odnesli hlavně za nezvládnutou digitalizaci stavebního řízení během svého prvního (a zatím také jediného) vládního angažmá.
Aféra vyústila v odvolání Ivana Bartoše z postu ministra pro digitalizaci a později i odchod Pirátů z vlády. Systém byl spuštěn v polovině minulého roku, ale nadšené reakce se nedostavily – úředníci i stavebníci si už počátku stěžovali na špatné fungování. Premiér Petr Fiala (SPOLU) v září rozhodl o odvolání Bartoše z obou jeho funkcí.
Další kauzy Pirátů
Po vypuknutí kauzy Dozimetr před více než třemi lety Hospodářské noviny upozornily, že Piráti předtím navrhovali na člena dozorčí rady Národní rozvojové banky někdejšího náměstka ministryně kultury Martina Sankota. Ten byl označovaný jako loajální ke skupině kolem podnikatele Michala Redla. Po medializaci kauzy byl z kandidátky odstraněn s tím, že pro danou pozici vyhrál výběrové řízení strany již dříve, kdy jeho kontakty nebyly známé.
Před dvěma roky se do médií dostal také incident tehdejšího náměstka ministra vnitra Lukáše Koláříka. Zapletl se do fyzické potyčky své manželky a své tehdejší asistentky, se kterou měl zároveň poměr. Žena jej viní z napadení, Kolářík ji měl podle svých slov udeřit v sebeobraně. Otázky však vzbudila i liknavost vedení Pirátů a snaha kauzu ignorovat.
Ještě za působení současného šéfa strany Zdeňka Hřiba na primátorském postu vyvolalo kritiku tajné hlasování o zahájení geologického průzkumu trasy metra D. Opozice tehdy vyčítala nedostatek transparentnosti, krok se nelíbil ani dalším pirátským politikům.
Piráti v minulých volbách
V roce 2021 šli do voleb společně s hnutím STAN. Koalice sice získala 15,6 procent hlasů a 37 mandátů, pro Piráty přesto nedopadla nejlépe. Kvůli kroužkování zástupců Starostů získali ve Sněmovně jen čtyři křesla. Do října 2024 byli součástí vlády, nyní jsou v opozici.
Předchozí volby v roce 2017 se nesly v duchu prvního vstupu Pirátů do Sněmovny. Získali 10,8 procenta hlasů, což jim přineslo 22 mandátů, a skončili v opozici. Strana se rovněž účastnila voleb v letech 2010 a 2013, do Sněmovny se však nedostala.
Strana zelených se účastnila obou předchozích sněmovních voleb. Ani v jednom případě však nezískala žádné mandáty. V roce 2017 skončila se ziskem 1,5 procenta, v roce 2021 to bylo jen jedno procento.
