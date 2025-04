19:54

Piráti půjdou do sněmovních voleb ve spolupráci se Zelenými. Straně by měli podle jejího spolupředsedy uvolnit místa na kandidátkách ve většině krajů, u některých půjde o přední příčky. Dohodu v úterý podle informací iDNES.cz stvrdilo širší vedení Zelených. „Chci zdůraznit, že nejde o koalici, ale o to, že na naší kandidátce budou i odborníci a odbornice ze Strany Zelených,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.