Piráti nakopli průzkum. Pomáhá jim STAN svou nevýraznou kampaní, říká politolog

Jak si vysvětlujete preferenční růst Pirátů v předvolebních průzkumech? V tom nedělním se jim podařilo doběhnout Starosty, kteří v minulých sněmovních volbách byli jejich koaličními partnery...
Piráti, na rozdíl od Starostů, dokázali lépe zaplnit mediální prostor svou kampaní. Jejich kampaň je totiž pro české politické prostředí typičtější, ostřejší a voliči ji dokážou lépe uchopit. Pirátům rovněž nechybí ani určitá dávka negace, která do politického prostředí zkrátka patří.
U hnutí STAN podobné rysy nevidíte?
Momentálně tolik ne. Starostové oficiálně vyhlásili svou „Dobrou kampaň,“ které ale chybí určitý tah na branku a mediálně není příliš signifikantní či nějak konkrétněji výrazná. V současnosti se snaží politicky více zapojit Vít Rakušan, který mluví například o snaze o jeho údajnou kompromitaci skrze nahrávku, či nezakrývá premiérské ambice. V budoucnu se ukáže, zda šlo o dobrou taktiku.
Volby by vyhrálo ANO, Piráti dohnali Starosty, SPD je třetí
Myslíte si, že Piráti mají šanci dosáhnout ještě lepších pozic a překonat třeba i SPD?
Na průzkumech vidíme, že nedochází k až zas tak výrazným změnám a je to relativně zamrzlý proces. Odhaduji, že Piráti mohou ještě stoupnout o dvě až tři procenta, ale o tolik mohou stoupnout ještě i STAN, avšak Starostové mají středové a liberální voliče, kteří nyní, kvůli méně výrazné kampani, přebíhají k Pirátům. Obě uskupení se snaží oslovit stejný typ voličů, a proto spolu budou nadále v průzkumech soupeřit. Kdyby se nacházeli někde okolo šesti či pěti procent, mohlo by stále jít o určitou statistickou chybu, takhle už ale mají překročení hranice v podstatě jasné.
Chystá se na mě kompromitující nahrávka, tvrdí Rakušan
Jaký podíl má na úspěchu Pirátů Zdeněk Hřib?
Ono obecně Pirátům nic jiného nezbývalo než postavit do čela právě Zdeňka Hřiba. Po odchodu z vlády zamítli jako předsedu kohokoliv z jejich už tak maličkého poslaneckého klubu, přičemž neměli po odchodu ani dost velké zastoupení v dalších krajích. Hřib ale přesto dokázal oslovit středové voliče. Zároveň má za sebou Ivana Bartoše, bývalou pirátskou jedničku. Bartoš i přes emotivní odchod z vlády a nepovedenou digitalizaci nadále dokáže svými dredy a vystupováním zaujmout liberální voliče. Piráti zároveň pochopili, že už nemůžou být příliš protestní strana, když byli dlouhou dobu ve vládě.
Považujete spojení Zelených a Pirátů za rozumný krok, který se propsal i do současného průzkumu?
Příliš se nepropsal, ono preference Zelených v posledních letech nikdy nebyly nějak závratné. Spíše jde o určité zpestření, které je nabízené voličům na kandidátkách, kde si můžou vybrat i jiné, než čistě pirátské osobnosti.