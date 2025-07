Piráti posilují na úkor SPOLU a STAN, volby by ovládlo ANO, ukázal průzkum

Ochota českých voličů zúčastnit se voleb do Poslanecké sněmovny v červnu 2025 mírně vzrostla a dosahuje nyní 59 procent. Zatímco v minulém průzkumu byla účast nižší, současná data ukazují o 6 procentních bodů vyšší ochotu volit.

Přesto by k sněmovním volbám dorazilo méně lidí než při těch posledních v říjnu 2021, kdy volební účast přesáhla 65 procent. Nicméně přes třetinu dotázaných (41 procent) uvedlo, že volit určitě nebo spíše nepůjde.

Průzkum se konal v době, kdy vypukla kauza bitcoinů darovaných státu, kvůli které podal demisi ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

V předvolebním modelu vedeném pro červen 2025 zůstává nejsilnější stranou ANO s podporou 32 procent voličů. Následuje koalice SPOLU s 19 procenty, která však oproti předchozím měřením ztratila dva procentní body. Na třetí pozici se umístilo hnutí SPD spolu s podporou dalších stran dosáhlo čtrnácti procent.

Mezi další strany, které by se podle červnového výzkumu do Poslanecké sněmovny dostaly, patří STAN (9 procent), Piráti (8 procent), hnutí Stačilo! a Motoristé, oba s 5,5 procenty. Dohromady by pětiprocentní hranici překročilo sedm politických stran a hnutí. Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do sněmovny zůstala Přísaha s 2,5 procenty a také SOCDEM s 1,5 procenty.

Hnutí ANO je nejpopulárnější mezi lidmi staršími 45 let, důchodci a středoškolsky vzdělanými s maturitou. Podle červnového průzkumu by si připsala 69 poslaneckých mandátů.

Koalice SPOLU vede u mladších voličů ve věku 18–24 let, střední generace 35–44 let a vysokoškolsky vzdělaných. Vládní koalice SPOLU a STAN by společně získala zhruba 60 mandátů, což by jí i přes aktuální propad dalo výrazné zastoupení. Více než polovina voličů STAN uvedla, že tuto stranu volí spíše jako „menší zlo“.

Polovina příznivců SPD pochází z menších měst a obcí do 20 tisíc obyvatel. SPD by si v hypotetických volbách za měsíc červen připsalo s podporou dalších stran 30 poslaneckých mandátů, Starostové 19, Piráti 17, Stačilo! 12 a Motoristé také 12.