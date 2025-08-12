Piráti chtějí navázat na Karla IV. či Baťu a budovat celé nové čtvrti s byty

Nedostatek cenově dostupných bytů chtějí opoziční Piráti řešit výstavbou celých nových městských čtvrtí. Má to umožnit uzákonění akceleračních zón, tedy zón s možností stavět byty rychleji a jednodušeji. „Málo oblastí vychází tak, že je Česká republika na chvostu,“ řekl předseda Pirátů a jednička pražské kandidátky pro podzimní volby Zdeněk Hřib.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib při představení plánů své strany v oblasti bydlení | foto: Facebpok Piráti Praha

Vize Pirátů je, že by v hlavní městě mohly vyrůst tři nové čtvrti, a to kolem prodloužených tratí všech tří linek pražského metra. V nich by měli lidé v patnáctiminutové docházkové vzdálenosti dostat vše, co potřebují k životu.

„Tak jako Karel IV. postavil Nové Město nebo Tomáš Baťa legendární domky ve Zlíně chceme navázat na jejich tradici a usnadnit a urychlit výstavbu obytných bloků a celých čtvrtí,“ napsali k tomu Piráti do svého volebního programu.

Domácnostem musí zůstat více peněz, říká ekonom Dušek, kterého přilákali Piráti

Hřib řekl, že v horizontu deseti let by tak mohlo za 320 miliard korun vyrůst osmdesát tisíc bytů pro 200 tisíc lidí. Nové čtvrti by měly plnou občanskou vybavenost – byly by tedy s obchody i službami.

Podobně by při uzákonění akceleračních zón mohly nové čtvrti podle vize Pirátů vznikat i v dalších městech. V celém Česku by podle Pirátů mohlo za čtyři roky vyrůst 200 000 nových domovů.

„Zlevníme postupně výstavbu až o milion na byt,“ řekla místopředsedkyně Sněmovny za Piráty a dvojka pražské kandidátky Olga Richterová.

Pomoci má podle Pirátů také vyšší zdanění majetků občanů nepřátelských zemí a jejich firem. Dramaticky vyšší (68násobek) daň z nemovitosti by měli platit jak občané nepřátelského státu, který nemá trvalý pobyt na území ČR, tak i firma s takovými vlastníky. Aktuálně jde podle Pirátů o občany Ruska a ruské firmy.

