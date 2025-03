Piráty opustil skoro každý desátý člen. Běžný provoz, z ODS taky odchází, říká Hřib

Pro Piráty budou následující měsíce klíčové. Ukáže se, zda se jim podaří zvrátit klesající popularitu a přinést voličům atraktivní tváře i témata. Předseda Zdeněk Hřib ale nevnímá fakt, že Piráty opustilo několik hlavních tváří, za zásadní problém. Naposledy ze strany v pátek odešla senátorka Adéla Šípová, která v únoru prohrála s Hřibem souboj o předsednický post.

„Lidé přicházejí a odcházejí, já určitě nikoho nevyhazuji. Rozumím tomu, že ti, kteří nesouzní se změnou směřování strany, mohou opustit loď,“ říká k tomu Hřib a připomíná, že členové vystupují například také z ODS. „Teď jim taky odešel bývalý europoslanec Jan Zahradil. Není to exkluzivní záležitost u Pirátů, jde o běžný provoz v politických stranách,“ tvrdí.

Ve srovnání se začátkem loňského listopadu mají nyní Piráti o necelou stovku členů méně, celkem jich je 1072. Zvolení Hřiba do čela přineslo i změnu stanov. Mluvčí strany Lucie Švehlíková ale dodává, že jim přibylo registrovaných příznivců. „Někteří zruší členství a přejdou mezi registrované příznivce,“ vysvětluje.

Vedení strany si slibuje pomoc od odborníků na kandidátkách. O ekonomech a expertech, které Pirátům podle něj chybí, mluvil Hřib hned po svém zvolení předsedou. „Pomohou nám zformulovat program, myslím, že to voliči ocení,“ říká Hřib.

Ekonom i odborník na Rusko

Na pražské zastávce kampaně se minulý týden objevil například ekonom Libor Dušek, který má pravděpodobně kandidovat v Praze. Na Vysočině by měla vést kandidátku například terapeutka Barbora Pipášová. Na Karlovarsku by se měl do čela posadit bývalý diplomat a odborník na Rusko Vladimír Votápek.

Jenže to nemusí stačit. „S odchodem významných tváří strana ztrácí punc, který měla v předchozích letech. Navenek vůbec nevypadá dobře, že tyto odchody nezůstávají bez diskuzí. Navíc odcházející často mluví velmi kriticky směrem k Pirátské straně,“ připomíná politolog Daniel Šárovec z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Piráti podle něj nemusí být schopni viditelné tváře rychle nahradit. Bývalý poslanec a europoslanec Mikuláš Peksa straně například vytkl, že opustila mladé a odklonila se od svých ideálů. „Proměňují se v trochu digitálnější obdobu tradičních konzervativních stran, jako je ODS,“ uvedl.

Poslanec Jakub Michálek naproti tomu odchody kolegů na sociální síti komentoval slovy, že stranu opouštějí „různí startrekisti, političtí turisté a fakturanti.“ U samotného Michálka přitom není jisté, zda v příštích volbách bude kandidovat. „Nechci to zatím komentovat,“ říká.

Ani špičky strany to přitom mezi konkurencí nebudou mít jednoduché. Hřib, který spolu s Olgou Richterovou povede kandidátku v Praze, bude stát hned proti dvěma ministrům za koalici SPOLU – Janě Černochové (ODS) a Janu Lipavskému (nestr.). Těžký souboj čeká i Bartoše ve Středočeském kraji, kde se utká s ministrem vnitra Vítem Rakušanem ze STAN a ministrem dopravy Martinem Kupkou z ODS.

Sázka na Bartoše?

Personální změny se u Pirátů odehrávají na pozadí slábnoucí pozice v průzkumech. Podle posledního volebního modelu agentury STEM pro CNN Prima News by Piráty volilo 6,3 procenta voličů. V únoru jim ale volební agentura NMS Market Research přisoudila dokonce méně než pět procent hlasů, což je poprvé od roku 2017, co by podle jedné z renomovaných agentur skončili mimo Sněmovnu.

„Je otázka, jestli se jim podaří získat zpět autenticitu. Zatím volební modely odráží náladu voličů, kteří jim to patrně úplně nevěří. Od Pirátů asi uvidíme větší vymezování vůči koalici Petra Fialy, jenže oni v ní tři roky seděli. Jak to chcete voličům vysvětlit?“ namítá politolog Daniel Šárovec. Podle něj by měli na protestu vůči vládě proto ubrat.

Pokud by se preference nevyvíjely pro Piráty dobře, mohou znovu vsadit na bývalého předsedu Ivana Bartoše, kterého si značná část voličů se stranou nadále silně spojuje. To naznačuje i jeho nástupce Zdeněk Hřib.

„Už jen tím, že je Ivan lídrem ve Středočeském kraji, není neviditelný. Kraj je politology zmiňován jako region, který může rozhodnout o výsledku voleb,“ popisuje. Ve hře je ale i společná kampaň pro Prahu a Středočeský kraj. „Padají úvahy o společných billboardech. V takovém případě bychom mohli na vizuálech být společně ve třech ještě s Olgou Richterovou,“ říká Hřib.