„Jde o to nastavit systém, aby měly povolenky co nejmenší dopady na rodinné rozpočty a zejména těch nejzranitelnějších. A tam míří naše dvě pojistky, se kterými přicházíme. Tou první energetický kupon. Říkáme, že polovinu toho, co se na povolenkách vybere, by domácnosti měly dostat zpátky, a to velmi jednoduše ve fixní částce na hlavu, přes jednoduchý daňový bonus či fixní částku navýšení důchodu,“ představil na tiskové konferenci Pirátů jejich návrh ekonom člen Národní ekonomické rady vlády Libor Dušek. Za Piráty kandiduje v hlavním městě.

Pokud budou povolenky dražší, o to vyšší, bude bonus, takže energetický kupon přímo kompenzuje vyšší ceny energií. Podle různých scénářů bonus bude 1500 až 2 2500 korun hlavu a průměrná domácnost získá takto kolem 5 000 korun ročně.

Druhá pojistka má být daňová brzda. „Spočívá v tom, že pokud cena povolenek začne přesahovat určitou únosnou úroveň, v našich představách je to 55 EUR za povolenku, spustí se automaticky možnost, aby vláda snížila spotřební daně z paliv a tím zčásti tento dopad do cen automaticky utlumila,“ popsal návrh Pirátů Dušek.

„Od roku 2027 hrozí českým domácnostem výrazné zdražení topení a benzínu právě kvůli tomuto novému systému. A vláda zatím nemá plán, jak to řešit, a proto jsme to udělali za ni. Přicházíme s pozitivním řešením, které ochrání peněženky lidí a zabrání tomu, aby výnosy z povolenek zmizely u několika velikých firem,“ uvedl Pirát Václav Vislous, který je stejně jako Dušek na pražské kandidátce strany pro volby do Sněmovny.

„Občanská demokratická strana i hnutí ANO mohly při vyjednávání v Bruselu prosadit reálný cenový strop, to se ale nestalo. Kvůli tomu teď hrozí, že účty za benzín a teplo vyskočí o vyšší tisíce korun ročně. A nejvíc to odnesou ti, kteří už dnes počítají každou stovku,“ dodal Vislous.