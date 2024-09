Piráti se upnou na Prahu, Hřib je schopný stranu vést, míní politologové

Na magistrátu, kam se volí spolu s komunálními volbami, mají Piráti totiž od roku 2022 celkem 13 zastupitelů. Navíc jsou zde podstatnou součástí vládnoucí koalice, jelikož v radě mají celkem čtyři členy, a to náměstka, náměstkyni a dva radní. Ti navíc drží klíčové gesce, jako jsou v případě Zdeňka Hřiba doprava a Adama Zábranského majetek.

Osud TOP 09

Kdyby se na pražský magistrát volilo spolu s ostatními kraji, dosáhli by Piráti teď o víkendu horšího výsledku, ale díky silným osobnostem nijak závratně.

„Zdeněk Hřib představuje osobu, která je sama schopná přinést slušný výsledek. Ten by byl sice slabší, ale určitě by to nebyla taková pohroma jako teď v ostatních krajích,“ míní politolog z CEVRO Institutu Ladislav Mrklas.

Hřib si ale během své politické kariéry nadělal stejně příznivců jako odpůrců a pro spoustu lidí je nepřijatelný. „Osud Pirátů pomalu začíná připomínat TOP 09. Ta se také nakonec stala de facto pouze pražskou stranou a dnes je to strana, která se dokáže jen schovat do nejrůznějších typů koalic,“ míní politolog Lukáš Jelínek.

V kontextu pouhých čtyř poslanců, jedné europoslankyně a nyní tří zastupitelů v Plzeňském kraji, je Praha předním místem, kde Piráti mohou prezentovat svou práci. Sám předseda strany Ivan Bartoš v rozhovoru pro MF DNES navíc zkonstatoval, že odvádět dobrou práci jako marketing očividně nestačí, byť si to dosud myslel.

Jaký důraz budou Piráti v předvolební kampani na sněmovní volby klást na Prahu, záleží na úloze, jakou nakonec bude hrát náměstek pro dopravu.

Bitevní pole Praha

„Hřib je jedním z jasných kandidátů na předsedu celé Pirátské strany, pokud by Ivan Bartoš skutečně rezignoval (rozhovor vznikl po volbách, přičemž večer se tak skutečně stalo a Bartoš rezignoval, pozn. red.). V takové chvíli by se z Prahy stalo před sněmovními volbami bitevní pole číslo jedna. Tomu tak v menší míře bylo i dosud, ale tenhle krok by to pozvedl na vyšší úroveň,“ spekuluje Mrklas.

K otázce, kdo by ho případně v čele strany nahradil, Bartoš v rozhovoru žádná konkrétní jména neřekl. Konstatoval pouze, že zná spoustu kvalitních politiků, kteří buď vedli kandidátky v krajích, nebo byli na pozicích náměstků v krajských radách.

Nynější lídry si Piráti vybrali v lednu v Brně. Bartoše tehdy do vedení doplnily poslankyně Klára Kocmanová, europoslankyně Markéta Gregorová, dosavadní jihomoravská krajská radní Holomčík Leitnerová a zastupitelka obce Krnsko na Mladoboleslavsku Dominika Poživilová Michailidu.

Ti všichni ve vedení strany končí. Místopředsedkyně Pirátů Jana Holomčík Leitnerová podala rezignaci již v průběhu neděle a ve vedení skončí posledního září.

Ani upřednostnění pražských osobností v příštích volbách by straně nemuselo pomoct. Jelikož nemají ve svých rukách primátorský post, museli by pro zviditelnění nejdříve zastínit Bohuslava Svobodu (ODS).