Volby 2025Sledovat další díly na iDNES.tv
Lídr opozičního ANO by ve fiktivní vládě, kterou představovali ve středu Piráti, aby vyburcovali voliče k větší účasti, byl zároveň ministrem zemědělství.
Spravedlnost by podle Pirátů dostal na starost předseda strany PRO Jindřich Rajchl, který je v čele kandidátky Okamurova hnutí SPD v Moravskoslezském kraji.
Kvůli happeningu Pirátů se u obchodního domu Palladium v centru Prahy objevilo velké pódium s pultíkem podobným tomu, jaké jsou na Úřadu vlády. Z metra pak po eskalátoru přijel Hřib a v krátkém vystoupení varoval před spojenectvím ANO s hnutími SPD a Stačilo!.
Na to navázala rekapitulace klíčových volebních slibů Pirátů pro letošní volby. Přihlíželi tomu Hřibovi straničtí kolegové. Všichni, včetně Hřiba měli trika s vulgárním nápisem „Fu*k Andrej Babiš“.