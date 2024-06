Piráti nechtějí jen obhájit tři křesla, rádi by i mandáty navíc

„Naším cílem je získat čtyři mandáty. Ale myslím, že nebude ostuda, ani když obhájíme naše tři křesla,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES lídr kandidátky europoslanec Marcel Kolaja.

Stávající tři europoslance na předních místech pirátské kandidátky, kromě Kolaji jsou to Markéta Gregorová a Mikuláš Peksa, doplnila ještě zastupitelka Karviné a Moravskoslezského kraje Zuzana Klusová. Výrazným kandidátem je i bývalý poslanec Mikuláš Ferjenčík, který zaujal kampaní ve stylu filmu Anděl páně. Ale jeho šance, že se do parlamentu z 12. místa kandidátky dostane, není velká.

Pirátští europoslanci aktuálně patří v Bruselu do frakce Zelených, jde však o malou a nepříliš vlivnou skupinu. Ozývají se hlasy, že by po volbách strana měla zamířit do liberální frakce Renew. V ideální případě by ale chtěli založit frakci vlastní, kromě tří českých Pirátů už je ale aktuálně v Evropském parlamentu jen Patrick Breyer z německé pirátské strany.

Aby mohla formálně vzniknout nová frakce, musí ji tvořit nejméně 23 poslanců zvolených alespoň v jedné čtvrtině členských států, což při současné velikosti EU znamená sedm zemí. Plán na samostatnou frakci tak po volbách asi zůstane jen snem.