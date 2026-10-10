Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Piráti budou černým koněm voleb, říká Hřib. Věří, že Šípová obhájí křeslo v Senátu

Tereza Tykalová
Matyáš Melich
,
  12:30
Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně v čele s předsedou...

Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně v čele s předsedou Zdeňkem Hřibem, kandidátkou na pražskou primátorku Terezou Nislerovou, brněnským lídrem Adamem Zemkem a ostravským lídrem Rostislavem Řehou. (9. září 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib (22. září 2026)
Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně. Kandidátkou na pražskou...
Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně v čele s předsedou...
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib (22. září 2026)
25 fotografií
Piráti věří v úspěch v komunálních i senátních volbách. Podle předsedy Zdeňka Hřiba jsou sice podceňovanou stranou, o to víc by ale mohli překvapit. Do senátních voleb představili tři kandidátky, největší naděje strana vkládá do Adély Sucharda Šípové, která post po šesti letech obhajuje.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Piráti složili kandidátky do komunálních voleb téměř ve všech velkých městech v Česku. Lídryní té pražské je Tereza Nislerová.

„Myslím, že Piráti budou černým koněm těchto voleb, protože jsme stejně jako v roce 2022 velice podceňovaní. Navíc vítězem je hlavně ten, kdo nakonec složí vládní koalici, protože jen tak doručí co nejvíc výsledků, které voličům slíbil,“ řekl Hřib v rozhovoru pro iDNES.cz.

Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně v čele s předsedou Zdeňkem Hřibem, kandidátkou na pražskou primátorku Terezou Nislerovou, brněnským lídrem Adamem Zemkem a ostravským lídrem Rostislavem Řehou. (9. září 2026)
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib (22. září 2026)
Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně. Kandidátkou na pražskou primátorku je Tereza Nislerová. (9. září 2026)
Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně v čele s předsedou Zdeňkem Hřibem (na snímku), kandidátkou na pražskou primátorku Terezou Nislerovou, brněnským lídrem Adamem Zemkem a ostravským lídrem Rostislavem Řehou. (9. září 2026)
25 fotografií

V senátních volbách Piráti představili tři své kandidátky. Poprvé se o místo v horní komoře Parlamentu uchází Simona Luftová, která kandiduje ve volebním obvodě Příbram, a Mariam Szyja, která se uchází o přízeň voličů v Karviné. Obhajující senátorkou je v těchto volbách Adéla Sucharda Šípová.

Ta se ve volebním obvodě Kladno střetne s ústavním právníkem Alešem Gerlochem, který kandiduje za ANO, svého kandidáta v tomto obvodě představily také ODS, SPD, Přísaha nebo nové hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko.

Volby 2026 OBRAZEM

V Česku začaly komunální a senátní volby. (9. září 2026)
Prezident Petr Pavel se stihl vrátit z dovolené, nakonec v první den voleb stihl vhodit svůj hlas do zastupitelstva Černoučku. (9. října 2026)
Tomáš Portlík odevzdal hlas . Volební místnosti po celé České republice se otevřely. Voliči v následujících dvou dnech rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští čtyři roky. Zároveň vyberou i nové senátory. Tomáš Portlík odevzdal hlas v pátek 9. října 2026 ve 14:00 v SPŠ Novoborská (Novoborská 610/2, Praha 9). (9. září 2026)
V Česku začaly komunální a senátní volby. Martin Kupka s rodinou odvolil v Líbeznicích. (9. září 2026)
164 fotografií

Hřib věří, že by Piráti mohli získat alespoň dvě senátorská křesla. Největší naději strana vkládá právě do Šípové. „Má za sebou konkrétní výsledky. Od ní pochází návrh, že se domácím násilníkům zabavují legálně držené zbraně. To je věc, která už tu měla být dávno, ale v legislativě to nebylo. Díky Adéle Šípové to tam je. A to je vizitka, že se v Senátu pere za lidi,“ dodal Hřib.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

KVÍZ: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?

Hrad Špilberk shlížející na Brno byl založen v druhé polovině 13. století...

Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...

Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln doplula k domovské základně u San...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...

Volby 2026 ONLINE: Lidé vybírají zástupce obcí a senátory. Odvolili další politici

ilustrační snímek

Česko vstoupilo do druhého dne komunálních a senátních voleb. Volební místnosti jsou v sobotu 10. října otevřené od 8 hodin do 14 hodin. Svůj hlas dopoledne odevzdali poslankyně a bývalá ministryně...

10. října 2026,  aktualizováno  12:54

Vlak srazil člověka v Kunčicích pod Ondřejníkem, doprava na trati stojí

ilustrační snímek

V Kunčicích pod Ondřejníkem na Frýdecko-Místecku v sobotu dopoledne srazil vlak člověka. Doprava na trati se zastavila.

10. října 2026  12:50

ODS s Kupkou v čele obhajuje posty primátorů největších měst i šéfa Senátu

Předseda ODS Martin Kupka při rozhovoru pro iDNES.cz

První velkou zkoušku v čele opoziční ODS skládá v podzimních volbách Martin Kupka. Jeho straně jde o to, aby obhájila posty primátorů tří největších českých měst - Prahy, Brna a Ostravy - i...

10. října 2026  12:30,  aktualizováno  12:44

Proč komunální výsledky trvají déle než senátní. Jak se z křížků stávají mandáty

Přidělování mandátů stranám a kandidátům v komunálních volbách je složité. Jak funguje?

Po uzavření volebních místností ve 14 hodin začíná sčítání hlasů, které patří kvůli komplikovanému systému komunálních voleb mezi nejnáročnější. Komise sčítají nejen hlasy pro strany, ale i pro...

10. října 2026  12:40

Aspoň jednoho senátora, přejí si v SPD. Hnutí chce obhájit 492 zastupitelů

Zahájení horké fáze kampaně SPD před komunálními a senátními volbami. Na snímku...

Hnutí SPD sleduje výsledky komunálních a senátních voleb z centrálního štábu Hotelu Duo. Kromě předsedy Tomia Okamury a místopředsedy Radima Fialy mají na pražský Střížkov dorazit i tváře kandidátky...

10. října 2026  12:30,  aktualizováno  12:36

Piráti budou černým koněm voleb, říká Hřib. Věří, že Šípová obhájí křeslo v Senátu

Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně v čele s předsedou...

Piráti věří v úspěch v komunálních i senátních volbách. Podle předsedy Zdeňka Hřiba jsou sice podceňovanou stranou, o to víc by ale mohli překvapit. Do senátních voleb představili tři kandidátky,...

10. října 2026  12:30

Starostové chtějí získat v Praze 20 procent. Úspěchem je sedm až osm křesel v Senátu

Zahájení kampaně Starostů (STAN) do komunálních voleb v Praze za účasti...

Před šesti lety se o Starostech mluvilo jako o vítězích senátních voleb. Hnutí tehdy získalo 11 křesel. Předseda STAN Vít Rakušan by nyní za úspěch považoval, pokud by se podařilo obhájit sedm až osm...

10. října 2026  12:30

ANO čeká na verdikt voličů. V Praze chce uspět s Hušbauerem, cílí i na Senát

Zahájení hlavní fáze kampaně hnutí ANO ke komunálním a senátním volbám. Na...

Hnutí ANO vyhlíží výsledek letošních komunálních a senátních voleb. Do souboje o třetinu Senátu vyslalo své kandidáty ve 24 z 27 volebních obvodů. Pozornost bude během dne směřovat také k velkým...

10. října 2026  12:30

Vyzpívá si Grolich senátorské křeslo? Lidovci sledují sčítání v Orlovně

Předseda KDU-ČSL a hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. (21. září 2026)

Vede opoziční stranu, ale do Prahy má zatím daleko. Změnit se to může už po tomto víkendu. Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) usiluje o senátorské křeslo, spolu s ním další čtyři lidovečtí...

10. října 2026  12:30

Naše Česko poprvé usiluje o hlasy voličů. Za důležité považuje Budějovice

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Poprvé v historii se nové hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby pokouší uspět ve volbách. Za Naše Česko, které vzniklo na jaře po Kubovo odchodu z ODS, obhajuje mandát například senátor Tomáš...

10. října 2026  12:30

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

TOP 09 chce navýšit počet zastupitelů. V senátním klání sází i na Šarapatku

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel při zahájení horké fáze kampaně strany před...

Středopravicová TOP 09 letos obhajuje dva mandáty v Senátu a snaží se také o udržení vlivu ve velkých městech. Například v Praze usiluje o magistrát společně s občanskými demokraty, kandidátní...

10. října 2026  12:30

Motoristé poprvé bez Turka. Každý mandát na radnicích bude plus, avizuje Macinka

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) odvolil na Základní a mateřské...

Motoristé po loňském vstupu do Sněmovny i vlády poprvé ve velkém kandidují v komunálních volbách napříč Českem. Podle předsedy Petra Macinky nemají co ztratit. „Tím, že neobhajujeme, tak zisk...

10. října 2026  12:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.