Po porážce rezignace. Bartoš a celé předsednictvo končí v čele Pirátů

„I když celostátní preference přisuzují opakovaně Pirátům solidní podporu, série neúspěchů Pirátů v posledních dvou volbách je pro mě osobně velkou ránou a zároveň zprávou, že je potřeba nový vítr ve vedení strany. Proto jsem se rozhodl rezignovat na post předsedy a v nadcházející volbě se o tento post ucházet nebudu,“ uvedl Bartoš.

Dodal také, že za 15 let jeho vedení se strana dostala do českého i evropského parlamentu. „Od party dobrovolníků jsme došli až do českého a Evropského parlamentu a do vlády. Naši lidé se vždy snažili ve všech patrech politiky odvádět dobrou práci pro lidi a dodávali reálná zlepšení. Přesto se nám ji opakovaně nepodařilo obrátit ve slušný volební výsledek,“ posteskl si.

Jedním z prvních, kdo zareagoval na Bartošovo oznámení byla europoslankyně a neúspěšná kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová. „Ivane, přeji vám hodně sil a děkuji za Vaši práci,“ napsala na síti X.

Poté se vyjádřil premiér Petr Fiala. Řekl, že Bartošovu rezignaci respektuje. „Budu s ním jednat o dalším postupu,“ dodal. V sázce je Bartošův ministerský post stejně jako vůbec další účast Pirátů ve vládě.

Nynější lídry si Piráti vybrali v lednu v Brně. Bartoše tehdy do vedení doplnily poslankyně Klára Kocmanová, europoslankyně Markéta Gregorová, dosavadní jihomoravská krajská radní Holomčík Leitnerová a zastupitelka obce Krnsko na Mladoboleslavsku Dominika Poživilová Michailidu.

Ti všichni ve vedení strany končí. Místopředsedkyně Pirátů Jana Holomčík Leitnerová podala rezignaci již v průběhu neděle a ve vedení skončí posledního září.

„Piráti vyrostli zdola a poradíme si i dál. Děláme politiku pro lidi, máme spoustu rozdělané práce. A bylo by nezodpovědné, možná až pokrytecké, od ní utéct. To nikdy neuděláme,“ uvedl Bartoš a dodal, že strana to určitě zvládne.

„Věříme, že se z toho oklepeme a nalezneme cestu k tomu, jak lidem doručit výsledky naší práce, přestože za námi nestojí žádné vlivné lobby ani nevlastníme žádné mediální domy,“ zakončil.

Piráti o víkendu v krajských volbách propadli podobně jako v nedávných volbách do Evropského parlamentu. Zaznamenali největší propad ze všech stran a přišli o 96 krajských zastupitelů. Budou mít jen tři v Plzeňském kraji. V sobotu se předsednictvo původně rozhodlo dát své funkce k dispozici s tím, že nechá v říjnu hlasovat členy o vyslovení důvěry. Rezignaci ke konci září pak dnes oznámila třetí místopředsedkyně Jana Holomčík Leitnerová.