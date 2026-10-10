„Měla samozřejmě velmi složitou výchozí pozici a já chtěl bych jí poděkovat za to, co tam odvedla,“ řekl Havlíček o vrchní sestře Masarykova onkologického ústavu. Jihomoravský hejtman byl však podle něj obrovským favoritem. „Ale snažili jsme se, hlavně Petra a celý tým kolem ní, mu to znepříjemnit,“ poznamenal Havlíček a uznal, že je Grolich silný hráč.
Podle místopředsedkyně ANO Aleny Schillerové Petra Absolonová nestála jen proti lidovcům, ale proti celé sjednocené opozici. „Je evidentní, že se nám přes veškerou energii, nasazení a poctivou kampaň nepodařilo přivést k volbám velké množství našich voličů,“ podotkla ministryně financí.
Schillerová Grolichovi pogratulovala
Předsedovi Lidovců však pogratulovala. „Janu Grolichovi patří gratulace a Petře Absolonové velké poděkování za to, že i přes obětavou péči o své pacienty dokázala najít čas i na náročnou kampaň. Jako politický nováček to neměla vůbec jednoduché,“ napsala iDNES.cz Schillerová.
Šéf KDU-ČSL už v prvním kole voleb obdržel přes 60 procent hlasů. Druhé kolo senátních voleb tedy nebude. Absolonová se držela na hranici kolem 30 procent. Redakce o reakci na výsledek požádala i vrchní sestru, do vydání článku však nereagovala.
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Jsem ženská z davu, výprasku se nebojím. Vrchní sestra Absolonová chce za ANO do Senátu
„Kdybych si myslela, že úplně nemám šanci, tak do toho nejdu. Já jsem ženská z davu, zdravotní sestra, která nechce politikařit, ale řešit to, čemu rozumí a co ví, jak zlepšit. Pořád říkám, že v Senátu bych pracovala pro všechny, ne jen pro ty, co mi dají hlas,“ řekla Absolonová v září v rozhovoru pro iDNES.cz.
Petra Absolonová kandidovala za hnutí ANO do Senátu ve vyškovském obvodu. Nahradila původně nominovaného profesora Petra Babulu, který se v polovině července kandidatury vzdal. Absolonová se zdravotnictví věnuje celý profesní život a při kandidatuře zdůrazňovala své zkušenosti z práce s pacienty i význam prevence.
Absolonovou v závěru kampaně podpořili také premiér Andrej Babiš či vicepremiér Karel Havlíček. Pozornost vzbudil zejména jejich společný podcast Sorry jako, v němž se debata o prevenci a kolonoskopii stočila k dvojsmyslným narážkám na intimní partie. „Mně jsi dvakrát natrhla zadek a já jsem za to vděčnej,“ řekl například Havlíček. „Ale já jsem měla ten gel,“ reagovala Absolonová.
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Narážky se týkaly také Grolicha, proti kterému Absolonová neúspěšně kandidovala. „Když zvládáš jezdit s těma varlatama a s těma prsama, tak abys nezvládla porazit hejtmana. A taky mu natrhni zadek,“ říká Havlíček. Absolonová odpověděla, že by to muselo být bez gelu.
Výroky kritizovala bývalá poslankyně KDU-ČSL Marie Jílková, Havlíček je hájil jako nadsázku, která měla upozornit na důležitost preventivních vyšetření.