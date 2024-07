Poslední sociální demokrat v parlamentu Vícha kandiduje i s podporu ANO

To je trochu paradox. Když byl i v nejužším vedení své strany jako šéf senátního klubu, velmi protestoval proti tomu, aby šla sociální demokracie do menšinové vlády s ANO. „Tehdy všichni senátoři protestovali, protože jsme věděli, že nás asi pohltí. Tehdy jsem říkal, že jsme spáchali sebevraždu,“ vzpomíná Vícha.

Se sociální demokracií zažil časy, kdy na tom byla velmi dobře a měla i premiéry, od Miloše Zemana až po Bohuslava Sobotku, a neopustil ji ani poté, když na podzim 2021 vypadla ze Sněmovny. Jen se už na hnutí ANO dívá trochu jinak, smířlivěji.

„V podstatě voliči, kteří v minulosti volili sociální demokracii v našem okrese, přešli a volí ANO, protože si myslí, že ANO je v této chvíli zastupuje. A je to tak. Sebrali nám program a sebrali nám i voliče. A programově nejsme daleko,“ řekl iDNES.cz Vícha.

„Řekl jsem, že budu kandidovat za sociální demokracii, ne za žádnou jinou stranu. Nebudu na staré roky měnit barvu,“ dodává muž, který je také třicet let starostou Bohumína.

V parlamentu je ale i jako poslední sociální demokrat členem společného senátního klubu ANO a SOCDEM. Ten by sama nejsilnější opoziční strana vytvořit nemohla, takže ani premiéra při volební spolupráci není úplně blesk z čistého nebe. „Vzhledem k tomu, že jsem i ve společném klubu, tak jsem neodmítl podporu. A tady s kolegy si rozumíme poměrně dobře,“ prohlásil Vícha.

Jeho volební obvod je tradičně velmi levicový, má tedy velkou šanci, že si i díky dohodě s ANO protáhne své působení v Senátu o dalších šest let a dotáhne dosavadního rekordmana, bývalého šéfa horní komory parlamentu Milana Štěcha, který v Senátu vydržel 24 let.

Překazit se mu to bude snažit několik soupeřů: Lidovci navržený náměstek Havířova a zastupitel Moravskoslezského kraje Bohuslav Niemiec, který se bude opírat o podporu koalice SPOLU, za SPD místostarosta Rychvaldu Pavel Staněk a pikantní je, že se sociální demokrat Vícha utká také s kandidátem ČSSD, což byl původní název Sociální demokracie, než se přejmenovala na SOCDEM. Za stranu, která původní název převzala, kandiduje lékař a nestraník Karel Volný.

Všichni jsou sociální demokraté, akorát v různých stranách, říká Vícha

Soupeření s ČSSD bere Vícha s nadhledem. „Řeknu vám jednu krásnou věc. Profesor Žaloudík, který byl v našem klubu a nebyl členem sociální demokracie, mi říkal – Petře, já už do smrti zůstanu sociálním demokratem, protože já přece nejsem asociál a chovám se demokraticky. Tímto pohledem, vlastně všichni jsou sociální demokraté. Akorát jsou v různých stranách,“ zavtipkoval Vícha.

Sociální demokracii nehodlá radit, jak by se měla zachovat, aby oživila šance na své politické přežití. V krajských volbách kvůli tomu SOCDEM kandiduje nejen samostatně, ale také v několika různých koalicích, v Ústeckém kraji dokonce v koalici s komunisty skrytými pod značkou STAČILO!, což šéfce strany Kateřině Konečné pomohlo v eurovolbách.

„Myslím si, že by měli přijít do vedení mladší lidi. Já jsem byl osm roků předsedou krajského výkonného výboru, pak jsem byl možná deset let místopředsedou strany, předseda senátorského klubu, takže už jsem si to ve straně odpracoval,“ rekapituluje Vícha.

Počítá, že ještě dva roky zůstane starostou Bohumína a již v září 2023 si požádal i o předčasný důchod. Hned poté, co prezident Petr Pavel podepsal zpřísnění podmínek. Nově je to možné až tři roky před dosažením důchodového věku.

Vícha využil toho, že mu bylo 60 let v druhé polovině září, kdy si o důchod mohl ještě říci již pět let předem. Změna začala platit až v říjnu. „Mám předčasný důchod bez výplaty, to znamená, že můžu za ty dva roky, až skončím na radnici, odejít do předčasného důchodu a užít zaslouženého odpočinku,“ uvedl poslední sociální demokrat v parlamentu