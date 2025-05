kroc Tereza Krocová Autor:

13:34

Prezident Petr Pavel naznačil, jak bude postupovat při sestavování vlády po říjnových sněmovních volbách. Pokud by do ní mířil někdo, kdo nepovažuje členství České republiky v NATO a Evropské unii za důležité, Pavel by měl výhrady. „Považoval bych za naprosto nezodpovědné, kdybych se této otázce nevěnoval i při sestavování vlády,“ řekl v podcastu Bruselský diktát.