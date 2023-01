Začíná mi být skoro líto, že to končí, říká Pavel o předvolební kampani

Prezidentské volby 2023 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Začíná mi být skoro líto, že to končí, začínám si to užívat. Když je finále a jde o hodně, baví mě to mnohem víc,“ řekl Pavel novinářům. Uvedl, že nyní jej od 17 hodin čeká setkání s příznivci na Staroměstském náměstí. „Je to v Praze, ale není to jen pro Pražany,“ řekl o akci s tím, že zváni jsou lidé z celé republiky.

Poté následuje debata na televizi Prima, ve čtvrtek na televizi Nova. Poslední duel proběhne v Českém rozhlasu v pátek chvíli před otevřením volebních místností. „Žádné další překvapení už nebude,“ řekl Pavel o zbytku kampaně.

Ten musel v posledních dnech několik akcí zrušit, a to kvůli nemoci. „Byl to výpadek na jeden a půl dne,“ řekl. Nic jiného mu ale dle jeho slov nezbylo, aby se dal dohromady na poslední debaty.

Že by jeho protikandidát Andrej Babiš odstoupil, Pavel nečeká. Myslím, že takovou radost mi neudělá, ale vypadal dnes trochu unaveně, souhlasím,“ odpověděl na novinářský dotaz. Řekl, že věří, že účast ve druhém kole bude vyšší než v kole prvním. Je však podle něj potřeba apelovat na voliče, že volby nevyhrávají volební průzkumy.

Babiš Pavla dlouhodobě označuje za vládního kandidáta. Koalice SPOLU totiž v druhém kole podporuje právě jeho, podobně se vyjadřují i zástupci Pirátů a STAN. „Stejně tak bych ho mohl já označovat za kandidáta proruské komunity, ale nedělám to ze slušnosti,“ reagoval Pavel. Pokud to však bude opakovat, míní, že nic jiného mu nezbude.

Poslední předvolební akce na podporu Pavla v druhém prezidentských voleb potrvá do 18:00. Vystoupí na ní také sám Pavel.

Druhé kolo prezidentských voleb pak proběhne v pátek 27. a v sobotu 28. ledna.