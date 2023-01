Zemanovo okolí bylo důvodem ztráty důvěryhodnosti úřadu, říká prezident Pavel

Jak si vykládáte, že právě tato volba přilákala tolik voličů? Co uděláte s tímto mandátem?

To, že jsem získal více hlasů než Miloš Zeman, mě samozřejmě těší, ale beru to taky jako obrovský závazek, protože se ukazuje, že v naší společnosti nastalo obrovské očekávání.

Po deziluzi z politiky reprezentované především Milošem Zemanem a Andrejem Babišem se ukázalo, že naše společnost na tom není zdaleka tak špatně a že hodnoty, o kterých se tady bavíme už dlouho, naší společnosti chybí. Já to vnímám jako velký závazek vrátit je zpátky. Určitě to nebude lehké, ale já udělám všechno pro to, aby se vrátily.

Kampaň byla místy nechutná a společnost zůstala rozdělená. Všichni tady ale budeme muset žít společně. Co bude váš první krok, který uděláte pro to, abychom tady mohli žít? A budete na tom chtít spolupracovat i s Andrejem Babišem?

Já to opravdu nevnímám tak, že by tady byli poražení a vítězní voliči. Já to vnímám tak, že jsme všichni občané České republiky. Máme jiný názor na řadu věcí, ale to neznamená, že jsme nepřátelé. To znamená jenom to, že se musíme opět naučit spolu komunikovat.

Já jsem připraven komunikovat s každým, kdo bude mít zájem situaci řešit. A je mi celkem jedno, jestli bude z vládního tábora, nebo z opozice. Pokud bude mít jakýkoli smysluplný návrh, který směřuje k řešení našich problémů, tak o něm budu rád přemýšlet a budu s ním rád diskutovat. K tomu chci otevřít prostor pro všechny.

Co budete dělat v následujících dnech, jaké budou vaše první kroky jako prezidenta a už jste zapřemýšlel nad tím, kde budete bydlet?

Předpokládám, že zítřejší den strávím většinou s médii. Na pondělí už možná nějaké první schůzky, protože si myslím, že by bylo dobré se sejít aspoň s ústavními činiteli a pohovořit si o tom, jak budeme společně fungovat a dále nastane příprava celého toho přechodného období, ve kterém bude potřeba nejenom postavit tým, ale začít také stavět program na prvních pár týdnů, možná až dva měsíce a také vést konzultace.

Tohle všechno je před námi. A bydlet zatím budu doma. Budu moc rád, že bydlet budu doma. A potom se uvidí. Já myslím, že přece jenom Hrad i Lány jsou stále ještě obsazené a bude tam třeba udělat spoustu práce.

Poslední prezidentství bylo hodně poznamenané působením Martina Nejedlého, Vratislava Mynáře a různými neprůhlednými zakázkami, vazbami na Rusko, na Kreml. Děly se tam různé podivnosti. Jak hodně se vy a vaše nová kancléřka Jana Vohralíková chcete zaměřit na rozkrývání toho, co se na Pražském hradě dělo posledních pět let?

Samozřejmě vnímám to, že prezidentovo nejbližší okolí bylo - a myslím, že naprosto právem - vnímáno jako jeden z hlavních zdrojů ztráty důvěryhodnosti celého prezidentského úřadu. I proto chci věnovat velkou pozornost tomu, aby kancelář prezidenta byla od počátku stavěna jako profesionální úřad, který bude důvěryhodný, transparentní, bude komunikovat.

K tomu je důležité, aby tam proběhl při předávání hluboký audit. Já si nedokážu představit, že bychom měli převzít úřad s tím, co se tam dělo, zavřít za tím dveře a předstírat, že se nic nestalo. Pokud tam vzniknou jakákoli podezření, tak samozřejmě budu trvat na tom, aby byla důsledně vyšetřena a dotažena do konce, protože není možné je nechat bez odpovědi. Je to jedna z věcí, která lidem hrozně vadí.