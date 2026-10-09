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Macinka vyrazil do Černoučku. Zjišťoval, co místní říkají na prezidentovu dovolenou

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  10:42
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se ve čtvrtek vydal do Černoučku na...

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se ve čtvrtek vydal do Černoučku na Litoměřicku, kde má trvalé bydliště prezident Petr Pavel. (8. října 2026) | foto: Facebook: Petr Macinka

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se ve čtvrtek vydal do Černoučku na...
„Kamarád z Dakaru Petr Pavel nás navštívil i na Rallye du Maroc. Děkujeme!“...
Zleva Petr Macinka a Petr Pavel
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou u příležitosti Mezinárodního dne seniorů...
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Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se ve čtvrtek vydal do Černoučku na Litoměřicku, kde má trvalé bydliště prezident Petr Pavel. Ten se kvůli soukromé cestě do Maroka nezúčastní komunálních voleb, které v pátek začínají. Macinka se v obci zastavil v místní hospodě a zajímal se o názory prezidentových sousedů. „Po diskusi v délce dvou malých piv raději neříkám nic,“ napsal na Facebooku.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

„Všichni z celé ČR se můžou zbláznit z toho, že prezident Pavel upřednostnil místo voleb zážitkový pobyt na dovolené v Maroku. Nikdo ale neví, co na to místní. Tak jsem se přijel zeptat na místo nejpovolanější – do hospody v Černoučku,“ uvedl ministr.

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Svůj příspěvek zakončil ironickou poznámkou. „Po diskusi v délce dvou malých piv raději neříkám nic,“ dodal. Co přesně se od místních dozvěděl, nespecifikoval.

Prezidentova neúčast ve volbách vyvolala v posledních dnech kritiku politiků napříč politickým spektrem. Hrad ve středu potvrdil, že Pavel své rozhodnutí nezmění. Jeho neúčast vysvětlil chybou v plánování, která prezidenta mrzí.

Volby bez prezidenta? Možná je to tak lepší, zní v obci, kde žijí Pavel s manželkou

Macinka na prezidentovu cestu reagoval už minulý týden v pátek. Tehdy uvedl, že ho Pavlovo rozhodnutí vynechat komunální volby mrzí, protože Motoristé podporují jednu z kandidátek v Černoučku. „Takže tím jakožto nejracionálnější volba přicházíme o jeho hlas. V případě, že by však preferoval volbu konkurenční listiny, přeji mu klidný odpočinek a přimlouvám se i za to, aby vzal pár podobně politicky smýšlejících sousedů s sebou a užili si zážitky z cest společně,“ prohlásil pro iDNES.cz.

V Černoučku se o sedm míst v zastupitelstvu ucházejí dvě kandidující uskupení. Obec má 273 voličů. Do Senátu se letos v Pavlově volebním obvodu nevolí. Prezident podle vyjádření Hradu v pracovním programu bude pokračovat 19. října přijetím velvyslanců.

Prezident odletěl do Maroka soukromým tryskáčem miliardáře Hubáčka

Pavel odletěl do Maroka v pátek 2. října na soukromou cestu spojenou s motorismem. Do země zamířil soukromým tryskáčem podnikatele Pavla Hubáčka. Podle společnosti Creditas, které letoun patří, byl stroj v daném termínu pronajat soukromé osobě za standardních komerčních podmínek. Hrad následně uvedl, že si účastníci výpravy náklady na let rozdělili, včetně prezidenta.

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