Macinka vyrazil do Černoučku. Zjišťoval, co místní říkají na prezidentovu dovolenou

„Všichni z celé ČR se můžou zbláznit z toho, že prezident Pavel upřednostnil místo voleb zážitkový pobyt na dovolené v Maroku. Nikdo ale neví, co na to místní. Tak jsem se přijel zeptat na místo nejpovolanější – do hospody v Černoučku,“ uvedl ministr.
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Svůj příspěvek zakončil ironickou poznámkou. „Po diskusi v délce dvou malých piv raději neříkám nic,“ dodal. Co přesně se od místních dozvěděl, nespecifikoval.
Prezidentova neúčast ve volbách vyvolala v posledních dnech kritiku politiků napříč politickým spektrem. Hrad ve středu potvrdil, že Pavel své rozhodnutí nezmění. Jeho neúčast vysvětlil chybou v plánování, která prezidenta mrzí.
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Macinka na prezidentovu cestu reagoval už minulý týden v pátek. Tehdy uvedl, že ho Pavlovo rozhodnutí vynechat komunální volby mrzí, protože Motoristé podporují jednu z kandidátek v Černoučku. „Takže tím jakožto nejracionálnější volba přicházíme o jeho hlas. V případě, že by však preferoval volbu konkurenční listiny, přeji mu klidný odpočinek a přimlouvám se i za to, aby vzal pár podobně politicky smýšlejících sousedů s sebou a užili si zážitky z cest společně,“ prohlásil pro iDNES.cz.
V Černoučku se o sedm míst v zastupitelstvu ucházejí dvě kandidující uskupení. Obec má 273 voličů. Do Senátu se letos v Pavlově volebním obvodu nevolí. Prezident podle vyjádření Hradu v pracovním programu bude pokračovat 19. října přijetím velvyslanců.
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Prezident odletěl do Maroka soukromým tryskáčem miliardáře Hubáčka
Pavel odletěl do Maroka v pátek 2. října na soukromou cestu spojenou s motorismem. Do země zamířil soukromým tryskáčem podnikatele Pavla Hubáčka. Podle společnosti Creditas, které letoun patří, byl stroj v daném termínu pronajat soukromé osobě za standardních komerčních podmínek. Hrad následně uvedl, že si účastníci výpravy náklady na let rozdělili, včetně prezidenta.