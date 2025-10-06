Majerová je pí..., říkal Macinka. Urazit mě nemůže, ale ať se omluví, reaguje politička

Tereza Krocová
  16:35
Šéf Motoristů Petr Macinka se v minulosti veřejně pustil do předsedkyně Trikolóry a současné lídryně SPD ve Zlínském kraji Zuzany Majerové. Na videu z roku 2024 jí vulgárně nadává. „Takový člověk, jako on, mě opravdu nemůže urazit,“ reaguje Majerová pro iDNES.cz. Oba se přitom mají setkat v nově složené Poslanecké sněmovně a možná i spolupracovat ve vládní koalici.
Předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová a předseda strany Motoristé sobě Petr...

Předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová a předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka. | foto: koláž iDNES David Votruba

Tisková konference volebního štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října...
Jedničkou kandidátky SPD do parlamentních voleb je ve Zlínském kraji Zuzana...
Martinický palác Volební štáb strany Motoristé sobě. Petr Macinka. (4. října...
Petr Macinka (Motoristé) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025)
21 fotografií

„Zuzana je samozřejmě pí... hloupá,“ řekl Macinka v roce 2024 před eurovolbami ve vysílání internetové televize XTV. Video, v němž je nyní nově zvolený poslanec zjevně pod vlivem alkoholu, teď vzbuzuje pozornost. Po volbách se totiž oba politici sejdou v Poslanecké sněmovně, přičemž SPD a Motoristé dokonce jednají s vítězným ANO o možné spolupráci na vládě.

Na záznamu živého vysílání si Macinka s tehdejším lídrem Motoristů pro eurovolby Filipem Turkem, nyní také nově zvoleným poslancem, připíjí sektem a mezi smíchem a různými narážkami Macinka zkomolí jméno Zuzany Majerové.

„Já ti přeju, aby našla štěstí při volbě soudružky Jermanové z hnutí ANO, anebo při volbě své kamarádky nejlepší, nejkamarádkovštější Zuzany Majerníkové z hnutí SPD,“ pronáší alkoholem zjevně posilněný Macinka směrem k Turkovi.

„Trochu divokej Péťa“

Na Turkovo upozornění, že Majerová je z Trikolóry, následně dodává: „Zuzana je samozřejmě pí... hloupá.“ To už se nelíbí ani Turkovi a snaží se Macinku co nejrychleji utnout. „Nebuď jak ti lidi z Twitteru. My se s vámi rozloučíme, protože Péťa je trochu divokej,“ konstatoval.

Předseda Motoristů sobě se ale nenechá jen tak odbýt a na závěr přidává ironickou omluvu. „Já se omlouvám, jestli jsem řekl, že Zuzana Majerová je pí..., to se teda omlouvám, protože není samozřejmě… Je to pravda, že bych to řekl nahlas, já to říkám jenom potichu,“ prohlašuje ve zmateném slovosledu, zatímco Turek už se chytá za hlavu.

Babiš nám vyluxoval část voličů a my jsme za dezoláty, mrzí Majerovou z Trikolory

Výzva ze strany Majerové

Redakce iDNES.cz požádala Majerovou o vyjádření k celé situaci. „Myslíte to video, kde byl ožralý a vulgárně mě napadal?“ reagovala s tím, že pokud má mezi ní a Macinkou dojít k jakékoli spolupráci, měl by se jí omluvit. „Myslím, že pokud spolu máme nějak v budoucnu spolupracovat, bylo by záhodno se omluvit,“ řekla doslova.

Na otázku, zda by výrok mohl vnést problémy do jejích představ o vládní koalici, odpověděla, že Macinka ji v žádném případě neurazil. „Pan Macinka rozhodně není člověk, který by mě mohl urazit. Takový člověk, jako je pan Macinka, mě totiž ani urazit nemůže,“ sdělila pro iDNES.cz.

Přesto mu však poslala jasnou výzvu: „Pane Macinko, začněte se chovat jako dospělý muž a omluvte se mi.“ Redakce iDNES.cz kontaktovala i předsedu Motoristů, ten se však doposud nevyjádřil.

Volby 2025

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Manželé přes Česko vezli ukradená kola i odcizený přívěs s bagrem

Úspěšnou pátrací akci a poděkování od rakouských kolegů si připsali na konto policisté z Olomouckého kraje, především hlídka z dálničního oddělení Kocourovec. Ta totiž vypátrala manželskou dvojici,...

6. října 2025  16:18

Silnici na Chrudimsku uzavřel střet náklaďáku s osobákem, jeho řidič nepřežil

Na silnici mezi Luží a Štěpánovem na Chrudimsku se v pondělí ráno stala vážná dopravní nehoda osobního a nákladního vozu. Při čelním střetu zemřel řidič osobního automobilu. Úsek byl po dobu šetření...

6. října 2025  10:49,  aktualizováno  16:08

Izrael deportoval Thunbergovou a spol. Pro aktivisty letělo slovenské letadlo

Izrael oznámil, že v pondělí deportoval do Řecka a na Slovensko dalších 171 aktivistů z mezinárodní humanitární flotily, která mířila do Pásma Gazy. Mezi deportovanými je mimo jiné švédská klimatická...

6. října 2025  14:47,  aktualizováno  15:46

Exministr Staněk míří na post europoslance, v Bruselu nahradí Turka

Filipa Turka, který se stal českým poslancem za Motoristy, nahradí v Evropském parlamentu bývalý ministr kultury Antonín Staněk za Přísahu. Státní volební komise v souladu se zákonem o volbách do EP...

6. října 2025  10:58,  aktualizováno  15:32

Iskandery vyzrály na ukrajinské Patrioty. Navádí ruské údery čínské satelity?

Premium

Ukrajinská protivzdušná obrana má problém. Systémy Patriot během srpna začaly sestřelovat daleko menší procento ruských raket, než tomu bylo doposud. Kyjev přiznává, že Rusové střely Iskander a...

6. října 2025  15:29

Kmotr blues i rocku. Do Prahy přijede koncertovat kytarový mistr Eric Clapton

Jeden z nejvlivnějších kytaristů rockové scény Eric Clapton oznámil sérii evropských koncertů na rok 2026, jejíž součástí je i vystoupení 4. května 2026 v pražské O2 areně.

6. října 2025  15:27

Rušná neděle na D1. Jeden řidič letěl přes 200, druhý ještě k tomu nadýchal

Více než dvoustovkou se po dálnici D1 v neděli řítil řidič z Polska. Přílišný spěch se mu nevyplatil. Na místě přišel o řidičský průkaz a musel zaplatit kauci. Nebyl to ten den jediný rychlý řidič na...

6. října 2025  15:27

Šok ve Francii. Premiér Lecornu po čtyřech týdnech skončil. Nelze vládnout, řekl

Nový francouzský premiér Sébastien Lecornu předal prezidentovi Emmanuelu Macronovi svou demisi. Ten ji přijal. Lecornu přitom teprve v neděli večer představil ministry své vlády a v úterý měl...

6. října 2025  9:54,  aktualizováno  15:10

SOCDEM jste úplně zdiskreditovali, vzkazují Maláčové bývalí členové strany

Pro SOCDEM volby dopadly fiaskem. Předsedkyni Janě Maláčové se spojení se Stačilo! nevyplatilo. Odešlo kvůli němu spoustu výrazných tváří a strana se nedostala do Sněmovny. „Je to debakl za cenu...

6. října 2025  15:05

V Moskvě zemřel po pádu z okna někdejší šéf Pravdy. Nervové zhroucení, píší

Ruská policie se zabývá smrtí další významné osobnosti, která zemřela po pádu z okna. Tentokrát jde o sedmaosmdesátiletého Vjačeslava Leontěva, bývalého šéfa státního vydavatelství Pravda. Senior o...

6. října 2025  15:05

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tlak zabral. Úřady zatrhly dům, který si načerno stavěl manažer developerů

Pokuty od úředníků i mediální tlak zabraly. Práce na černé stavbě, která bez jakéhokoli povolení začala růst ve Včelákově na Chrudimsku, se zastavily. O jejím odstranění budou rozhodovat úředníci v...

6. října 2025  14:55

Chci ve Sněmovně tlačit redukci byrokracie po katastrofě, říká starostka Jeseníku

Starostku Jeseníku Zdeňku Blišťanovou vyneslo kroužkování ze čtvrtého místa kandidátky SPOLU v Olomouckém kraji mezi trojici zvolených poslanců. Podpořili ji nejen lidé z „jejího“ města, ale také...

6. října 2025  14:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.