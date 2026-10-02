Nenávidí mě? Asi to neděláme špatně, říká Macinka. Ze schodku rozpočtu šťastný není

Minulý týden jste při Valném shromáždění OSN posnídali s prezidentem Petrem Pavlem. Zajímalo by mě, jak vypadal první oční kontakt, zněly první věty. Jak to proběhlo?
(rozesměje se) Asi zklamu všechny senzacechtivé čtenáře, proběhlo to úplně normálně. Řekli jsme si Dobré ráno, já si naložil vajíčka se slaninou, nalil si kafe, pomerančový džus a chvíli jsme se bavili, co koho ten den čeká, s kým kdo bude o čem jednat.
… a oba jste se přitom tvářili, že se v minulosti nic nestalo a všechno je vlastně úplně v pohodě?
Tak byl to relativně krátký časový úsek, takže fakt myslím, že to bylo naprosto neutrální.
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Prezident Pavel si to pak pochvaloval, vy jste také říkal, že v zahraniční politice budete spolupracovat. Znamená to tedy konec extrémní kohabitace?
Znamená to, že je něco jiného vnitropolitické domácí opozičně vládní soupeření a něco jiného reprezentace České republiky v zahraničí. To jsou přece dvě rozdílné věci a myslím, že bychom byli blázni, kdybychom vnitropolitické věci přetahovali do zahraničněpolitické agendy.
V případě cesty na summit NATO v Ankaře se tak stalo.
Ale to se nestalo, to je špatná interpretace. V případě Ankary šlo o to, kdo tam pojede. Vláda na svůj úplně první summit NATO po svém jmenování chtěla jet a chtěla si svoje pozice obhajovat sama. To byl vnitropolitický spor. V samotné Ankaře se už nic takového neodehrávalo. Byť mi dodnes přijde zbytečné, že tam byl prezident ve druhé řadě. Ale budiž, to už je minulost.
Není za vaším obratem ve vztahu k Pavlovi i vůle Andreje Babiše, který chce evidentně spory s prezidentem alespoň formálně urovnat, protože si možná vyhodnotil, že mu body nepřinášejí? Čili vám dal befelem to samé?
Nic takového se určitě nestalo. Je to čistě o tom, že jsme snad zodpovědní lidé a víme, že je–li jedna česká delegace na Valném shromáždění OSN, je tam potřeba něco odpracovat. Nikoli na politické kampani, ale pro Českou republiku, co se týče mezinárodních vztahů do budoucna.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Pojďme ke vztahům vnitropolitickým. Lidovecký šéf Jan Grolich vyvolal hlasování o nedůvěře vládě. Zajímavé na tom je, že jak on, tak další opoziční lídři říkají, že to hlasování vyvolali hlavně kvůli Motoristům. Abyste si prý měli šanci s ANO vyříkat téměř čtyřsetmiliardový rozpočtový schodek, když jste slibovali, že budete hlídat Babiše a tlačit na co nejnižší deficit. Co vy na to?
Tato péče o Motoristy zejména ze strany pana Kupky a jemu podobných je opravdu dojemná. Dřív jsem si myslel, že neexistuje žádný jiný program naší opozice než Andrej Babiš. Ale pokaždé, když jsem v nějaké diskusi s panem Kupkou, tak téměř každá jeho první věta začíná buď Petr Macinka, nebo Motoristé. Tímto se mu omlouvám, pokud s ním naše existence tak trýznivě cloumá, že když každý den vstává nebo uléhá, myslí na to, jak jsme hrozní. Je mi to líto, ale pokud to tak s námi půjde dál, doufám, že pan Kupka odejde z politiky. Protože nechci mít na svědomí jeho psychické zdraví definitivně.
Když už jsme u toho deficitu, oněch téměř 400 miliard je opravdu síla, ne? Sice jste to stáhli o tři miliardy, ale ty tam zjevně měla Alena Schillerová pro tyto účely připravené a v celkových číslech je to opravdu kosmetická úprava. Necítíte, že ten schodek je opravdu šílený a takto vysoký být neměl?
Je šílený, je velmi vysoký a já nebudu zastírat, že z toho nejsem šťastný. My jsme ten rozpočet nesestavovali, to by vypadal jinak. Naše srdéčka by neplápolala tak socialisticky jako srdéčka našich koaličních partnerů. Asi bychom byli přísnější, to je jasné. Na druhé straně odmítám tezi o kosmetickém snížení o tři miliardy. Podstatné pro mě je, že se koalice zavázala ještě letos načíst legislativní změny, které ten deficit reálně sníží o dalších dvacet miliard. Ani tak ten rozpočet nebude podle mých představ, ale 23 miliard prostě není kosmetická změna.
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Bez vašich třinácti poslanců by Babiš většinu ve Sněmovně neměl. Tudíž máte poměrně vysoký „vydírací“ potenciál, jak nejsilnějšího koaličního partnera přitlačit, aby schodek stáhl víc. Proč jste toho nevyužili?
Ale my jsme toho využili a zavázali koaliční partnery, že se schodek sníží o dalších 20 miliard. Je nekonečný rozdíl mezi Alenou Schillerovou a Zbyňkem Stanjurou. Ten si hlavu s čísly vůbec nelámal. Plus minus 50 miliard, co to je? Alena Schillerová je v tomto významně poctivější. Když jsme se na ten rozpočet podívali, tak beze změn priorit, u kterých by se asi shoda najít nedala, bylo schodek možné snížit jedině legislativními změnami. A na těch jsme se domluvili. Je to reálně první rozpočet, který tato vláda sestavila, a uvidíme, jaké boje budou o ty další.
Do konce volebního období zbývají tři roky a pak nechť volič posoudí, jak moc jsme v reformním či konsolidačním úsilí byli úspěšní. Každý další rozpočet by se měl přibližovat naší představě.
Volby 2026
Komunální: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Křížky, nebo kroužky: Jak se volí v komunálních volbách
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
Blokační síla třinácti poslanců se vám může hodit i nyní. Poté, co Andrej Babiš ve svém pravidelném kázání na sociálních sítích zmínil, že mu tisíce lidí píší, kterak má odvolat vašeho ministra životního prostředí Igora Červeného, nejlépe vám resort vzít. Co vy na to, že s tím Babiš zničehonic veřejně přišel?
To není žádné autentické přirozené posílání mailů vyjadřujících nespokojenost toho či onoho občana. To je připravená organizovaná kampaň zelených agresivních aktivistů, zejména Greenpeace, kteří na Motoristy útočí od počátku, protože představujeme úplně všechno, s čím oni nesouhlasí. Greenpeace chtějí žít svůj krásný nový zelený svět, který zdražuje či zakazuje energie, zakazuje auta, snaží se převychovávat lidi, zavádět tisíce genderů a podobně. A my jim řekli: Dost, od nás už nedostanete ani korunu, my vás považujeme za škůdce. Tak vedou tuto svatou válku. Dokonce na svých stránkách publikovali formulář pro lidi s tím, ať napíší premiérovi, že má vzít Motoristům ministerstvo. Dokonce se tam i pyšnili číslem, kolik zpráv už bylo odesláno. Takže to byl normální organizovaný hybridní útok na předsedu vlády. Premiéra jsem na to upozornil a on řekl: Hm, tak já to mažu. To bylo vše. Tečka.
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Zničehonic to teď ale propíral veřejně. Už to, že o tom mluvil, vyvolalo spekulace, že o tom třeba přemýšlí. Berete to tak, že je ministr Červený v ohrožení?
Určitě není. Myslím, že ministr Červený nemá žádný problém, nepanuje s ním žádná nespokojenost. Když jsem si zpětně poslechl, co řekl premiér, tak zaprvé ta pasáž trvala asi 10 vteřin. Zadruhé řekl, že mu sice lidé píší, ale byly tu nějaké volby, je tady nějaká koaliční dohoda, takže se ti mají probrat. Čili jsem v tom necítil žádnou úvahu, nebo spekulaci. To jsem viděl až následně v médiích. Mimochodem, docela úsměvné mi přijde, že tito zelení aktivisté přece byli vždy úplným etalonem nenávisti vůči Andreji Babišovi, ale teď našli někoho, koho nenávidí ještě o něco víc. Jsme to my a pro ně je to důvod se teď k Andreji Babišovi lísat a dělat, že jim jde o jeho dobro. Přitom jde jen o jejich vlastní prospěch a peníze. Aby nemuseli pracovat, ale mohli dál objíždět různé debaty a tam řečnit o svém zeleném náboženství.
Kandidáti na primátora
statutární města
Když už jsme u ministerstva životního prostředí, co je teď s Filipem Turkem? Kvůli nehodě na I. P. Pavlova pozastavil funkci vládního zmocněnce pro Green Deal, ale na ministerstvo dál dochází, jeho agendu komentuje. Nedávno vyšla zpráva, že ho policie podezírá z ublížení na zdraví z nedbalosti. Jak to je?
Opravil bych vás. Je vidět, jak se to posouvá. Říkáte, že „ho“ policie podezírá. Nic takového jsem tedy neslyšel. Nebylo mu sděleno žádné obvinění, nic. Policie to nějak šetří a řekla, že tam někdo jel bezohledně. Tak uvidíme, počkáme si, co policie řekne (včera policie oznámila, že se nestal trestný čin a věc postoupila do přestupkového řízení, pozn. red.). Ale dělat rovnou z Turka viníka a bez obvinění ho rovnou odsoudit, to prostě nepřijímám. Přesto chtěl Filip Turek upustit veřejný tlak, tak dobrovolně řekl, že nebude chodit na vládu a dá se dobrovolně na distanc, než to policie vyřeší.
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Jakkoli má Turek oficiálně pozastavenou funkci, věci z resortu komentuje. Nedávno řekl, že se na Šumavě našlo obrovské množství yperitu, pak to opravil na fosgen, poté na chemikálie, ze kterých by fosgen mohl vzniknout. Nakonec vše dovysvětloval ministr Červený a Turek ho ještě opravoval, že to neřekl přesně. Bylo vidět, že už to štve i Andreje Babiše, co jste tomu říkal vy?
Mně se to také nelíbilo. Myslím, že to bylo nešťastné a nemělo by se to dít. Neznám detaily, co tam je za chemikálie. Ale zároveň musím říct, že zase naprosto neomylně sledujeme klasický scénář. Tady se stal průšvih na Šumavě a všichni řeší Turka. Proč nikdo neřeší Hladíka (bývalý ministr za lidovce, pozn. red.). Hladík, jeho náměstek a ministerstvo věděli od roku 2023, že tam jsou sudy s nějakými toxickými látkami. Přistupovali k tomu naprosto liknavě. A když se to teď ukáže, tak všichni řeší Filipa Turka. To je absurdní. Všichni by měli řešit, proč to Hladík neřešil. Všechno ostatní je trapný scénář lidí, kteří vědí, že na Hladíkovi žádný klikací titulek nenaženou, protože Hladík je nula a nikoho nezajímá. Ale že když napíší do titulku Turek, bude jim to trhat čtenost. Ale mně jde o podstatu. Tou je, že tam je asi 200 sudů, z nichž uniká nějaká chemikálie, hrozí tam obrovská ekologická katastrofa a ministerstvo životního prostředí mohlo konat už před třemi roky a nedělalo nic.
Ovšem nevěděl to jen Hladík, ale po svém nástupu i Červený a Turek. Proč jste s tím tedy přišli nyní, krátce před volbami?
To nepřišlo před volbami, ale ve chvíli, kdy to na ministerstvu vyšlo najevo. Pokud někdo tu informaci dostal v roce 2023 a zametlo se to pod koberec, tak dobře. Teď to naštěstí někdo pod tím kobercem našel. Ale že bych to měl spojovat s volbami? To mě fakt vůbec nenapadlo.
Komunální volby v Praze
kandidáti v městských částech
Když už jsme u voleb, zdá se, že jste je jako Motoristi trochu vypustili. Do Senátu jste nenasadili jediného kandidáta, v komunálních volbách jich také nemáte nijak extra moc. Nepokládáte tyto volby za důležité?
Pro nás jsou důležité komunální volby v Praze, v Brně a v Ostravě. Protože jak se Motoristé postupně rozrůstají, byla by asi velká chyba, kdybychom se na sílu snažili sestavit kandidátky do všech šesti a půl tisíce zastupitelstev. Nemáme zázemí obří strany, které se navíc musí postarat o spousty hladových krků, jako to vidíme třeba u ODS a u lidovců. My nic takového nepotřebujeme, do voleb jsme šli jen tam, kde máme zajímavé lidi. Přesto jsme postavili přes 1 300 kandidátů do nějakých šedesáti zastupitelstev. Je to přirozený vývoj.
Stejně tak si nemyslím, že by bylo třeba postavit na sílu senátní kandidáty, u nichž by bylo zřejmé, že nemají šanci mandát získat. Odmítám se účastnit voleb jen proto, aby si šel nějaký kandidát pro pět či deset procent v prvním kole a neuspěl. To raději podpoříme v prvním kole kandidáta z vládních stran, který tu šanci vyhrát má. To je normální taktizování. Pro nás je důležité, aby tam nebyli zástupci opozičního tábora, kteří jen obstruují, vracejí nám zákony a jsou vlastně jen prodlouženými obstrukcemi slabé a méněcenné opozice ve Sněmovně. Snad se voliči pokusí tento poměr zvrátit.
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Mimochodem, zatímco dřív byl pro vaše oponenty hlavním terčem Filip Turek, dnes se zdá, že je i pro ně trochu za zenitem a nejnenáviděnějším Motoristou v zemi jste pro ně vy sám. Jste na to pyšný, nebo co tomu říkáte?
No, tak když člověk neurazí ani nenadchne, tak si může natáhnout na obličej škrabošku Martina Kupky a má vyhráno. Ale pokud člověk získává plusy a obdiv části lidí, zákonitě získává i žlučovitost některých jiných. To mi jen dává za pravdu v tom, že to asi neděláme špatně.