Obecné referendum je blbost, řešme energie, potraviny a bydlení, říká Macinka

Po měsících v útlumu jste se v průzkumech dostali nad pět procent. Ulevilo se vám?
Celou dobu dobře vím, že výsledek voleb záleží na tom, co se děje v posledních dvou týdnech. Volby nikdy nedopadnou podle toho, co se děje v květnu či červnu, ale podle toho, co v září. Jako nová strana jsme museli ujít nějakou cestu, dočerpat energii, ale hlavně představit nové lidi, protože volby do Sněmovny nejsou o jednom člověku, ale o čtrnácti lídrech. A také napsat a představit nějaký program. To vše jsme postupně naplnili a zdá se, že lidi zajímá, co chceme prosazovat, a leckomu se to může líbit.
V červenci jste dokonce měli krizový sněm, kde jste kromě jiného kritizoval Filipa Turka za jeho kauzy, kterým mnozí přičítali pokles preferencí Motoristů. Od té doby Turek, který býval vaší hlavní tváří, trochu zmizel. Je to dobře, nebo špatně?
Na sněmu jsme hlavně představili náš program, proto jsme to dělali. Filip nezmizel, velmi zodpovědně se věnuje kampani ve středních Čechách. Jak jsem říkal, nemůže to být o jednom člověku. Potřebovali jsme, aby do debat chodili také jiní lidé, aby veřejnost věděla, že Motoristé nejsou jen o Macinkovi s Turkem, ale taky o Šťastném, Vesecké, Krejčím, Gregorovi, Krňanském, Sedláčkové a dalších.
Aktivisté nás chtějí zničit. Turkovi věřím, tvrdí šéf Motoristů Macinka
Pražský lídr Boris Šťastný nedávno v médiích byl. Konkrétně v XTV, kde prohlásil, že absolutně odmítáte jakoukoli vládu či vládní spolupráci s komunisty, tedy s hnutím Stačilo!. A že prý než je, tak ať raději dál vládne Fiala. Takhle to vidíte také?
Tak nic takového Boris Šťastný neřekl…
Řekl, já jsem to viděl a slyšel.
Neřekl. On slovo Fialova vláda nevyřknul.
Na tu se ptal moderátor, ale Šťastný tomu přitakal.
Boris Šťastný byl poměrně dotlačen k nějaké odpovědi. On jako pravicový politik velmi správně principiálně odmítá vůbec připustit možnost, že bychom opustili pravicové postoje a paktovali se s poměrně extrémní levicí. To já vylučuji. Odmítám se bavit o nějaké technologii moci, řešíme principy. Žádná vláda, která chce směřovat doprava, se přece logicky nemůže opírat o hlasy komunistů. Program hnutí Stačilo! je absolutně nekompatibilní s tím, co chceme my.
Váš čestný prezident Turek v reakci na Šťastného výroky uvedl, že ač je antikomunista, tak by radši podpořil vládu podporovanou Stačilo! než Fialův kabinet s Piráty či STAN. Prý aby měl možnost odvrátit migrační pakt, emisní povolenky nebo přijetí eura. Tak jak to tedy je?
Odmítám celou složitou povolební situaci zúžit na to, že to bude buď Fiala, nebo Konečná. Tyto volby přece nejsou o Kateřině Konečné, ale o tom, zda bude pokračovat premiér Fiala, anebo se vrátí premiér Babiš. Modelových situací, jak postupovat, je určitě daleko víc. Filip Turek se na to samozřejmě dívá pohledem evropské politiky a dívá se na to velmi správně. Protože s trochou nadsázky lze v Evropském parlamentu označit za komunisty prakticky skoro všechny. Filip své působení v politice vnímá jako jistou životní misi, která je velmi silně namířena proti Green Dealu a šíleným progresivistickým multikulturním trendům typu masové migrace a podobně. Rozumím, že si velmi všímá, kdo a jak v těchto věcech hlasuje. Jsou nějaká fundamentální hlasování, která se mohou týkat Green Dealu, české koruny či eura, migračního paktu nebo třeba emisních povolenek, kde se síly spojit mohou. Ale to jsou konkrétní hlasování, kde předpokládám, že komunisté či Stačilo! budou hlasovat stejně jako my. Takových hlasování je ale za celé čtyřleté období vlády třeba pět.
Takže znovu: Bylo by pro vás přijatelnější, aby tu vládl Fialův kabinet, než abyste se podíleli na Babišově vládě s nějakým zapojením komunistů? Opakuji, že k tomu vaši dva lídři říkají každý něco jiného…
Odpověď je velice jasná a jednoduchá: V žádném případě neumožníme pokračování Fialy. Naopak mu velmi rádi pomůžeme do opozice, kam podle nás patří. Petr Fiala může jako premiér pokračovat za jediného předpokladu. A sice, že budou mít po volbách strany koalice SPOLU, STAN a Pirátů 101 mandátů. Pokud je mít nebudou, jde Fiala jednoznačně do opozice. Protože hlas žádného z Motoristů Fiala nikdy nedostane. Zadruhé, já osobně bych svůj vstup do aktivní politiky nikdy nezdiskreditoval tím, že bych byl posunut do nějaké pozice, která by závisela na hlasech komunistů. Takové stigma si nikdy neponesu. Pokud by byla povolební matematika tak neúprosná, že by se vláda bez hlasů komunistů neobešla, půjdeme raději čestně do opozice a budeme se bavit o podpoře příštího premiéra. Podmínkou ale bude, že v opozici zůstanou také komunisti.
SPD a celá ta parta několika stran okolo Tomia Okamury na jejich kandidátce je pro vás coby pro partnera k vládnutí s Babišem přijatelnější?
Jasné je, že komunisti jsou pro nás stejně nepřijatelní jako Fiala. To znamená: Ani jedno, ani druhé. Co se týče SPD, tak tam bych ten postoj měl trochu měkčí. I když nesouhlasím s tím, co prosazují a dali si to i do názvu. Že jsou stranou přímé demokracie. Česká republika je zastupitelskou demokracií, politici jsou voleni proto, aby rozhodovali, a ne proto, aby se alibisticky zbavovali odpovědnosti tím, že jakékoli složitější či nepopulárnější rozhodování přenesou zpět na občany s tím, aby si to rozhodli sami. Od toho tady politici nejsou, to pak nemají být v politice! U SPD máme řadu otazníků. Třeba jejich návrhy na vystupování z NATO jsou pro nás absolutně nepřijatelné.
Jste proruský, vmetl Hřib šéfovi Motoristů. Vy zase pročínský, kontroval Macinka
Přijetí zákona o obecném referendu slibuje dle svého volebního programu i hnutí ANO. Měli byste s tím jako Babišův potenciální partner pro vládnutí problém?
Usmívám se a příliš nerozumím tomu, že si někdo bere jako hlavní prioritu referendum. To je přece takový detail, že na tom nestojí a nepadá budoucnost České republiky. Máme tu drahou elektřinu, potraviny, nedostatek bydlení, hrozí tu zelená apokalypsa z Bruselu a místo toho teď máme řešit obecné referendum? To je blbost. A přes nás to nikdy neprojde.
Mám k tomu jasný ideový postoj: Žijeme v zastupitelské demokracii a politici se nemají zbavovat odpovědnosti. Druhou stranou mince přímé demokracie totiž je, že se zvyšuje napětí a negativní energie mezi lidmi. Politik to vydržet musí, běžný občan vůči tomu nemusí být tak odolný. Tak proč tuto negativní energii alibisticky předhazovat zpět lidem. Podívejte se, jak dopadla přímá volba prezidenta. Dříve nadávali lidé politikům za to, koho zvolili, dnes si nadávají mezi sebou v hospodách, společnost je totálně rozdělená. Děti svým rodičům nepůjčují vnoučata, pokud nebudou volit toho či onoho. To je přece neblahý důsledek toho, že se politici v tomto případě zbavili své odpovědnosti. Takže nevěřím tomu, že by hnutí ANO bralo jako svoji jasnou, hlavní a nepřekročitelnou prioritu zavést obecné referendum. To je podle mě blbost, a pokud by na nějaké takové hlasování došlo, my budeme proti.
Politici stran vládní koalice a Pirátů hází vás, Stačilo! a SPD de facto do jednoho extremistického pytle. Z čehož samozřejmě plyne možnost, že pokud by jim to ve volbách nevyšlo, mohla by se některá z těch stran pokusit jít za Babišem s tím, že budou „zachraňovat demokracii“. Před volbami to sice obě strany vylučují, je to ale podle vás reálné?
Myslím, že ano. Jak jste řekl, že nás tyto strany hází do jednoho pytle, tak já je do jednoho pytle házím také. Možná příliš optimisticky tam vidím jednu výjimku. Tou je neprogresivistické a spíš tradicionalistické lidovecké křídlo okolo senátora Čunka, který má docela jiné postoje a pohled na svět než třeba šílený ministr životního prostředí Hladík, který žije představou, že se Česká republika otepluje dvakrát rychleji než zbytek světa. Jiné vidění světa než třeba papaláš Jurečka, který jde po vyhlášení státního smutku ještě dojíst klobásky na vánoční večírek. Anebo než pan Výborný, který u zemědělců požívá tak šílené neautority, jakou snad nepožíval žádný předchozí ministr zemědělství. Vnímám poměrně výrazně sílící lidovecké křídlo lidí, kteří se dají označit jako „čunkovci“. S takovými lidmi bych si asi i já dokázal představit nějakou povolební debatu. A myslím, že i oni s námi.
Naše podmínka pro podporu vládě je vyjednat výjimku z eura, říká Macinka
Oněch „čunkovců“ je však v KDU-ČSL menšina, všechny důležité stranické souboje v posledních letech prohráli. Proč by to po volbách mělo být jinak?
Víte, v posledních sto letech byli lidovci – s krátkou výjimkou období opoziční smlouvy na konci 90. let a čtyř let, kdy se nedostali do Sněmovny – součástí úplně každé vlády. Od Klementa Gottwalda přes Andreje Babiše až po Petra Fialu. Takže po drtivě prohraných volbách pro koalici SPOLU v sobě řada lidovců může objevit, že vlastně byli těmi čunkovci vždycky. Mohou to být i lidé, do kterých bychom to dnes třeba neřekli. Ale pánové Hladík, Jurečka a Výborný to asi nebudou.
Na billboardech sami hlásáte, že chcete „pohlídat Babiše“. Předpokládám, že nejlépe ve společné vládě. V jednom z rozhovorů jste řekl, že vám osobně by se líbilo ministerstvo životního prostředí, Filip Turek zase hovořil o resortu zahraničí. Jaká další ministerstva by vás zajímala?
Je to rozdělování zajíců, kteří ještě běhají po lese. Uvidíme, jestli vůbec uspějeme a jaká bude povolební konstelace. Když jsem mluvil o ministerstvu životního prostředí, zmiňoval jsem to ne proto, že by se mi líbilo, ale jelikož tam vnímám největší problém. Je tam největší zhmotnění sebedestrukčních trendů, které si tady předsevzala prosadit EU.
Zhmotňují se tam všechny ty emisní povolenky, klimatické bláboly, veškerá blokáda dopravy, průmyslu, zemědělství, místního rozvoje a všeho ostatního. Říkal jsem, že tam by bylo třeba udělat v první řadě nějakou ideologickou čistku, což neočekávám od Andreje Babiše a hnutí ANO, protože je nepovažuji za vyprofilované ideology, jsou to spíš manažeři. Ideologové jsme my. Také jsem si za tyto výroky v rozhovoru pro iDNES.cz vysloužil úžasné ocenění Zelená perla od jedné ekoteroristické organizace, na což jsem pyšný.
Je vidět, že má slova zarezonovala a potrefená zelená husa mocně zakejhala. Jen mě to utvrzuje, že je můj postoj správný a že je to cesta, kterou bychom se měli dál ubírat. Ale další ministerstva? Opravdu tu nebudu velkohubě říkat, kam bychom šli a co bychom tam dělali. Máme jasně napsaný program garantovaný celou řadou osobností, které můžete, nebo nemusíte mít osobně v lásce, ale asi nikdo nebude zpochybňovat jejich erudici v daných oblastech, kterým se celý život věnují. Na rozdíl od drtivé většiny ministrů Fialovy vlády.