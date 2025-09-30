Naše priorita je jasná. Chceme konec Fialovy vlády, řekl Macinka v Rozstřelu

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka věří, že jeho strana míří do Poslanecké sněmovny. A už přemýšlí, s kým a jak může spolupracovat. Na prvním místě to je předpokládaný vítěz voleb - hnutí ANO. Macinka to uvedl v úterním pořadu Rozstřel.

Programy dalších potenciálních partnerů Andreje Babiše předsedu Motoristů až tak moc nezajímají.

„Než studovat programy menších stran nebo koalic, je potřeba hlavně nezapomínat na to, kdo ty volby pravděpodobně vyhraje, a tak je nutné se dívat na program ANO. Myslím, že kromě Petra Fialy je asi každému v této zemi jasné, ty volby vyhraje a kdo bude sestavovat příští vládu,“ vysvětluje Macinka, pro nějž je důležité srovnat hospodaření státu, na čemž se Motoristé chtějí podílet.

Skončí státní buzerace i zelené šílenství, slíbili Motoristé na závěr kampaně

„Spíš než nějaké ztřeštěné nápady stran typu SPD, které jsou v podstatě nehomogenní, je potřeba se podívat na hospodářskou strategii hnutí ANO, na návrhy hnutí ANO a posuzovat nějakou realističnost těch jejich návrhů a jestli náhodou nejdou proti tomu, co my bychom chtěli, a to je opravdu jízdní řád, harmonogram k tomu, jak se dostat k vyrovnanému rozpočtu,“ dodává.

S ODS to nepůjde

Spolupráci s ODS, která kandiduje jako součást koalice SPOLU, si břeclavský rodák Petr Macinka představit neumí. V těchto volbách je pro něj porážka koaličního projektu Petra Fialy hlavním cílem.

„Pro mnoho lidí bude ta priorita stejná, a to je ukončit současnou vládu, která se neukázala v žádném dobrém světle. To je krok číslo jedna. A pak se můžeme bavit o věcech, jimiž bychom rádi ten stát trošku opravili po tom šíleném čtyřletém náletu této vlády,“ uvádí v Rozstřelu šéf Motoristů sobě, který kandiduje jako jednička v Jihomoravském kraji právě proti Fialovi.

ODS vyčítá především špatné hospodaření s penězi daňových poplatníků a celkové zvýšení státního dluhu o 1,2 bilionu korun. „To je dluhové mistrovství světa nebo možná i vesmíru, ve kterém oni obstáli a myslím, že si zaslouží být v síni dluhové slávy,“ říká Macinka, jehož pohled na ODS by nezměnila ani případná změna ve vedení této strany.

Macinka chce vypovědět klimatickou dohodu, Hřibovi vadí hajlující Motoristi

„Poslanecký klub ODS bude tvořen lidmi, jako je Petr Fiala, jako je Martin Kupka, jako je Eva Decroix. To nejsou lidé, ve kterých by se probouzely nějaké pravicové instinkty, kteří by naráz prozřeli a znovu by si vzpomněli, že tu stranu nezaložil Václav Havel,“ míní.

V ANO vidím spojence

Vláda Petra Fialy v úterý schválila návrh rozpočtu na rok 2026 se schodkem 286 miliard korun. Podle Macinky však bude nutné ho po volbách přepracovat, i když rozpočet z roku na rok srovnat nejde. „Není možné dostat se k vyrovnanému rozpočtu mávnutím kouzelného proutku, ale je potřeba začít s tím něco dělat,“ tvrdí předseda Motoristů, podle nějž by v ANO našel pro tento úkol spojence snadněji než v ODS.

„Andrej Babiš jako premiér i jako ministr financí před covidem dosahoval vyrovnaných nebo dokonce přebytkových rozpočtů. To se tady naposledy podařilo vládě Václava Klause, ministrovi financí Klausovi a Kočárníkovi, pak už nikomu - až Babišovi, který sice není můj šálek čaje, ale proti Babišovi je Zbyněk Stanjura jasný levičák,“ podotýká Macinka.

Hnutí ANO nevidí jako homogenní ideologickou stranu a na to sází. „Existuje tam i pravicové křídlo hnutí reprezentované Karlem Havlíčkem. A já doufám, že to jsou lidé, kteří se na ten svět budou dívat podobnějšíma očima jako my.“

Být v opozici by nám nevadilo

Hlavním cílem pro Macinku zůstává dostat Motoristy sobě do Poslanecké sněmovny. „Budeme rádi, když se Motoristé stanou za několik dní parlamentní stranou. To je věc číslo jedna. K tomu upínáme veškeré naše úsilí,“ uvádí v Rozstřelu. Otázkou podle něj je, co bude dál. Motoristé sobě od začátku kampaně jasně deklarují, že se chtějí podílet na vládnutí.

Obecné referendum je blbost, řešme energie, potraviny a bydlení, říká Macinka

Považoval by jejich předseda za neúspěch, kdyby ve Sněmovně skončili v opozici? „Nepovažoval. Já považuji za úspěch to, že za tři roky se mi podařilo založit politickou stranu, vybudovat ji, usilovně na ní pracovat a za úspěch jednoznačně lze považovat to, když se tato strana po třech letech stane stranou parlamentní. Takže mě by určitě neuráželo být v opozici, to opravdu ne.“

Navíc počítá s tím, že by v opozici nebyl ani zdaleka sám. „Samozřejmě bylo by dobré pokusit se realizovat některé věci nebo zachraňovat některé příliš daleko zašlé problémy z pozice vlády, ale i opoziční strana může mít nějakou sílu, zvlášť v tom nastavení, které bude po těchto volbách. A to nastavení bude, že v té opozici skončí také ODS, TOP 09, lidovci, STAN a Piráti.“

Hostem pořadu Rozstřel je Petr Macinka, předseda strany Motoristé sobě. Pořad moderuje Jaroslav Plesl, šéfredaktor deníku Mladá fronta DNES.
Rozstřel: Petr Macinka - celý záznam
