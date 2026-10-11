Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

STAN v Praze řeší další postup. Hlaváček chce mít o koalici jasno v listopadu

Autor:
  16:38
Petr Hlaváček a Vít Rakušan ve volebním štábu hnutí STAN během tiskové...

Petr Hlaváček a Vít Rakušan ve volebním štábu hnutí STAN během tiskové konference po vyhlášení výsledků voleb. (10. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petr...
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petr...
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petr...
Petr Hlaváček ve volebním štábu hnutí STAN během tiskové konference po...
10 fotografií
Pražský STAN, který v komunálních volbách získal v hlavním městě 17 mandátů, má v neděli večer na programu schůzi nově zvoleného zastupitelského klubu. Následovat bude tisková konference, která je naplánovaná na 18:30. Redakce iDNES.cz ji nabídne živě. Lídr hnutí Petr Hlaváček chce v pondělí zahájit jednání o nové koalici na magistrátu. Dohoda by podle něj mohla být hotová v listopadu.

Výsledky voleb 2026

Hnutí STAN v pražských komunálních volbách skončilo na prvním místě. Lídr pražské buňky Petr Hlaváček v nedělní debatě České televize uvedl, že chce jednání o koalici zahájit v pondělí schůzkou s lídrem SPOLU pro Prahu Tomášem Portlíkem (ODS). Následně se plánuje sejít také se zástupci Prahy sobě a Pirátů. Jednat chce i s předsedou pražské kandidátky ANO Janem Hušbauerem, spolupráci s hnutím ve vládnoucí koalici ale vyloučil.

Ještě nedávno bych si to neuměl představit. Rakušan o úspěchu ve volbách

„Předpokládám, že v průběhu listopadu ta dohoda bude hotová,“ řekl Hlaváček. Podle něj je důležité domluvit nové vedení města také kvůli schválení rozpočtu na příští rok.

Pravděpodobné koalice v Praze

65 křesel

  • STAN + SPOLU 34 mandátů
  • STAN + SPOLU + Praha sobě 47 mandátů
  • STAN + SPOLU + Piráti 41 mandátů

V Praze získaly STAN a SPOLU shodně po 17 mandátech v pětašedesátičlenném zastupitelstvu. Praha sobě obsadí 13 křesel, ANO získalo 11 mandátů a Piráti sedm. Hlaváček nevyloučil ani variantu dvojkoalice STAN a SPOLU, která by měla těsnou většinu 34 hlasů. Takové řešení má ale podle něj určité nevýhody.

Hlaváček chce v novém volebním období otevřít také otázku cen jízdného v pražské MHD a parkování. Cena ročního kuponu na MHD by se podle něj měla vrátit na úroveň před rokem 2015, kdy činila 4750 korun. Nyní stojí 3650 korun. Zdražit chce také parkování. V plánu je rovněž zahájit přípravu mýta za vjezd do centrální části města, které by vymezoval vnitřní městský okruh. Ten však zatím není dokončený.

Antikampaň hnutí ANO nám paradoxně pomohla, chválí Starostové výsledky voleb

Při minulých komunálních volbách trvalo sestavování pražské koalice rekordních pět měsíců. Nakonec vznikla koalice SPOLU, STAN a Pirátů a primátorem se stal Bohuslav Svoboda (ODS). Jednání tehdy komplikovaly mimo jiné spory o možné zapojení hnutí ANO do vedení města.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

KVÍZ: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?

Hrad Špilberk shlížející na Brno byl založen v druhé polovině 13. století...

Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...

Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln doplula k domovské základně u San...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

Příští týden chci mít o koalici jasno, snad nás neobejdou, věří Vereš z vítězného ANO

Lídr ostravské kandidátky hnutí ANO Richard Vereš ve volebním štábu vyhlíží...

Očekával lepší výsledek. Ale nakonec je ostravský lídr hnutí ANO Richard Vereš rád za jednoznačné vítězství a věří, že povolební vyjednávání rychle skončí potvrzením vůdčí role hnutí.

11. října 2026  16:56

Prezidentské volby mohou být, ale ať Putin zařídí klid zbraní, vzkazuje Zelenskyj

Americký prezident Donald Trump jedná s ukrajinským prezidentem Volodymyrem...

Ukrajina uspořádá volby, pokud ruský vůdce Vladimir Putin poskytne 60 dní klidu zbraní, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na kritické komentáře amerického prezidenta Donalda...

11. října 2026  16:54

Rijád den po útoku Húsíů na letiště hlásí další explozi

Povstalec z řad jemenských Húsíů (říjen 2026)

V Rijádu se dnes znovu ozvala exploze, píše agentura AFP. Stalo se tak den po útoku na místní letiště, který si vyžádal 12 mrtvých a přes 300 zraněných.

11. října 2026  16:47

Naše Česko slavilo ve velkém. Přesvědčil jsem Kubu o odchodu z ODS, přiznal Maroš

Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)

Nálada v hnutí Naše Česko se po ospalém začátku při deštivém odpoledni proměnila po sečtení většiny okrsků komunálních i senátních voleb v nadšení a bujaré oslavy. Mezi slavícími byl i náměstek...

11. října 2026  16:45

PRO s Rajchlem v Hradci propadli, některé voliče prý znechutil na sítích

Premium
Jindřich Rajchl (PRO) kandidoval v komunálních volbách v Hradci Králové. Tam i...

Sázka na známé jméno v Hradci Králové straně PRO nevyšla. Na její kandidátce se Svobodnými a Přísahou figuroval i předseda strany Jindřich Rajchl, jenže u voličů propadl. Strana skončila mezi čtyřmi...

11. října 2026  16:44

STAN v Praze řeší další postup. Hlaváček chce mít o koalici jasno v listopadu

Petr Hlaváček a Vít Rakušan ve volebním štábu hnutí STAN během tiskové...

Pražský STAN, který v komunálních volbách získal v hlavním městě 17 mandátů, má v neděli večer na programu schůzi nově zvoleného zastupitelského klubu. Následovat bude tisková konference, která je...

11. října 2026  16:38

Foldyna výrazně přišel o hlasy. Kauza domácího násilí se do voleb promítla, míní

Premium
Jaroslav Foldyna (SPD)

Značný pokles preferenčních hlasů oproti minulým komunálním volbám v Děčíně zaznamenal Jaroslav Foldyna, výrazná tvář SPD. Získal 1 079 preferenčních hlasů, před čtyřmi lety jich přitom bylo 2 812....

11. října 2026  16:34

Mezi Ukrajinou a Ruskem začíná platit energetické příměří, sdělil Trump

Zleva: Vladimir Putin, Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj

Ve válce mezi Ukrajinou a Ruskem podle amerického prezidenta Donalda Trumpa s okamžitou platností začíná platit energetické příměří. Obě strany s ním souhlasily, tvrdí na své sociální síti Truth...

11. října 2026  16:28

Nislerová vyjedná místo v pražské koalici, věří Hřib. Neúspěch přičítá billboardům

Premium
Volební štáb Pirátů v Trojském pivovaru. Na snímku je Zdeněk Hřib. (10. října...

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib věří, že se lídryni pražské kandidátky Tereze Nislerové podaří vyjednat místo v koalici společně se Starosty a Prahou sobě. V rozhovoru pro iDNES.cz hodnotí výsledky voleb...

11. října 2026  16:20

Čižinský má na Praze 7 většinu, jeho uskupení ale bude jednat o koalici

Jan Čižinský, starosta Prahy 7

Praha 7 sobě, která vyhrála volby v Praze 7 a se zhruba 57 procenty hlasů získala 18 mandátů, bude jednat o koalici s Piráty a se Starosty a nezávislými (STAN). Řekl to starosta a lídr Prahy 7 sobě...

11. října 2026  16:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Debakl SPD? Hnutí unikl magistrát v sedmi krajských městech, pohoršilo si i v Ústí

Volební štáb SPD . Hnutí SPD sleduje výsledky voleb z centrálního štábu Hotelu...

Hnutí SPD Tomia Okamury utrpělo výraznou porážku v komunálních volbách. Přišlo o všechny mandáty v Praze, Brně i Ostravě, kde mělo sedm křesel. Pětiprocentní hranici SPD nepřekročila ani v Liberci,...

11. října 2026  16:07

V Praze 6 se stane starostou Petr Prokop ze STAN, vládnout bude dosavadní koalice

Petr Prokop (vlevo) a Vít Rakušan při zahájení předvolební kampaně. (červen...

V Praze 6 bude pokračovat koalice STAN, ODS a KDU-ČSL a Prahy 6 Sobě s podporou Zelených. Starostou městské části se stane Petr Prokop (STAN), napsal na síti X dosavadní radní městské části Jan...

11. října 2026  16:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.