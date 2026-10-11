Hnutí STAN v pražských komunálních volbách skončilo na prvním místě. Lídr pražské buňky Petr Hlaváček v nedělní debatě České televize uvedl, že chce jednání o koalici zahájit v pondělí schůzkou s lídrem SPOLU pro Prahu Tomášem Portlíkem (ODS). Následně se plánuje sejít také se zástupci Prahy sobě a Pirátů. Jednat chce i s předsedou pražské kandidátky ANO Janem Hušbauerem, spolupráci s hnutím ve vládnoucí koalici ale vyloučil.
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„Předpokládám, že v průběhu listopadu ta dohoda bude hotová,“ řekl Hlaváček. Podle něj je důležité domluvit nové vedení města také kvůli schválení rozpočtu na příští rok.
Pravděpodobné koalice v Praze
65 křesel
V Praze získaly STAN a SPOLU shodně po 17 mandátech v pětašedesátičlenném zastupitelstvu. Praha sobě obsadí 13 křesel, ANO získalo 11 mandátů a Piráti sedm. Hlaváček nevyloučil ani variantu dvojkoalice STAN a SPOLU, která by měla těsnou většinu 34 hlasů. Takové řešení má ale podle něj určité nevýhody.
Hlaváček chce v novém volebním období otevřít také otázku cen jízdného v pražské MHD a parkování. Cena ročního kuponu na MHD by se podle něj měla vrátit na úroveň před rokem 2015, kdy činila 4750 korun. Nyní stojí 3650 korun. Zdražit chce také parkování. V plánu je rovněž zahájit přípravu mýta za vjezd do centrální části města, které by vymezoval vnitřní městský okruh. Ten však zatím není dokončený.
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Při minulých komunálních volbách trvalo sestavování pražské koalice rekordních pět měsíců. Nakonec vznikla koalice SPOLU, STAN a Pirátů a primátorem se stal Bohuslav Svoboda (ODS). Jednání tehdy komplikovaly mimo jiné spory o možné zapojení hnutí ANO do vedení města.