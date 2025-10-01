Chápu obavy lidí z války, říká Fiala. Varuje před vládou národní zrady

Vsadil jste na mobilizaci voličů, že buď budete premiérem vy, nebo šéf ANO Andrej Babiš. Věříte, že může být takové srovnávání pro vás výhodné, když se ti lidé zamyslí, jak se změnila jejich životní úroveň za vaší vlády oproti předchozí Babišově?
Já myslím, že tomu srovnání lidé rozumějí. Lidé, kteří za mnou chodí a potkávám je na náměstích a v debatách, jsou si dobře vědomi, jaký chaos tu byl za vlády hnutí ANO, jak se nestarala o energetickou bezpečnost, ceny energií a že inflace začala růst dramaticky za vlády Andreje Babiše, takže srovnání se nebojím. A když se podívám třeba na to, že platy během naší vlády vzrostly o deset tisíc korun, důchody o šest tisíc korun, že dnes nám roste ekonomika víc než eurozóna, tak jsem si jist, že země je v pořádku a že to brzy pocítí i ti, co to dosud nepocítili na svých domácích rozpočtech.
Hodně spoléháte s koalicí SPOLU na téma zahraniční politiky, ale přece jen asi o výsledcích voleb víc rozhoduje, když se lidi podívají, kolik peněz jim zůstává v peněžence, když zaplatí daně a faktury nebo když si chtějí pořídit byt a zjistí, že jim inflace za dobu vaší vlády sebrala třetinu úspor a že byty patří k nejdražším v Evropě.
Já tuto starost lidí vůbec nepodceňuji, ale mnohem větší mají o bezpečnost.
Skutečně tomu věříte?
Je to oboje dohromady. Ne, že tomu věřím, oni mi to lidé i říkají. Teď třeba nedávno za mnou přišel na setkání v Kyjově mladý student a říká mi – já tady nechci mít ruské tanky. A to hrozí, lidé si to uvědomují. Bezpečnost je dnes priorita, o kterou se musíme starat, do které musíme investovat, protože když dopadají ruské drony v Polsku, když přelétávají ruské stíhačky nad územím Severoatlantické aliance, tak už je to prostě tak vážné, že každý musí vědět, že obrana je na prvním místě. Ale nepodceňuji věci, o kterých mluvíte. Jestliže žehráme na to, že máme vysoké ceny energií, tak nejvyšší ceny energií v Evropě jsme měli za Babiše a Havlíčka. My jsme spustili tendr na Dukovany, začali budovat obnovitelné zdroje, vytvořili legislativu pro plynové elektrárny. Věnujeme se malým modulárním reaktorům, děláme to, co nám do budoucna přinese levné energie.
A stejné je to s byty. To, že se mladí lidé obávají, jestli budou mít na bydlení, to mě trápí, ale jsme první vláda, která s tím začala systematicky něco dělat. My jsme se snažili zkrátit povolovací procesy, udělali program na dostupné nájemné bydlení, umožnili penzijním fondům investovat do bydlení, prostě děláme věci, které situaci zlepší. Bohužel to nejde z roku na rok, proto lidem říkám, že potřebujeme ještě čtyři roky, abychom to dotáhli do konce.
Co byste udělal pro to, aby si mladí lidé mohli dovolit hypotéku na nový byt?
Chceme prosadit v příštím volebním období, aby mladí lidé, kteří si pořizují první bydlení a nemají dostatečnou hotovost, kterou potřebují, aby měli přístup k hypotéce tak, že by spoluúčast garantoval stát. Máme to vymyšleno. Ta metoda by mohla být třeba přes národní rozvojovou banku nebo nějakou podobnou instituci. To by mladým lidem hodně pomohlo. A jak s nimi mluvím, tak tohle jim připadá jako dobrý nápad.
Když se potkáváte v kampani s lidmi, někteří vám nepochybně řeknou, co se jim nelíbí a co by se mělo změnit. Vy sám si uvědomujete nějakou chybu, které jste se mohl vyhnout?
Lidé na setkáních říkají kritické věci. I proto to dělám, aby za mnou mohli přijít a říct, co se jim nelíbí. Nejčastější výtka je: Jako vláda jste toho udělali hrozně moc, ale málo o tom mluvíte, nebo špatně to komunikujete. Když se mě ptáte na to, co se mohlo udělat jinak, tak si myslím, že jsem nemusel být principiální po ruské agresi na Ukrajině v tom smyslu, že jsem říkal, že v každém případě dodržíme programové prohlášení. Myslím, že lidi by pochopili, to vidím zpětně, kdybych řekl, podívejte se, je úplně nová situace. Možná, kdybych to tehdy jasně řekl, tak by některá nedorozumění nebyla, ale po bitvě je každý generál.
Vicepremiér Rakušan řekl, že členové vlády chodili málo mezi lidi, kteří je nevolili a nepodporují vládu. Připouštíte, že vás někteří lidé mohli tak vnímat, že jste nemluvili dostatečně s těmi, kteří vás nepodporují?
Snažím se oslovovat i ty lidi, kteří třeba na mě křičí nebo pískají, a dělám to proto, abych překonal to rozdělení, které je ve společnosti. Snažím se s těmi lidmi navázat dialog, ale ne všichni o tu debatu stojí. A když se jich zeptám, jestli není lepší se spolu bavit, tak řeknou ano, ale řada lidí prostě jenom nadává a křičí. V každém případě se teď hodně snažím poslouchat všechny a ukázat, že společnost bude vypadat lépe, když se budeme respektovat, mluvit spolu, třeba spolu i nesouhlasit.
Nemohl jste ve vládě zastavit dřív ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který přijal bitcoinový dar od provozovatele internetového tržiště s drogami a se zbraněmi? Nešlo udělat víc pro to, aby se taková věc nestala?
Nešlo, protože jsem se to dozvěděl pozdě, ve chvíli, kdy už to bylo rozhodnuto. Jak se ukázalo všemi audity a dalšími objasňováními, tak to byla výhradní kompetence ministerstva spravedlnosti. Ta věc je za námi. Pavel Blažek odešel z vlády, ze strany, z politiky, a co jsme mohli, tak jsme položili na stůl.
Soud rozplétá korupční kauzu Dozimetr. Bývalý obchodní ředitel pražského Dopravního podniku Matej Augustín řekl, že úplatky směřovaly i k TOP 09, která je součástí SPOLU. Nemůže to poškodit celou vaši koalici?
O Dozimetru nemám žádné poznatky, ale pravdivost těch výroků musí posoudit soud. Nicméně kolegové z TOP 09, jak jsem zaznamenal, jednoznačně odmítli jakoukoliv takovou cestu peněz k nim.
Nekompromisně vylučujete spolupráci s ANO vašeho hlavního soupeře Andreje Babiše. Není skutečně nic, co by mohlo vás, ODS či koalici přimět ten pohled přehodnotit? Ani velké zhoršení bezpečnostní situace v Evropě?
Situace už o moc horší být nemůže. Rusko vede válku s Ukrajinou a současně hybridní válku s Evropou, která už ale má i podobu fyzickou, když tady létají drony, a to je extrémně vážná situace. Já jsem byl ten, kdo pozval hnutí ANO, ale i SPD, na jednání o bezpečnosti, pak jsme je pozvali na jednání o ilegální migraci. Nepřišli, nemají žádný zájem o dialog, naopak se nám tady rodí koalice, která chystá vládu národní zrady, pro kterou je horší Brusel než Moskva a která bezpečnost České republiky nebere úplně vážně. Já ani nevěřím hnutí ANO, že teď najednou říká, že NATO je pro ně všechno. Vždyť Andrej Babiš neustále zpochybňuje výdaje na obranu, zpochybňuje podporu Ukrajiny. A nedávno ještě zpochybňoval to, že by šel na pomoc Polsku, kdyby bylo napadeno. Vůbec nedává smysl s těmito lidmi spolupracovat.
V debatě lídrů v České televizi místopředseda ANO Karel Havlíček podpořil postoj vládních stran, že největší nebezpečí pro Českou republiku je Rusko.
Jenomže postoj vládních stran je jednoznačný a dlouhodobý. U ANO je to jednou tak, podruhé jinak. Havlíček tam byl jako fíkový list, protože Andrej Babiš se bojí přijít do České televize do debaty s ostatními. Havlíčka nelze brát v tomto vážně, Andrej Babiš ho posílá, aby říkal líbivá slova, ale pak si poslechnete Babiše a je to celé úplně jinak. Má za politický vzor Viktora Orbána, jako politického přítele Roberta Fica, tak je vidět, jakou politiku by dělal, to je pro Českou republiku nebezpečné.
Řekli vám kolegové z ODS, ze SPOLU, jaký výsledek by byl z jejich pohledu ještě přijatelný, pokud byste nevyhráli, a co už by považovali za výrazný neúspěch?
Vůbec se tak nebavím. My prostě vidíme, co se děje a co hrozí České republice. A pro nás jediný úspěch je, aby mohla pokračovat tato vláda nebo vláda v nějakém podobném půdorysu. Prozápadní, demokratická, starající se o bezpečnost, myslící na prosperitu. A jediná záruka toho je, že SPOLU bude nejsilnější a budeme moct sestavovat vládu se Starosty, popřípadě s Piráty, když tak voliči rozdají karty.
Rezignujete, když uvidíte, že to není možné a že může vzniknout vláda, před níž varujete?
Vůbec nepřemýšlím nad tím, co udělám po volbách, a prosím, aby to všichni pochopili. To není žádný alibismus. Naopak se snažím udělat všechno pro to, aby volby dopadly pro Českou republiku dobře. A pokud nastane nějaká jiná situace, tak budu přemýšlet, co udělám. Určitě si se situací nějak poradím. Jsem aktivní občan a budu bojovat za to, aby Česká republika byla svobodná a demokratická.
Politologové váš apel na voliče, aby šli podpořit vás, že jen vy můžete porazit Babiše, brali tak, že hrajete o udržení se v politice a v čele ODS. Kdyby to pro SPOLU nedopadlo dobře, dovedete si sám sebe představit, že byste byl třeba jen řadový opoziční poslanec? Anebo byste šel zpátky do akademické sféry?
Upřímně nevím, jestli tohle je na hodnocení politologů, o jaká fakta by se tady opírali. Ale já toto jednoznačně vylučuju. Jediná realistická varianta toho, že někdo porazí Babiše, je, že to bude koalice SPOLU, proto k tomu lidi vyzývám, vůbec tady nemyslím na sebe. Jsem člověk, který si určitě dokáže poradit mimo politiku, ale mně jde o tuto zemi. Politiku chápu jako veřejnou službu a tu službu nabízím dál.
Česko je součástí takzvané koalice ochotných a snaží se pomáhat Ukrajině napadené armádou ruského diktátora. Ruské drony už doletěly i do Polska, stíhačky letěly nad Estonskem. Země NATO se dohodly, že musejí zvyšovat výdaje na obranu na 3,5 % HDP a další 1,5 % na výdaje související s obranou. Bude to v Česku možné bez zvyšování daní?
Peníze do obrany musíme dávat. Modernizovat armádu musíme proto, aby se lidé ve Zlíně, v Brně, v Plzni, v Praze cítili bezpečně, a byli v bezpečí, aby tu nelétaly ruské drony, popřípadě něco horšího.
Půjde to bez zvyšování daní?
Závazek, kdy jsme rozhodli o navyšování finančních prostředků o 0,2 procenta HDP ročně, dokážeme splnit bez zvyšování daní. Ale to, o co mně jde, je, aby současně rostla ekonomika, z toho budou mít prospěch i lidé. A je tu ještě jeden důležitý moment. Peníze, které dáváme do obrany, hodně končí u českých firem, a to přináší – protože jsou to produkty s vysokou přidanou hodnotou – nová, dobře placená pracovní místa.
Zleva čelíte kritice, že dochází k propadu životní úrovně, naopak oproti tomu zprava, že snižování deficitu rozpočtu mělo být razantnější a reformy ambicióznější. Jaká bude další strategie? Bude se škrtat a šetřit, nebo připouštíte kvůli zvyšování výdajů na obranu růst zadlužení?
Ani jedna krajnost není dobrá, ani rozdání všeho všem na úkor budoucích generací našich dětí, ale ani škrtání za každou cenu. Česká republika patří k těm méně zadluženým státům, třeba v Evropské unii jsme v třetině těch nejlepších. A já bych nechtěl, abychom to zvyšovali. Musíme investovat, ale musíme taky rozumně hospodařit, proto mluvím o efektivním státu, o digitalizaci, proto mluvím o věcech, které dokážou udržet ty výdaje.
Na čem ušetříte?
Můžeme ušetřit na činnosti státu. My jsme třeba snížili počet úředníků, asi o dva a půl tisíce. A to díky tomu, že část činností zefektivňujeme a digitalizujeme. Když mluvíme o dobrém hospodaření, znamená to šetřit na výdajích rozumně, ale na druhé straně je to mít takovou situaci, aby stát měl vyšší příjmy. A toho lze dosáhnout růstem. My ho už máme a já chci, aby byl ještě vyšší.
Teď vás budu citovat. „Nesmíme s ruskými kolaboranty prohrát osud naší země,“ řekl jste. Jsou podle vás ruští kolaboranti i ti, kteří mají prostě jenom strach z rozšíření války? Dokážete pochopit obavu některých lidí, že by museli poslat syny do války, a že nejsou proruští, ale prostě mají obyčejný strach z války?
Dokážu. A právě proto, aby naši synové nemuseli jít do války, tak je potřeba podporovat Ukrajinu. Jejich synové už v té válce jsou, a to málo, co my můžeme z pohodlí našich obýváků udělat, je, že jim pošleme peníze a zbraně, aby se mohli bránit. Chápu oprávněné obavy lidí z války a jsou tu politické strany, které s tím strachem pracují špinavým způsobem. Ale aby Česká republika žila v míru, musíme dávat peníze do obrany. Míru se dá dosáhnout jedině tehdy, když jste dost silní, abyste odradili nepřítele, a když máte spojence, kteří s vámi stojí proti možným nebezpečím. A ještě bych k tomu dodal, když máte vládu, která si tohle vše uvědomuje.
Je reálné, aby vláda v příštím volebním období udělala nějaký krok směřující k přijetí eura? A má o tom rozhodovat vláda, nebo by mohlo být referendum?
Poprvé máme situaci, kdy debata o euru je reálná, předtím jsme neplnili maastrichtská kritéria. Příští vláda bude na začátku volebního období muset rozhodnout, jestli začneme dělat kroky k přijetí eura, nebo nezačneme. Největší překážka je to, že to většina lidí v České republice nechce. A to není možné podceňovat.
A vy euro chcete, kdyby to bylo jen na vás?
Prošel jsem v tom docela dlouhou cestu, protože jako expert na Evropskou unii jsem měl před 15 lety spoustu výhrad k eurozóně, k jejímu fungování. Mezitím se řada mých odborných výhrad odstranila. Eurozóna se po řecké krizi hodně poučila. Poslouchám velmi bedlivě hlasy nejenom lidí, kteří si přejí euro, ale i firem, pro které je euro důležité, takže si to dovedu představit. Současně si ale nedovedu představit, že bychom do toho šli bez podpory veřejnosti. U nás prostě máme dobrou zkušenost s korunou. Koruna je od první republiky měna, které Češi věří. To téma je ve společnosti živé. Bavíme se o tom v ODS, bavíme se o tom v koalici SPOLU. Lidé se o tom baví na pracovištích, v rodinách. Je to téma, které se bude ještě vyvíjet.
Při různých akcích SPOLU protestovali lidé proti proizraelské politice vaší vlády. Prezident Pavel řekl, že postup Izraele v Gaze už nelze ospravedlnit snahou osvobodit rukojmí a že chce s vládou mluvit o možnosti vyvíjet tlak na Izrael. V téhle věci se trochu rozchází s vaší vládou, není to tak?
Ne, není. S panem prezidentem jsem mluvil a úplně jsme se shodli na naší pozici k Izraeli. Naprosto podporujeme stát Izrael, ale nepodporujeme každý krok vlády Benjamina Netanjahua. Odmítli jsme třeba osídlovací politiku Netanjahuovy vlády na Západním břehu Jordánu, připojili jsme se ke všem výzvám k odstranění humanitární blokády. Situace se vyvíjí a Česká republika poskytuje humanitární pomoc. Posouvá se i postoj Spojených států. Snažíme se o vyváženou politiku, která odpovídá naší tradici.
Platí stále váš plán na přesun české ambasády do Jeruzaléma?
Platí. Ale vždycky jsem k tomu dodával, až pro to budou podmínky. Ty teď určitě nejsou. Nevidíme teď také žádný smysl, pomoc Palestincům, kdybychom uznali stát Palestina.