RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Na otázku, zda se Čechům po čtyřech letech jeho vlády žije lépe, Fiala odpověděl, že ekonomika země je v lepší kondici než na začátku jeho mandátu. „Poslední dva roky rostou reálné mzdy. Letos ve druhém čtvrtletí reálně vzrostly o pět procent,“ uvedl.
Zároveň ale přiznal, že rozdíly ve společnosti přetrvávají. „To, že jsou někteří lidé stále bohatší, ale část společnosti to nepociťuje, není jen český problém. Podobná debata probíhá i v Německu nebo dalších evropských zemích.“
Vysvětlil, že jeho vláda se snažila v posledních čtyřech letech nerovnosti mírnit: „Při valorizacích důchodů jsme často nešli čistě procentuální cestou, aby se nůžky nerozevíraly. A třeba u potravin jsme snížili DPH na 12 procent.“
To Orbán se posunul, já ne
Fiala se v rozhovoru vymezil vůči maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi. „Já jsem pořád konzervativně liberální člověk a stoupenec klasického konzervatismu, který je neideologický, nenacionalistický a nepopulistický. To trvá. Posunuli se jiní,“ uvedl s odkazem na Orbána.
„Viktor Orbán dovoluje oligarchizaci maďarské společnosti a nahrává ruským zájmům. Nedivím se, že si rozumí s oligarchou Babišem,“ řekl premiér. Podle něj se dnes maďarský premiér ocitl v jednom klubu s radikálními stranami, jako je rakouská FPÖ nebo hnutí Marine Le Penové.
Premiér připustil, že některé sliby vláda nesplnila. „Mrzí mě, že jsme nedotáhli digitalizaci stavebního řízení. Musel jsem z toho vyvodit personální změny, ale byla to chyba.“
Rychlé otázky na premiéra Fialu:
Má Česko přijmout euro?
„Pokud to bude chtít většina společnosti, tak jsme na to připraveni.“
Mělo by být o přijetí eura vyhlášeno referendum?
„Ne!“
Jste pro povinnou vojenskou službu?
„Ne, ale podporuji větší dobrovolné zapojení.“
Jste pro Green Deal v současné podobě?
„Budu dál usilovat o jeho korekci.“
Souhlasíte se 3 procenty HDP na obranu do roku 2030?
„Jednoznačně ano, následně směřujeme i k 3,5 procentu.“
Za úspěch naopak považuje rychlý růst české ekonomiky, příchod nových zahraničních investorů a změny ve školství. „Naše vláda dokázala po letech debat prosadit nové rámcové vzdělávací programy pro základní školy. Od příštího roku se děti budou učit jinak – kritické myšlení, práce s informacemi, schopnost obhájit vlastní názor. To je zásadní změna,“ dodal.
Druhá studená válka
Fiala označil současnou dobu za „druhou studenou válku“. „Vidíme, jak se Rusko, Čína a Indie sbližují. Naším úkolem je reagovat chytře – třeba udržet Indii v pozici, která není úplně na straně Ruska a Číny.“
Na otázku, zda se ztotožňuje s politikou Donalda Trumpa, odpověděl Fiala diplomaticky: „Musíme zachovat euroatlantickou vazbu, potřebujeme spolupracovat se Spojenými státy. Zájmy svobodného světa jsou pořád společné,“ uvedl.
Připustil ale, že některé kroky Trumpovy administrativy považuje za nepřijatelné. „Viděli jsme třeba celní politiku, způsob jednání s Ruskem... Ale přesto musíme držet euroatlantickou linku a zároveň budovat silnější evropský pilíř v rámci NATO,“ dodal premiér.
Na otázku, zda by se setkal s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou, reagoval opatrně: „Já moc nejsem pro gesta. Jsem spíš pro kroky, které lidem opravdu pomohou. Zahraniční politika má být hodnotová, ale zároveň pragmatická.“
Koalice s Motoristy?
Fiala znovu vyloučil spolupráci s hnutím ANO, SPD i se Stačilo!: „Pro mě je naprosto jasné, že s těmito stranami do vlády nepůjdeme. A stále doufám, že komunisté se do Sněmovny už nikdy nevrátí,“ řekl.
Na otázku, zda si dokáže představit koalici s Motoristy, odpověděl zdrženlivě. „Upřímně – já moc nevím, co si o nich myslet.“
„V bezpečnostní politice váhají, v Evropě se spojili s podivnými stranami a jejich lídr si myslí, že nemusí dodržovat pravidla. To mi nesedí,“ uzavřel Petr Fiala.