Křičeli na něj kvůli Izraeli, děkovali, mluvil i Sládek. Fiala zakončil sérii debat doma

Zatímco Pazderková s Fialou na začátku v zadýchaném a přeplněném sále vtipkovali o tom, že oba jsou z Brna, mají brněnský přízvuk a moc se na tuto zastávku roadshow těšili, zvenku se ozývalo pískání nespokojených lidí.

„Když propukla bitcoinová kauza, měla odstoupit celá vláda. Lžou, že o tom nevěděli,“ tvrdil před Šelepkou muž s transparentem proti Fialovi.

Ani uvnitř to Fiala neměl zrovna jednoduché. Na akci dorazil krajně pravicový a předseda republikánů Sládek. Ten už byl na mítinku ve Zlíně, kde se však nedostal ke slovu.

„Já se hlásím už tři čtvrtě hodiny, ve Zlíně to bylo hodina a půl a stejně jste mě nevyvolala!“ vyčetl Pazderkové Sládek. „Vidíte a stejně jste se nepoučil,“ odvětila mu pohotově moderátorka a za chvíli mu dala slovo.

Sládek Fialovi vyčetl třeba zvyšování platů politiků. „Proč tato vláda dělá tak zbytečné věci, za které ztrácí body, a vyklízí prostor tomu importovi z Východu, nebo tomu dalšímu importovi z Dálného Východu?“ ptal se Sládek.

Fiala na to odpověděl, že kdyby nemusel, o platech politiků by nikdy nerozhodoval. „Jenže bohužel máme systém, podle kterého o platu politiků rozhoduje parlament. Já chtěl automat, to se nepovedlo,“ dodal premiér.

„Děcka, nejste tady jediní!“

Někteří návštěvníci Fialovi opět vyčítali proizraelský postoj. „Chápu, že vás situace v Gaze zneklidňuje, mě taky. Snažme se, aby se tam humanitární situace zlepšila. Věřím, že v tom se shodneme, ale asi se neshodneme na cestě, jak toho dosáhnout. Já jsem přesvědčen, že pro lidi v Gaze skutečnou perspektivu představuje porážka Hamásu,“ vysvětloval Fiala.

V reakci na to jedna žena z publika začala na Fialu křičet, že lže. Šest mladých lidí se zvedlo ze židlí a roztáhlo transparenty podporující Palestinu. Ani po několika výzvách si odmítali sednout. To zase rozčílilo moderátorku Pazderkovou. „Děcka, jakým právem si vymezujete prostor, můžete si stoupnout na stranu? Nejste tady jediní,“ zvedla na ně hlas.

Většinu lidí v sále ale jinak představovali příznivci současné vlády. Projevilo se to například velkým potleskem, když premiérovi jeden divák pocházející z Ukrajiny poděkoval za podporu jeho zemi.

V první řadě už tradičně seděli další jihomoravští zástupci koalice SPOLU, třeba ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a ministr životního prostředí Petr Hladík.

Sedmnáctiletá Karolína si po skončení pochvalovala, že premiér na všechny otázky odpovídal „statečně, srozumitelně a asertivně“. „Pro mě je důležité to, že hodně zmiňoval mladou generaci. To je velkou inspirací pro lidi v mém věku,“ zhodnotila dívka, které bude 18 let v září a chystá se koalici SPOLU volit.

Fiala pak ještě vyrazil všechny pozdravit ven. Někteří při tom skandovali jeho jméno, někteří volali „hanba“. Skupinky lidí ještě po Fialově odjezdu mezi sebou debatovaly, proč jim tato vláda vadí a co na ní oceňují. V úterý Fiala přesouvá kampaň z vnitřních sálů ven, s Pazderkovou budou grilovat ve Veselí nad Moravou.