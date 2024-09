TOP 09 má budoucnost, Kalousek by neměl jen kritizovat z gauče, říká Pekarová

Má TOP 09 ještě budoucnost jako samostatná strana?

Jednoznačně. TOP 09 má svá specifická témata. Ty tři strany koalice SPOLU se v některých věcech výrazně liší. TOP 09 je jasně pro přijetí eura a je jasně proevropská. Také v otázkách, jako jsou lidská práva, práva menšin a podobně, máme od našich partnerů často odlišný po- stoj. Zároveň nás ale mnohé spojuje, doplňujeme se, a proto koalice SPOLU dává smysl nám a hlavně občanům České republiky.

Nicméně TOP 09 jako strana podle průzkumů nemá moc dobrou pozici. Do Sněmovny byste se dostali stěží. Nejste už odsouzeni k tomu, být trvalou součástí koalice SPOLU nebo dokonce vplynout do ODS?

Nic jako splynutí nebo slučování se v dohledné době rozhodně očekávat nedá a ani se nechystá.

Co znamená v dohledné době? Kdy končí?

V příštích sněmovních volbách, předpokládám, že budeme kandidovat spolu. Co bude dál, určí i jejich výsledek. Obecně si myslím, že tříštění politických sil neprospívá. Vidíme to třeba na Slovensku, kde jednou z příčin návratu Roberta Fica a jeho politiky bylo, že demokratické subjekty nebyly schopné se proti němu sjednotit.

Jsme jediní, kdo může porazit ANO

To, že pro vás je výhodnější být součástí koalice SPOLU než kandidovat samostatně, ukázaly i evropské volby. Získali jste dva europoslance, jako jediná vládní strana jste si nepohoršili a výsledek splnil vaše očekávání. Volby hlavně ukázaly, že jedině koalice SPOLU může reálně konkurovat hnutí ANO a vyzvat ho na souboj o vítězství. Platí, co jsme říkali před volbami: Jsme jediní, kdo má reálnou šanci porazit hnutí ANO.

Stačí vašim voličům program stavět pořád na „Antibabišovi“?

Myslím, že to není možné shrnout jenom zkratkou Antibabiš. Jde o prodemokratické, svobodné, prozápadní směřování České republiky. Vidíme, že hnutí ANO se v Evropském parlamentu stalo součástí proruské frakce. Vytvořilo ji společně s Viktorem Orbánem, se Svobodnými z Rakouska a dalšími krajně pravicovými silami, které mnohdy velmi otevřeně, jako třeba pan Salvini a další, fandí Rusku. Právě k němu nás chce tato strana pod vedením Andreje Babiše směrovat, a právě tomu chceme zabránit.

A už jsme zase u Andreje Babiše.

To není dané jednotlivcem, jde o charakter státu. O to, jestli v něm fungují instituce, jsou v něm zaručena funkční veřejnoprávní média, nebo jsou ochočena vládnoucími stranami. Jestli chceme být součástí demokratického Západu, který vnímá Rusko jako největší bezpečnostní hrozbu a pomoc Ukrajině jako zásadní pro svoji vlastní bezpečnost. Může nám to znít jako klišé, ale Ukrajinci odrazili Rusy od toho, aby pokračovali ve svých cílech i směrem k nám.

Čekají nás krajské a senátní volby. TOP 09 má pět kandidátů do Senátu, v dalších 11 obvodech podporujete kandidáty partnerů z vládní koalice. V 11 obvodech jste nikoho nepostavili ani nepodpořili.Jak to mají brát voliči z těchto obvodů?

Můžete zaujmout dva typy strategií. Tu první u nás uplatňuje třeba hnutí ANO. A zpočátku ji uplatňovala i TOP 09 pod vedením Karla Schwarzenberga a Mirka Kalouska. Spočívá v tom, že kandidujete ve všech nebo v drtivé většině obvodů, ale málokde vaši kandidáti uspějí. Anebo můžete mít strategii, kterou TOP 09 uplatňuje pod mým vedením, tedy že před kvantitou dáváte přednost kvalitě a celkově vyšší pravděpodobnosti zisku mandátů.

Nerezignujete tím ale v části republiky na oslovování voličů?

Máme jasnou dohodu s celou řadou koaličních partnerů od ODS, KDU-ČSL přes STAN až po Zelené. V některých obvodech až ve druhém kole třeba podpoříme demokratického kandidáta proti jinému, který pro nás bude představovat horší volbu.

Cílem je navýšení počtu mandátů

Do krajských voleb jdete v koalici SPOLU jen ve čtyřech krajích, není to málo?

Všechny tři strany v koalici SPOLU jsou demokratické. Nejsou řízené svrchu jedním jediným předsedou, který zavelí a všechno je podle něho. Naši straníci sami rozhodnou a mají v tom volné ruce. Je také potřeba říci, že v ostatních krajích jdeme vždy v koalici s některým z dalších koaličních partnerů, třeba v Olomouckém s KDU-ČSL, v Pardubickém s ODS a podobně.

Jaký výsledek byste v těchto volbách považovala za úspěch?

V krajských volbách je pro mě cílem obhájit stávající pozice. Spíše než počty mandátů je důležité, kolik reálně utvoříte vládních koalic. Takže bych chtěla obhájit to, že budeme ve většině krajů i součástí vedení. Čistě topáckých senátorů máme teď šest a mým cílem je nejenom obhájit, ale navýšit tento počet o jeden nebo dva mandáty.

Nebudete pak chtít vytvořit samostatný senátní klub? Nebude třeba Dominiku Haškovi vadit sedět v klubu s ODS?

Všichni, kdo kandidují za TOP 09, jsou srozuměni s tím, že budou součástí klubu ODS a TOP 09.

Už jste zmínila bývalého předsedu Miroslava Kalouska. Nabízíte mu možnost kandidovat za TOP 09 do Sněmovny?

Vedli jsme s ním diskusi na jednom z našich předsednictev. Projevili jsme zájem, aby převzal svůj díl odpovědnosti za směřování této země. Není možné ho uplatňovat jenom z pozice člena, který nemá žádnou ambici. Proto bychom považovali za logické, aby kandidoval do Poslanecké sněmovny.

Na tom předsednictvu byla ale jeho reakce poměrně zdrženlivá. Vyjádřil se, že si dovede představit kandidovat za stranu, která splňuje určitá kritéria, a TOP 09 je zjevně podle něj nesplňovala.

Rozhodně bych to takto neinterpretovala. Nevyznělo to tak, že by si přál, aby se TOP 09 změnila, aby za ni vůbec kandidoval.

Prozradíte, v jakém kraji byste Kalouska ráda viděla jako lídra?

Umím si představit hned několik, ale diskuse nad kandidátkami se ještě nevedla.

Dokdy chcete mít jasno, jestli za vás bude kandidovat?

Nominační proces započne s dostatečným předstihem před samotnými volbami. A po krajských a senátních volbách zintenzivníme i debatu s koaličními partnery nad podmínkami koalice SPOLU pro příští volby.

Dá se říct, že třeba do konce roku byste ráda věděla, jestli Kalousek za vás bude kandidovat?

V průběhu prvního pololetí příštího roku máme termíny pro naplnění kandidátek, které se pak v létě budou podávat.

Chtěl kandidovat v eurovolbách. Vy jste řekli ne a nabídli mu senátní, tomu se vysmál, teď mu nabízíte Sněmovnu. Proč by ho to vůbec mělo zajímat? Mluví hodně kriticky o počínání TOP 09, celé koalice SPOLU, kterou ostřeluje zprava, že neplní svoje sliby pravicovým voličům.

Nechci hovořit za něj. Mě osobně motivuje přebírat zodpovědnost. Očekávala bych od někoho, kdo má natolik jasné názory, že je schopen i mnohem zásadnějšího kroku než jenom být kritický z gauče.

Jak velkou obavu máte, že si Kalousek založí novou stranu a přetáhne vám voliče?

Nejde o žádnou obavu. Položím ale několik řečnických otázek, na něž si určitě pozorný čtenář umí odpovědět a odpoví sám. Komu by prospělo tříštění pravicových sil v České republice? Nebyl by to náhodou Tomio Okamura, Andrej Babiš a jemu podobní? Je opravdu projevem úspěchu člověka v politice, že si musí zakládat další subjekt, protože v tom stávajícím nebyl schopen prosadit svůj pohled?

On už to přece jednou udělal, když byl odstaven v KDU-ČSL, tak odešel se skupinou věrných a s pomocí Karla Schwarzenberga založil TOP 09. Je ta situace totožná? Já si to tedy rozhodně nemyslím.

Když byl v KDU-ČSL, tak jeho snaha jít do vlády nezískala podporu lidovců. Ti si pak vybrali nějaké vedení, on odvedl své věrné a spolu se Schwarzenbergem založil TOP 09. Vytěsnil pak lidovce ze Sněmovny a TOP 09 vytvořila novou vládní koalici. Proč by se mu to nemohlo podařit znovu?

Pokusil se ale nejdříve uvnitř té strany něco změnit. Teď máme tři čtvrtě roku po našem sněmu, na němž se nepokusil kandidovat na jakoukoli z volených funkcí s nějakou vizí, nějakým svým programem. Opět se vrátím k řečnickým otázkám. Je projevem schopnosti, když si neumím nebo nechci nejdříve zajistit, že budu vyslyšen? Není to třeba skutečným důvodem, proč se opět vrhat, už poněkolikáté, do jiného subjektu?

Co dalšího vedle důchodové reformy byste rádi stihli prosadit do konce volebního období?

Důchodová reforma je určitě jedna z těch klíčových v tomto volebním období, stejně jako reforma sociálního systému. I v rámci zdravotnictví je připraveno několik zákonů, které ještě chceme schválit, velmi důležitý je zákon o jeho digitalizaci. Pan ministr Ženíšek má připraven zákon o vědě a výzkumu. Zásadní je pro nás i pokračování v debyrokratizaci. Přijali jsme už tři debyrokratizační balíčky, na to dobře navazuje příprava jednotného inkasního místa, byť bychom jej nespouštěli ještě v tomto volebním období. V rámci zvýšení flexibility pracovního trhu a teď probíraného zákoníku práce není za TOP 09 ještě dokončena debata o výpovědích bez udání důvodu, jak se tomu říká zkratkovitě. Ve skutečnosti ovšem jde o větší narovnání vztahu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. A v neposlední řadě musíme pokračovat v krocích, které povedou k dostavbě jaderné elektrárny v Dukovanech.

U zákoníku práce je dlouhodobý spor v koalici, kdy ODS a TOP 09 podporují zmiňovanou výpověď bez udání důvodů. Neobáváte se, že většina to vezme jako snazší možnost vyhodit zaměstnance z práce a bude si klást otázku, proč jdete proti nim?

Je potřeba to lépe vysvětlovat. Evidentně je zde mnohými záměrně šířena spousta nepravd. I v zemích, které mají lépe vybalancovanou pozici zaměstnavatel a zaměstnanec, se ukazuje, že to nakonec prospívá úplně všem. Navíc při současně velice nízké nezaměstnanosti nerostou dostatečně rychle ani mzdy.

Lajky nejsou všechno

Jak hodnotíte ministra pro vědu a výzkum Marka Ženíška? Je ho skutečně více vidět než jeho předchůdkyni, splnil váš plán?

Politika není jenom o tom připravit věci v zákulisí, ale být schopen je odkomunikovat. Dle našich analýz se to panu ministrovi daří. Zásadnější ale samozřejmě je práce, kterou pan ministr odvádí a kterou má ještě připravenou.

Na sociálních sítích má u videí desítky lajků. Je to přesně to, co jste očekávali?

Já bych to rozhodně nebulvarizovala na úroveň o lajcích. Kdo zná fungování nejenom sociálních médií, ale i dalších komunikačních prostředků, ví, že to není zdaleka jediný a nejpodstatnější ukazatel. Co se týče práce pana ministra, už brzy budeme mít jasný výsledek vyjednávání o rozpočtu pro vědu a výzkum.

Vyvolali jste koaliční vyjednávání kvůli stavebnímu řízení. Kdyby to vyvrcholilo tím, že pan Bartoš skončí, chtěla by si TOP 09 sednout na jeho post a ukázat všem, jak to má fungovat?

V rozhovorech ani v politice obecně se nepouštím do spekulací „co by, kdyby“, protože závěry jsou vždycky podmíněny mnoha proměnnými. Můžu říci, že náš ministr zdravotnictví digitalizuje a žádné skandály nebo problémy to neprovází, možná také proto, že správně volí jednotlivé kroky. Třeba v EZ kartě (aplikace s údaji o očkování, pozn. red.) nabíhají funkcionality postupně, až když jsou dobře otestovány a jsou funkční. Myslím, že je to následováníhodný postup.