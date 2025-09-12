Pekarová prozradí důvod svého konce v politice v knize. Chce odejít do byznysu

Končící předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) má v plánu prozradit, kvůli jaké nemoci se nebude ucházet o další mandát. V rozhovoru pro Hospodářské noviny uvedla, že své onemocnění přiblíží v knize, která má vyjít po volbách. Prozradila rovněž, že nyní už je zdravá kvůli změně životního stylu a také to, že po politické dráze by ráda do byznysové sféry.
Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová po jednání nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě | foto: Anna Boháčová, MAFRA

„Vyjde po volbách a formou rozhovoru v ní budu shrnovat celou svou kariéru a vysvětlovat i to, proč jsem se rozhodla v politice skončit,“ říká Pekarová Adamová v rozhovoru. Prozradilo rovněž, že by se po politice ráda vydala do byznysové sféry.

Konkrétnější ale zatím být nechtěla, přestože svůj konec v politice oznámila předsedkyně TOP 09 v únoru. „Mé důvody jsou čistě zdravotního charakteru. Můj současný zdravotní stav mi neumožňuje účastnit se náročné předvolební kampaně, lékaři mi to naopak důrazně nedoporučují,“ uvedla tehdy. O jaké konkrétní zdravotní důvody šlo není veřejně známé. V rozhovoru pro Hospodářské noviny nicméně Pekarová Adamová uvedla, že nyní už je zdravá.

„Vyžadovalo to opravdu změnu životního stylu, která byla dost výrazná a stále na ní pracuji. Pro mě byl vždy důležitý sport, ale postupně jsem na něj měla stále méně času. Takže jsem znovu začala sportovat a dala jsem si jako prioritu také spánek, který mi dlouho chyběl a nebyl vlastně vůbec kvalitní. Abych se uzdravila, tak jsem také kompletně změnila jídelníček, začala jsem meditovat a dávám si pozor na pohyb,“ říká například.

Dodává také, že si více vaří a snaží se omezit spotřebu plastů a chemických výrobků v domácnosti. Také prý omezila alkohol, byť abstinentkou se nestala.

Pekarové Adamové sice končí mandát až se sněmovními volbami na začátku října, oficiálně ale zůstává předsedkyní TOP 09 až do osmého listopadu, kdy má stranický sněm vybrat jejího nástupce. Hovoří se třeba o Jiřím Pospíšilovi nebo o současném ministrovi zdravotnictví Vlastimilu Válkovi.

Sama Pekarová Adamová nechtěla spekulovat, kdo by se podle ní měl stát dalším lídrem. Co ale ví jistě, je to, že se nechce hlasitě angažovat v tom, kam by měla strana směřovat po jejím odchodu z čela tak jako třeba její předchůdce Miroslav Kalousek.

„Rozhodně netoužím po tom jít ve šlépějích některých svých předchůdců, kteří měli nutkavou chuť stranu ovládat, i když nebyli ve vedení. Straně to nic dobrého nepřineslo, naopak,“ uvažovala Pekarová Adamová. „Ostatně Miroslav Kalousek nebyl sám, kdo nedokázal odejít z aktivní role ve straně. Viděli jsme to u Miloše Zemana nebo Václava Klause. Je to vlastně poměrně častý fenomén v české politice,“ pokračovala.

Kalousek ale nebyl jediný bývalý straník, o kterém Pekarová v rozhovoru mluvila. Vrátila se i ke kauze Dominika Feriho, který byl odsouzen za dvě znásilnění a jeden pokus o něj. Odpykává si tříletý trest vězení. Kauzu označila za „nejtěžší období své kariéry“.

„Tehdy byl velmi populární a kampaň pro mladé jsme měli postavenou výhradně na něm. Já jsem byla s ohledem na závažnost kauzy přesvědčena, že musí skončit okamžitě ve všech svých funkcích a na předsednictvu tento názor převládl. Ale rozhodně to pro mě nebylo politicky i lidsky snadné,“ svěřila se.

Za výroky o vložkách si Pekarová stojí

Předsedkyně TOP 09 se také vrátila k některým svým výrokům, za které byla veřejností ostře kritizována. Jedním z nich byla nevhodná poznámka z atria Poslanecké sněmovny, kdy se ironicky zeptala redaktorky, zda „nemá na iPhone,“ když se snažila nahrát její řeč na telefon jiné značky. „Několikrát jsem se za to omluvila, byl to hloupý vtip a je mi to líto,“ řekla v rozhovoru.

Naopak si dále stojí za svým stanoviskem, že menstruační potřeby by na veřejných místech neměly být zadarmo. V podcastu Insider se v srpnu proti takovému rozhodnutí vymezila. „Nezpochybňuju, že existuje něco jako menstruační chudoba. Že pro část žen a dívek to může být problém, ale řešením podle mě není to, že budu někomu něco dávat zadarmo nebo levněji. Řešením je, že tomu člověku umožním si na to vydělat,“ prohlásila.

„Jsem pravicová politička a vlastní zodpovědnost je pro mě klíčová, i když se takové smýšlení dnes už příliš nenosí. Přece nemohu očekávat, že mi vždycky všichni zatleskají,“ okometovala svůj dřívější výrok nyní.

Markéta Pekarová Adamová se stala členkou strany TOP 09 v roce 2009. Předsedkyní se stala o deset let později. V minulých volbách dotáhla koalici SPOLU k vítězství, když v Praze, kde byla Pekarová jedničkou, tato koalice získala přes 40 procent hlasů.

