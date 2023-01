Chce pozvat válečného zločince Putina, napsal Pavel. Nesmysl, odmítl to Babiš

„Pokud pan Pavel říká, že mír je iluze, tak já jsem zásadně proti. My nechceme válku, my chce mír. A Evropa od druhé světové války má mír a za to musíme bojovat. Ano, pomáhali jsme Ukrajincům, pomáháme, to je dobře, ale je potřeba, aby někdo začal mluvit o míru,“ prohlásil Babiš v sobotu ve svém volebním štábu, než se druhý den objevil jeho billboard, na němž šéf ANO píše, že nezavleče Česko do války, a že je diplomat, ne voják.

O tom, že by se mírového summitu v Praze měl účastnit i osobně Putin, jehož armáda rozpoutala válku proti Ukrajině, neřekl Babiš explicitně nic. Je ale zřejmé, že pokud by se v Praze či kdekoli jinde konal mírový summit, neobešel by se bez účasti Ruska na vrcholné úrovni.

Je to přesně ta špína, o které jsem mluvil, reagoval Babiš

„Je to naprostý nesmysl a je to přesně ta špína, o které jsem mluvil na tiskové konfererenci po vyhlášení výsledku prvního kola,“ reagoval pro iDNES.cz Babiš.

V „protiválečné“ kampani proti Petru Pavlovi přitvrdil Babiš v rozhovoru pro pondělní Lidové noviny. „Na rozdíl od něj usiluji o mír a nemyslím si, že trvalý mír je iluze. V Evropě máme mír už 78 let, kvůli míru vlastně vznikla Evropská unie,“ prohlásil Babiš.

Proti výpadům Babiše se Petr Pavel ohradil už o víkendu. „Myslím, že označit mě za válečného štváče je naprosto absurdní, protože v době po anexi Krymu, kdy byl mimochodem Andrej Babiš premiérem, tak žádný mírový summit v Praze neuspořádal ani se o to nepokusil,“ ohradil se v neděli v Otázkách Václava Moravce v České televizi Petr Pavel.

„Já jsem v té době z pozice předsedy vojenského výboru, i přes výhrady některých členů aliance, pokračoval v jednání s ruskou stranou a nakonec se mi podařilo přesvědčit generála Gerasimova k jednání na nejvyšší vojenské úrovni, což bylo tehdy opravdu průlom, a přestože to nevedlo k dlouhodobému míru, byl to významný krok,“ řekl Pavel v rozhovoru pro ČT. Vytvářet naději, že Česká republika je dnes v pozici, kdy může uspořádat globální mírový summit, je podle něj jen marketingový tah Andreje Babiše.

Proti Babišově rétorice se ohradil také ústavní právník Jan Kysela, který uvedl, že český ústavní pořádek ani právní řád jako takový nesvěřuje prezidentu republiky žádné kompetence, jimiž by mohl „zatáhnout“ Českou republiku do války, „i kdyby si to nakrásně přál“.