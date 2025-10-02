Pavel v neděli zahájí povolební konzultace, pozve si lídry sněmovních stran

V pondělí se jednání uskuteční v případě, že se do dolní parlamentní komory dostane větší počet stran. Prezident připomněl, že se do vyjednávání o nové vládě chce aktivně zapojit.
„Proto hned v neděli ráno začnu první konzultační schůzky se všemi předsedy stran, které se dostanou do Poslanecké sněmovny. Předpokládám, že by nám na to mohla stačit neděle a pondělí,“ dodal Petr Pavel. Na Hrad si šéfy stran bude zvát v pořadí podle výsledků voleb.
„V neděli se po skončení konzultací na Pražském hradě uskuteční tiskový brífink prezidenta republiky. Přesný čas bude upřesněn,“ uvedla prezidentská kancelář.
Pavel v srpnu řekl, že je připraven neprotahovat proces sestavování vlády a neklást předběžné podmínky. Domnívá se, že nový kabinet vznikne poměrně brzy, alespoň takový má dojem z prohlášení představitelů nejsilnějších stran.
Už dříve vyjádřil prezident přesvědčení, že v budoucí vládě by v zahraniční a bezpečnostní politice neměly mít slovo subjekty, které chtějí vystoupit z Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO).
V pondělí hlava státu jednala s předsedou opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem. Požádala ho mimo jiné o vyjasnění, jak dostojí nárokům zákona o střetu zájmů, pokud by po volbách měl sestavovat vládu. Část právníků se shodne v tom, že legislativa vylučuje, aby Babiš, pokud se nezbaví Agrofertu, byl premiérem. Babiš sdělil, že Pavla ujistil, že dostojí českým i evropským zákonům, pokud by ANO skládalo vládu.
Hrad tehdy také uvedl, že prezident do voleb neplánuje žádné další jednání s předsedy stran.
Volební místnosti se v Česku otevřou v pátek ve 14 hodin. Hlasování skončí v sobotu ve stejný čas.