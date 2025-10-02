Pavel v neděli zahájí povolební konzultace, pozve si lídry sněmovních stran

  11:48aktualizováno  12:21
Prezident Petr Pavel zahájí v neděli ráno konzultační schůzky s předsedy stran, které se v nadcházejících volbách dostanou do Sněmovny. České televizi řekl, že od nich bude chtít vědět, jak vnímají svůj volební výsledek a jak si představují svou možnou roli v budoucí vládě.
Prezident Petr Pavel po jednání nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě

Prezident Petr Pavel po jednání nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě | foto: Anna Kristová, MAFRA

Prezident Petr Pavel.
Prezident Petr Pavel se setkal se zástupci mládežnických organizací politických...
Petr Pavel v USA o den dříve vystoupil i na půdě OSN.
V pondělí se jednání uskuteční v případě, že se do dolní parlamentní komory dostane větší počet stran. Prezident připomněl, že se do vyjednávání o nové vládě chce aktivně zapojit.

„Proto hned v neděli ráno začnu první konzultační schůzky se všemi předsedy stran, které se dostanou do Poslanecké sněmovny. Předpokládám, že by nám na to mohla stačit neděle a pondělí,“ dodal Petr Pavel. Na Hrad si šéfy stran bude zvát v pořadí podle výsledků voleb.

Volební kalkulačka 2025

„V neděli se po skončení konzultací na Pražském hradě uskuteční tiskový brífink prezidenta republiky. Přesný čas bude upřesněn,“ uvedla prezidentská kancelář.

Pavel v srpnu řekl, že je připraven neprotahovat proces sestavování vlády a neklást předběžné podmínky. Domnívá se, že nový kabinet vznikne poměrně brzy, alespoň takový má dojem z prohlášení představitelů nejsilnějších stran.

Už dříve vyjádřil prezident přesvědčení, že v budoucí vládě by v zahraniční a bezpečnostní politice neměly mít slovo subjekty, které chtějí vystoupit z Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO).

Petr Fiala s kolegy z koalice Spolu úspěšně zakončili volební kampaň. Na Tylově náměstí a Budějovické proběhly krátké projevy, po nichž se Fiala věnoval podpisům a diskuzím s voliči. Celý program vyvrcholil debatou v Branickém divadle.
Hnutí ANO na předvolební kampani v Praze. Na snímku Andrej Babiš. (30. září 2025)
Večerní debatě Turka s Macinkou přihlížel plný sál Terazza baru v Brně. (27. září 2025)
Neformální posezení s novináři k představení plánů hnutí STAN do finiše volební kampaně. Vít Rakušan, poslankyně Barbora Urbanová a Karel Dvořák, náměstek na ministerstvu spravedlnosti. (25. září 2025)
V pondělí hlava státu jednala s předsedou opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem. Požádala ho mimo jiné o vyjasnění, jak dostojí nárokům zákona o střetu zájmů, pokud by po volbách měl sestavovat vládu. Část právníků se shodne v tom, že legislativa vylučuje, aby Babiš, pokud se nezbaví Agrofertu, byl premiérem. Babiš sdělil, že Pavla ujistil, že dostojí českým i evropským zákonům, pokud by ANO skládalo vládu.

Hrad tehdy také uvedl, že prezident do voleb neplánuje žádné další jednání s předsedy stran.

Volební místnosti se v Česku otevřou v pátek ve 14 hodin. Hlasování skončí v sobotu ve stejný čas.

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

