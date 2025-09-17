Pavel se sejde s Babišem. Bude se zajímat, jak by se vyhl střetu zájmů jako premiér

  21:57
Prezident Petr Pavel bude brzy jednat s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Bude se zajímat, jak Babiš dostojí nárokům zákona o střetu zájmů, pokud by byl po říjnových sněmovních volbách pověřen sestavením vlády. Část právníků se shodne v tom, že legislativa vylučuje, aby Babiš, pokud se nezbaví Agrofertu, byl premiérem.
Prezident Pavel svůj záměr prozradil ve středu na setkání s veřejností v Muzeu přeživších v Brněnci, kde odpověděl na dotaz občana, zda si nechal udělat posudek a může jmenovat Babiše premiérem. Volby se uskuteční 3. a 4. října a Babišovo ANO je podle předvolebních průzkumů výrazným favoritem.

Pavel ze své pozice považuje za odpovědnost dostát co nejvíce liteře ústavy. „Ústava skutečně dává v tomto smyslu mantinely, stejně jako dává další upřesněné mantinely zákon o střetu zájmů. Zatím nemám jasnou pozici, protože ani nevím, jak dopadnou volby, takže nemá smysl předjímat, ale vzhledem k tomu, že budu mít v blízké době jednání s Andrejem Babišem, tak se s ním budu i o této věci bavit, jestli v případě, že bude pověřen sestavením vlády, je také připraven dostát svým slovům, že se s tou situací vypořádá v souladu se zákonem, a ten zákon hovoří vcelku jasně,“ uvedl Pavel.

Babiš premiérem? Počkám na soud, řekl Pavel. Věří v ekonomický tlak na Putina

Babiš minulý týden v rozhovoru pro iDNES.cz mimo jiné řekl, že pokud by měl být po volbách premiérem, vyhoví všem požadavkům kladeným českými i evropskými normami a má na to právní experty. Zákon o střetu zájmů měnit nechce.

Prezident ve středu poukázal také na to, že Vrchní soud v případu týkajícím se dotace na farmu Čapí hnízdo uvedl, že je přesvědčen o Babišově vině. Soud nižší instance by měl být tímto rozhodnutím vázán, dodal Pavel.

Vrchní soud v Praze zrušil na konci června rozsudek, kterým pražský městský soud loni v únoru Babiše osvobodil. Konstatoval, že v jednotlivých krocích v případu spatřuje znaky trestných činů. Městský soud se bude případem muset znovu zabývat, odvolací senát ho svým právním názorem zavázal.

Vrchní soud dopsal rozhodnutí o Čapím hnízdě: Babiš spáchal dva trestné činy

Server Seznam Zprávy v červenci uvedl, že rozsudek v kauze Čapí hnízdo zřejmě do podzimních voleb nepadne. Senát pražského vrchního soudu si nechal prodloužit lhůtu na vypracování písemného rozhodnutí.

Babiš vinu dlouhodobě odmítá a je přesvědčen, že jde o politický proces. Rozhodnutí vrchního soudu označil za naprosto absurdní, scestné a účelové.

Prezident Pavel v červnu v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News řekl, že chce v kauze Čapí hnízdo vyčkat nového rozhodnutí Městského soudu v Praze. Do té doby nechce spekulovat o tom, zda by Babiše po volbách případně jmenoval premiérem. Tehdy ale prezident také předpokládal, že soud rozhodne do voleb.

Babiš může být premiér i jako obžalovaný, míní právník. A vysvětluje, co říká Ústava

Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání dotace pro malé a střední podniky. Vyplacením dotace podle státního zástupce vznikla Regionální radě regionu Střední Čechy škoda 49,9 milionu korun. Firma spornou dotaci v roce 2018 vrátila.

Babiš vlastnil holding Agrofert do února 2017, pak jej kvůli novele zákona o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů. Podle českého rejstříku je ovšem Babiš evidován jako skutečný majitel Agrofertu.

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.