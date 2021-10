„Je to pro mě osobně těžká rána,“ zněla první slova Jiřího Paroubka v reakci na dotaz týkající se vyřazení strany z Poslanecké sněmovny. On sám prý dělal, co mohl, aby straně pomohl, ale jeho bývalí kolegové toho vůbec nevyužili nebo dělali opak.

Přimlouval bych se za to, aby nedělali žádné unáhlené kroky, nějakou plošnou deratizaci vedení strany.