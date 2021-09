Snaží se zviditelnit, řekl politolog k postoji Jurečky o manželství pro všechny

Je to pro Lidovce skutečně tak důležitá otázka, že by kvůli manželství pro všechny zavrhli koaliční jednání?

Myslím si, že ne. Je to předvolební akt Lidovců, kterým se snaží zviditelnit. Jednak na veřejné scéně nebo v médiích. Jednak je to také vzkaz dovnitř strany, lidoveckým voličům a sympatizantům, že strana je schopna se nějakým způsobem programově odlišit od ostatních členů té koalice SPOLU. Nemyslím si, že by to Lidovci brali tak vážně. Myslím, že je to velmi předčasný krok pana Jurečky.

Myslíte, že právě manželství pro všechny může skutečně případné koaliční vyjednávání nějak ohrozit?

V případně, že by to pro Lidovce byla otázka života a smrti a podmínili tím svoje koaliční působení, tak si dokážu představit, že podobně, jak se to už v koalici stalo jednou, když šlo třeba o zavedení eura, tak prostě tato otázka bude předmětem koaliční smlouvy a jednotlivé strany na ni budou rezignovat, jako na předmět koaličního vyjednávání.

Naopak máme řadu příkladů, že řada věcí, například loňské snížení daně z příjmu v koaliční smlouvě nebylo a přesto si ho jedna z koaličních stran prosadila ve spolupráci s jinými partnery. Takže si nemyslím, že by to nebylo nic na čem by koalice nevznikla nebo by se rozpadla. Je to z řady jiných podstatných problémů - evropské předsednictví, snížení veřejného dluhu, naprosto marginální otázka.



Lidovci mohou skončit v opozici

Byla to od Jurečky chyba, že pár týdnů před volbami už nyní dává případným koaličním partnerům ultimáta?

To je zcela určitě chyba. Zejména protože by teď přece měla koalice držet co nejvíce při sobě. Protože každé takové prohlášení jí můžou ublížit jako celku. Tady si myslím, že pan Jurečka nedocenil, že vstoupil do kolace, která by měla mluvit pokud možno jedním hlasem. Případné koaliční spory si nechat na případné povolební vyjednávání. Takhle reálně hrozí, že žádné povolební vyjednávání nebude a minimálně Lidovci mohou skončit v opozici.

Nenaznačuje to už nyní, že povolební vyjednávání nebudou mezi koalicemi jednoduchá?

To určitě nebudou. Ale je to skutečně marginální problém. Jestli skutečně dojde ke koaličními vyjednávání mezi koalicí SPOLU, Piráty a STAN, tak největší střety - programové i ideové, budou právě mezi Piráty a ODS. Od sociální problematiky, až po poměry k Evropské unii. Piráti dokázali svou bruselskou návštěvou, že jsou pravděpodobně nejvíce proevropskou stranou. Další problém je zavedení eura, stanovení pevného bodu, kdy by mělo být zavedeno.

Může tento postoj odkládat voliče koalice nebo to mít velký vliv nebude?

Myslím si, že spíše B je správně. Mám skutečně dojem, že je to spíše vzkaz do volebního tábora Lidovců, že se dokážou odlišit od ostatních stran a mají vlastní stanovené priority, ale valná většina české společnosti se sňatky stejnopohlavních párů nemá problém.

Je to spíše konzervativní postoj, který v Česku nemá příliš popularitu a tudíž na tom Lidovci nezískají nějaké další voliče. Spojuji to tím, že to byl nešťastný výrok. Jestli Lidovci nemají jiné programové priority, které by byly mnohem prospěšnější pro českou společnost, tak je to smutný obrázek o určité programové vyprázdněnosti strany.