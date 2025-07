Za pozornost budou stát zejména kraje Středočeský, Moravskoslezský, Jihomoravský a Praha. V nich se na čele kandidátek objevují povětšinou celostátně známá jména. Jde o kraje největší a strany v nich můžou získat nejvíce poslaneckých mandátů.

„Tenisově řečeno, jsou to grandslamové turnaje, kde se přiděluje nejvíc bodů,“ glosuje politolog Univerzity Karlovy Josef Mlejnek.

V roce 2021 celkem 94 poslanců, tedy skoro polovina, pocházela právě z těchto krajů. Hlavně v největším Středočeském kraji strany vsázejí na to, že voliče přitáhne spíše výrazná osobnost než člověk spojený s tímto regionem.

Ve středu Čech se utkají bývalý ministr školství Robert Plaga (ANO), současný ministr dopravy Martin Kupka (SPOLU), ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), Ivan Bartoš (Piráti), Jana Bobošíková (Stačilo!), Filip Turek (Motoristé) a Tomio Okamura (SPD).

Kupka je ze středočeských Líbeznic, Rakušan z Kolína. Ostatní musejí být při vysvětlování svého vztahu ke kraji kreativnější. Například Tomio Okamura pro iDNES.cz uvedl, že k Středočeskému kraji má úzký osobní i pracovní vztah díky své cestovní kanceláři.

„Naše kancelář dává již téměř 30 let práci stovkám lidí v kraji na hradech, zámcích, v restauracích, dopravě, průvodcům i výrobcům a prodejcům suvenýrů. Za soukromé peníze propagujeme v Japonsku Karlštejn, Konopiště, Kutnou Horu, Český Šternberk a další krásná místa a posíláme tam desetitisíce japonských turistů,“ popsal Okamura.

Lidé odjinud

Nejvýraznější tvář Motoristů Turek je z Prahy. Ve středních Čechách se ale prý celý život pohybuje a hlavně jsou podle něj ohroženy Bruselem.

„Pro mě je zásadní, že Středočeský kraj je průmyslovým srdcem Česka. Mladoboleslavská Škodovka je klíčový pilíř naší ekonomiky. Green Deal, emisní pokuty a zákaz spalovacích motorů zde reálně ohrožují tisíce pracovních míst,“ řekl europoslanec Turek.

Ten proslul kritikou Green Dealu a nyní čelí nařčení ze znásilnění ze strany bývalé partnerky. Plaga kandidující za hnutí ANO pochází z jižní Moravy. Jedenáct let s pohybuje v Praze a lídrem ve Středočeském kraji se stal i díky tomu, že v obou zmíněných krajích čela kandidátek obsadili jiní výrazní straníci – Alena Schillerová a Karel Havlíček.

Volební přehled lídrů v jednotlivých krajích.

U Havlíčka se přitom nabízelo, že by mohl ve Středočeském kraji kandidovat. Loni v krajských volbách tam ANO dovedl k vítězství. Zároveň se ale Babišovu hnutí dlouhodobě nedaří vyhrát v Praze a od Havlíčka si slibují, že by mohl toto prokletí prolomit. Proto jej přesunuli na kandidátku do hlavního města.

V čele SPOLU v Praze bude ministryně obrany Jana Černochová, jedničkou Pirátů jejich předseda Zdeněk Hřib. Hnutí SPD přenechalo první pozici ekonomce Markétě Šichtařové ze strany Svobodní, Motoristy povede Boris Šťastný a o první místo na kandidátce Stačilo! usiluje Jana Maláčová (SOCDEM).

Pouze Starostové do Prahy nasadili široké veřejnosti dosud relativně neznámého náměstka ministra spravedlnosti Karla Dvořáka.

Ostře sledovaný souboj se odehraje také v Moravskoslezském kraji, kde se rozhodl kandidovat předseda ANO Babiš. Ten také musí svůj vztah ke kraji ospravedlňovat něčím jiným než místem bydliště.

„Jednak k tomu kraji mám vztah. Často ho navštěvuju, jezdil jsem tam na různé kulturní akce, ale třeba i po povodních jsem tam navštívil zasažené oblasti. A je tam šance získat víc mandátů než v Ústeckém kraji,“ zdůvodňoval Babiš už dříve svou volbu.

V Ústeckém kraji kandidoval minule. Babiš v říjnu poměří síly s ministrem financí Stanjurou (SPOLU), šéfkou Stačilo! Konečnou nebo poslankyní STAN Michaelou Šebelovou. „Je to výzva, které se nebojím,“ reagovala Šebelová. Odlišit se od nich prý chce hlavně pozitivně laděnou kampaní bez strašení.

Na jižní Moravě pak dojde k souboji právě mezi předsedou vlády Fialou a místopředsedkyní ANO Schillerovou. Na kandidátce SPD se tam objeví kontroverzní ekonom Miroslav Ševčík a Stačilo! povede Daniel Sterzik alias Vidlák. Počet mandátů v jednotlivých krajích není pevně dán, záleží na volební účasti.