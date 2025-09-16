Na první pohled má leták evokovat kampaň koalice SPOLU. Podobné barvy, styl písma, logo i přesně okopírované heslo „Teď jde o všechno“.
Při bližším pohledu však čtenáři dojde, že tuhle reklamu si uskupení kolem premiéra Petra Fialy neplatilo. Na fotkách lídra strany v Pardubickém kraji Marka Výborného (KDU-ČSL) i jeho kolegů Karla Haase z ODS a Ondřeje Müllera z TOP 09 je obrázek dopravní značky „vjezd zakázán“ a hlavně přiložený text je zjevným útokem na vládní koalici.
„ANO, jde jim opravdu o všechno, protože poslanec Karel Haas a jeho poslanecký asistent Petr Klimpl, kteří již mnoho let fungují ve výborech a sportovních komisích města Pardubic, dokázali získat z veřejných rozpočtů na svůj soukromý běžecký klub částku převyšující 21 milionů korun,“ stojí na letáku.
Autor tak odkazuje na to, že oba dlouholetí zastupitelé Pardubic jsou členové klubu orientačního běhu OK Lokomotiva Pardubice. Pravdou je i to, že především Petr Klimpl roky pracuje ve sportovní komisi radnice. A vlastně i částka sedí. Přesto to oba zmínění politici berou jako útok na své osoby.
„Pisatel na tomto materiálu zapomněl zmínit jeden drobný detail a to ten, že těch 21 milionů získal oddíl dohromady za posledních 23 let. Nemá asi ani smysl dodávat, že to není náš klub, ale normální sportovní organizace, která čerpe dotace od města jako ostatní oddíly,“ uvedl Petr Klimpl a doplnil, že třeba HC Dynamo Pardubice dostává od města 35 milionů každý rok. Částka navíc půjde ještě nahoru.
„Ve srovnání s ostatními sporty jsme v pořadí podle dotací na začátku druhé desítky. Navíc veškeré dotace schvaluje zastupitelstvo, není možné z nich jakkoliv čerpat podle své vůle,“ ohradil se Klimpl.
Ten však nebyl hlavním terčem útoku. Tím byl Haas a také jeho koalice. O tom svědčí druhá část letáku. Ta obsahovala i hrubé narážky na aféry ODS a její politiky.
Reakce Haase: Tohle je bohapustá lež a prasárna
Poslance a pardubického zastupitele Haase obsah letáku hodně rozčílil. „Je to bohapustá lež a lidé, kteří mě znají, to vědí. Na 98 procent vím, kteří dva lidé za touhle ‚prasárnou‘ stojí. S politickými soupeři, i když jsou to totální ‚křiváci‘, se ale má člověk utkat ve volbách,“ napsal na Facebook Karel Haas.
Tomu navíc musel být text povědomý. Podobný se totiž objevil před třemi roky těsně před komunálními volbami na billboardu před krajským úřadem. I tam se zadavatel odkazoval na 21 milionů pro pardubické orientační běžce. „Ano, dobře si na to vzpomínám. Tohle bude ze stejné dílny. Myslím, že vím, kdo to nechal vyrobit. Ale trestní oznámení podávat nebudu. Ta podle mne do politiky nepatří. Své soupeře musíme porazit argumenty, ne běháním na policii,“ uvedl Karel Haas.
Na letáku, které dostaly do schránek lidé z celých Pardubic, je v kolonce zadavatel napsáno Motoristé lidem. To by mohlo odkazovat na partaj kolem Filipa Turka a Petra Macinky, ale ta se ve skutečnosti jmenuje Motoristé sobě. „Distancujeme se od toho. Rozhodně to není naše práce a už vůbec ne styl, kterým bychom vedli kampaň. Toto je zřejmě snaha poškodit dvě mouchy jednou ranou,“ uvedl lídr Motoristů v kraji Vojtěch Krňanský.
Také Haas si nemyslí, že by pamflet nechali po městě roznášet zastánci Motoristů. „Jméno vám říct nemůžu, ale myslím, že je snadno dohledatelné, komu jsem v Pardubicích šlápl na kuří oko a ukončil docela výnosný podvod,“ dodal Haas a zjevně tím myslel odhalení kauzy ve Službách města Pardubice.
Tamní představenstvo v čele s předsedou a tehdejším radním za ČSSD Vítězslavem Novohradským muselo skončit, když Haas předložil policii důkazy o tom, že správci firmy odsouhlasili obchod s pozemky v lese v Černé za Bory, na kterém by společnost určitě prodělala miliony. A navíc právě Haas také v březnu 2024 na jednání zastupitelstva jako první zveřejnil, že na konci vyšetřování Novohradský se státním zastupitelstvím provedl dohodu o vině a trestu, a tím pádem se k činu přiznal.
Kvůli tehdy oznámené novince se Vítězslav Novohradský navíc nestal členem dozorčí rady jiné městské firmy, a to se ho dost dotklo. Nechal proto v placené sekci ČTK zveřejnit text, ve kterém se do Haase opřel a který nápadně připomíná nyní roznášený leták.
„Město Pardubice dlouhodobě poskytuje dotace pro klub OK Lokomotiva Pardubice – orientační běh. Tomuto spolku předsedá pardubický zastupitel Petr Klimpl z ODS a členem výboru spolku je rovněž zastupitel města a poslanec Karel Haas. Tito dva politici jsou dle našeho názoru v učebnicovém konfliktu zájmů, kdy jsou u zdroje informací a peněz, které následně čerpají pro svoje privátní aktivity,“ uvedl Novohradský, který je nyní zastupitelem města za SPD.
Vypjatost předvolební kampaně se může projevit ale i jinak. Docela slušnou ostudu si přivodil lídr hnutí ANO v Pardubickém kraji Martin Kolovratník minulou středu, tedy v den, kdy byl v Pardubicích na návštěvě šéf strany Andrej Babiš.
„Klukovská chyba, uznávám“
Na síti X totiž sdílel post z účtu, který se sice navlas podobá tomu, který využívá bývalý premiér, ale jedná se o parodii. „Ruské drony v Polsku zásadně odmítám. Poláci teď musí jednat o míru. My nechceme válku,“ stojí v příspěvku na sociální síti X, který vyšel v den, kdy Rusko poslalo roj dronů nad Polsko.
Jeho autorem byl účet vystupující pod jménem Babiše a má i jeho fotku. Jediný rozdíl je v tom, že adresa účtu, zní @andrejbabiis. A Martin Kolovratník evidentně měkké „i“ navíc přehlédl.
„Jj. Klukovská chyba, uznávám. Dal jsem RT (retweet neboli přesdílení) ve spěchu při přejezdu na akci. Dík za upozornění, můžu si za to sám,“ uvedl na síti X Kolovratník s tím, že příspěvek smazal do deseti minut. Trochu ho může uklidnit to, že na lep vtipálkovi sedla i senátorka za ANO Jana Mračková Vildumetzová.
Redakce iDNES oslovila politologa Jiřího Štefka, aby zhodnotil aktuální volební kampaň. Podle něj je výrazně vyhrocenější než ta před čtyřmi lety a některé její projevy považuje za neférové.
„Co se týče vámi popisovaného letáku, tak se jednoznačně jedná o neférovou kampaň. Pokud ten dotyčný nemá ani sílu na to, aby se pod svoje dílo podepsal, tak to vlastně nestojí více než za mávnutí rukou. Je dobře, že pan Haas nezvažuje trestní oznámení. Mne se takový sportovní přístup líbí. Nic by tím podle mne navíc nezískal,“ uvedl.
„Hodně za to můžou sociální sítě, které se letos používají ještě více než před čtyřmi roky. Dnes z nich každý ví, že včera vypískali Babiše a že Fiala to neměl lehké na severu Moravy. Bohužel to často svádí k tomu, že se na sítích provozuje dryáčnická kampaň, ve které je téměř vše dovoleno. Bylo by lepší, kdyby se to zklidnilo, ale to už se nyní nestane. Spíše se bude až do voleb přidávat pod kotel,“ dodal Štefek.