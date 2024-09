O křeslo senátora zabojuje starosta Svitav se současným senátorem Kortyšem

Sedmačtyřicetiletý starosta Svitav a poslanec David Šimek se s více než 26 procenty stal vítězem prvního kola senátních voleb. Místopředseda politického hnutí Nestraníci se za týden ve volebním klání utká s Michalem Kortyšem, který do poslední chvíle netušil, zda se do druhého kola vůbec dostane. Vítěz prvního kola sledoval sčítání hlasů u rybníka Rosnička ve Svitavách.

„Právě teď jedu do Pardubic, protože startujeme vyjednávání o krajské koalici. Vážím si hlasů, které jsem od voličů dostal, a moc za ně všem děkuji. Jsem připravený jít do druhého kola naplno. Musím si zanalyzovat výsledky v rámci regionu, abych se mohl zaměřit na okrsky s menší podporou,“ řekl nezávislý kandidát, který byl na devátém místě krajské kandidátky Koalice pro Pardubický kraj.

Nervy napnuté měl do poslední chvíle po celou dobu sčítání stávající senátor za ODS Michal Kortyš, který až do konce sčítání nemohl vědět, zda ve volbách neskončí třetí na pásce. Ve volebním klání se doslova pral o jednotky hlasů s Pavlem Havířem kandidujícího za 3PK. Nakonec o výsledku rozhodly větší sečtené okrsky z Litomyšle, kde je Kortyš doma. Před šestou hodinou večer, kdy bylo sečteno téměř 99 procent hlasů, nakonec v senátním obvodu Svitavy vítězil o 1021 hlasů s celkovým výsledkem 23 procent hlasů. Ředitel moravskotřebovské nemocnice za ním skončil s 19 procenty.

Volební obvod Chrudimsko opanovali „Broďáci“

Stávající senátor Jan Tecl, který bojoval se starostou Hlinska Miroslavem Krčilem a místostarostou Havlíčkova Brodu Vladimírem Slávkou o post senátora ve volebním obvodu Chrudimsko, si výsledek pochvaloval.

„Výsledky beru jako vysvědčení za práci, kterou jsem v uplynulých šesti letech odvedl nejen v Senátu, ale i v celém volebním obvodu. Upřímně, nečekal jsem, že v obvodu nazvaném Chrudim uspějí dva Broďáci. Na druhou stranu se to trochu dalo čekat, Vladimír Slávka je zástupcem nejsilnější české politické strany. Z působení na havlíčkobrodské radnici se velice dobře známe. Proto předpokládám, že i před druhým kolem se odehraje naprosto korektní kampaň, jako dosud,“ řekl Tecl.

Místostarosta Havlíčkova Vladimír Slávka měl obavy, že k senátním volbám nikdo nepřijde.

„Je po povodních, je pěkné počasí, lidé mají jiné starosti. Účasti 33 procent mě příjemně překvapila. Děkuji všem voličům, kteří přišli. I v následujícím týdnu plánuji jezdit po obvodu a setkávat se s voliči, jak mi elán vydrží. Přece jen, už mám nějaké roky. Dal jsem se na boj a budu bojovat až do konce. Je zajímavé, že do druhého kola na Chrudimsku postupujeme s Honzou Teclem, s nímž se dobře známe z působení na havlíčkobrodské radnici. Předpokládám, že to bude férový souboj, při němž nemíním vytahovat žádné špinavé prádlo,“ řekl Slávka.