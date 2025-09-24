Green Deal není sprosté slovo, říká krajský lídr Starostů Dubský

David Půlpán
  10:18
Lídr Starostů Tomáš Dubský se do politiky dostával postupně a pomalu. Od roku 1994 se snažil usednout v zastupitelstvu obce Vysočina na Chrudimsku. Ve volbách uspěl až na třetí pokus v roce 2002 na kandidátce dobrovolných hasičů z Možděnic. Dalších šest let trvalo, než obsadil post starosty. V roce 2021 pak kandidoval z pátého místa společné kandidátky Starostů s Piráty a preferenční hlasy ho vynesly do Poslanecké sněmovny.

Dobrovolný hasič a dlouholetý starosta obce Vysočina Tomáš Dubský | foto: Tomáš Pleskot

Byl to pro vás šok?
Neřekl bych. Možná je důležité zmínit, že jsem už byl místopředsedou Sdružení místních samospráv, které dnes sdružuje více než 2,5 tisíce obcí. Takže jsem měl kontakt jak s komunální politikou, tak i s tou celostátní. Vedu pracovní skupinu pro služby na venkově, tudíž témata, kterým se nyní věnuju ve Sněmovně, jsem předtím řešil z pozice místních samospráv. Nějaké zkušenosti jsem už měl. Šok je příliš silné slovo, bylo to překvapení. Bral jsem to s maximální pokorou.

Máte z poslanců v kraji jednu z nejvyšších účastí při hlasování. Zároveň se mi ale zdá, že nejste moc vidět. Čím to je?
Je to hodně dané tím, jakou funkci vykonáváte v rámci Sněmovny. Pochopitelně předsedové stran, předsedové politických klubů mají větší prostor, mohou častěji hovořit. A pak samozřejmě opozice, která kritizuje všechno, s čím přichází vláda. Takže když jste vládní poslanec, tak pracujete na přípravě zákonů, a pak pochopitelně nejdete k pultíku kritizovat svoje vlastní návrhy. Snažím se být v regionu vidět, ale v té televizi tak často ještě nejsem.

Od roku 2008 řídíte obec Vysočina, která je složena ze sedmi částí. Jak to funguje?
V podstatě je složena ze čtyř místních částí a několika osad, takže někdo říká sedm, někdo říká osm, hlavní jsou Rváčov, Svobodné Hamry, Dřevíkov a Možděnice. Osvědčilo se to, možná je to tím, že žádná obec nebyla těm druhým nadřízená.

Česká republika má podle některých ekonomů problém, na poměry Evropy vysoký počet obcí, přes šest tisíc. 390 obcí má dokonce méně než sto obyvatel. Přesto mají zastupitelstvo, starostu, není to nehospodárné? Nebylo by dobré, aby se obce sloučily? Jako v obci Vysočina?
Tak za prvé to není problém této republiky, je to krása a je to jedinečnost této republiky. Čtyři roky jsem měl možnost jezdit v komisi soutěže Vesnice roku. Vím, že každá vesnice je trošku originál, každá funguje skvěle a navíc se obce sloučit mohou, to dneska už zákon umožňuje. Pokud ty podmínky pro obce budou tak výhodné, že je to bude motivovat vytvářet společné celky, tak k tomu dojdou samy a dobrovolně. Proto třeba prosazujeme tzv. společenství obcí, které by obcím dávalo mnohem více výhod, ale dál by si zachovaly svoji autonomii, svoji identitu.

Volební rádce iDNES.cz

Přesto... malá obec je jako rodina s malým příjmem, která na hypotéku nedosáhne, nebo ji bude čerpat ze nevýhodných podmínek. Nemá to stát řešit?
Vůbec si nemyslím, že fungování malých obcí je neefektivní. Náklady nelze jednoduše vyčíslit. Obce mají spoustu úkolů, funkcí, spravují celý katastr. Když vám tam přijde nějaký úředník a začne rozhodovat, tak vám může zmizet sounáležitost s územím, může zmizet komunitní život a ten penězi nedoženete zpátky.

V kampani mluvíte o tom, že chcete zabránit vylidňování venkova. Můžete říct jednu dvě věci, které jste pro to udělal za čtyři roky?
Speciálně pokud jde o vylidňování venkova, nebudu tvrdit, co jsem udělal za čtyři roky. Protože to je téma, které musím plnit dlouhodobě. Mým velkým tématem je obchod. Tvrdím, že obchod a hospoda, to jsou věci, které prostě na venkov patří a které udržují ten komunitní život. Prodejna funguje jako komunitní centrum, informační centrum a nakonec je jako ta prodejna, kde si nakoupí. Tam se lidé potkávají. V rámci Sněmovny jsem k tomu pořádal řadu kulatých stolů, seminářů, jeden velký byl tady v Pardubicích. Druhá věc? Určitě dopravní infrastruktura. Kam přijde silnice, přicházejí i podnikatelé, dokážete lidem dát kvalitnější práci, zvýšit zaměstnanost.

Jste kandidát venkova. Jak lidé na vesnici reagují na ta progresivní témata Starostů, když prosazujete například manželství pro stejnopohlavní páry, podporujete Green Deal, migrační pakt, inkluzi, euro?
Jsem malý venkovský starosta, ale jednoznačně podporuji manželství pro všechny. Myslím si, že euro už tady dávno mělo být a není to proto, že by mně to někdo v našem hnutí nalíval do hlavy. Myslím si to tak. S lidmi o tom diskutujeme dnes a denně. Někdo má názor takový a někdo opačný, ale to je v pořádku.

Říká se konzervativní venkov, vy prosazujete docela opačnou agendu. Není v tom ale rozpor?
Nemůžeme se na to dívat tak, že venkov je nějak odtržený. Řekl bych, že celý Pardubický kraj je venkovský včetně Pardubic. Co je to Green Deal? Když se zeptáte lidí, zda chtějí čisté životní prostředí, co odpoví? Asi že ho chtějí. Chcete mít čistou vodu? Čistý vzduch? Chcete, aby v tom potoce tekla voda? To je ten Green Deal. To není žádné sprosté slovo, které sem přišlo z Evropské unie, byť se nám to někdo takto snaží podsunout. A je na nás, jak to přijmeme a jak hodně v tom budeme aktivní.

A co třeba nové emisní povolenky ETS 2? Řada lidí je vnímá jako hrozbu, že budou platit víc za benzin, za plyn na vytápění. S tím se v kampani musíte setkávat pořád. Nebo ne?
Setkávám a nevysvětluje se to lehce. Ale zase – ETS už tu máme, emisní povolenky tu už platily. V první fázi se budou dorovnávat těm, kteří vlastně teď byli trošku zvýhodnění proti těm zbývajícím, protože 70 procent lidí emisní povolenky za vytápění už dneska platí. Základní otázka spočívá v tom, zda ten, kdo znečišťuje, má přispívat na tu údržbu. My jsme si zvykli, že se zateplují školy, zateplují se nemocnice, měníme kotle na vesnici. Ale tohle někdo musí zaplatit. Toto jsou peníze, které se zpátky vracejí do životního prostředí. Ale souhlasím, že ETS 2 je problém. Kdyby to mělo u pohonných hmot až tak extrémní dopad, jak nás někdo straší, tak to vláda prostřednictvím spotřební daně nebo prostřednictvím DPH může nějakým způsobem rozvolnit.

A jak vidíte roli Bruselu? V Česku je v kampani za otloukánka.
Jsem rád, že jsme v Evropské unii. Myslím, že i po tom, co se stalo včera (ruské drony pronikly na polské území – pozn. red.), tak na to musíme být prostě hrdí. Teď jsem použil i spojení „na to“, a to je druhé slovo – NATO, na které musíme být hrdí. A jednoznačně musíme být pevná a sebevědomá evropská země. A my takovou zemí jsme.

Pokud se dostanete opět do Sněmovny, je něco, co byste chtěl za další čtyři roky dokázat?
Rád se upírám k cílům, které jsou reálné. Určitě bych chtěl, aby se podařila prosadit novela zákona o obcích, protože tam bylo hodně důležitých věcí právě pro ty menší obce. Byl jsem předkladatelem novely, která bohužel skončila ve třetím čtení, protože nám to opozice zablokovala až před posledním zvednutím ruky. To mě osobně hodně mrzí. Vznikalo to odspodu.

Dokážete na závěr stručně říct nějaký detail, co nyní nejde, a po změně zákona o obcích by šlo? Aby si lidé mohli představit, o co se hraje?
Zásadní věc. Když obce vytvoří společenství, jakýsi mikroregion, tak by si mohly vytvořit obecní policii. To dneska nejde.

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

