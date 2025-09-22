Česku s Fialou ujíždí vlak, říká krajský lídr hnutí Stačilo! Roun

Už na startu devadesátých let totiž rozjel slušnou marketingovou a producentskou kariéru v showbyznysu. Zastupoval herce nebo třeba společně s Martinem Dejdarem založil a produkoval hokejovou charitativní show HC Olymp, ve které účinkovala řada herců a hokejistů.
„V roce 1992 jsem se rozhodl bez jakýchkoliv zkušeností pracovat v oblasti marketingu. Tehdy nebylo možné v tomto oboru získat dostatečné vzdělání, protože nástroje marketingové komunikace byly tehdy ještě v plenkách. Vše jsem se učil za pochodu a za několik let se mi podařilo vybudovat docela úspěšnou agenturu, kdy jsem nepracoval pouze v komerční sféře a pro umělce, ale podílel jsem se i na řadě charitativních projektů,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz Roun, který je zároveň mluvčím Stačilo!
Kulturní prostředí a showbyznys není úplně typická líheň členů komunistické strany. Jak jste se do ní dostal?
Levicové smýšlení mám odjakživa, takže vstup do KSČM byl vlastně jen otázkou času. Zásadní zlepšení situace sociálně a zdravotně znevýhodněných je mým hlavním cílem i důvodem, proč jsem vstoupil do politiky. Život seniorů, maminek samoživitelek, ale i řady dalších skupin obyvatel není v dnešní době zrovna veselý a já bych si přál, aby byl. A není to nesplnitelný cíl.
Jste rodákem z jižních Čech. Co vás zaválo do Pardubického kraje?
Moje rodina pochází částečně z Prahy a částečně z Poličky. Rodiče se v roce 1969 odstěhovali z Prahy do jihočeské Přední Výtoně, a já se tak po strastiplné cestě přívozem do porodnice v Kaplici narodil v jižních Čechách. Za rok se rodiče přestěhovali do České Třebové, kde více než 53 let žiji. Přestože pracovně trávím většinu času v Praze, nikdy jsem Pardubický kraj neopustil.
Dlouho působíte jako tiskový mluvčí. Jak se z vás stal kandidát? Kdo vás přesvědčil, abyste kandidoval?
V loňském roce jsem vedl obě úspěšné kampaně Stačilo! do Evropského parlamentu a krajských zastupitelstev. Očekával jsem, že se budu věnovat i té letošní a k tomu zůstanu tiskovým mluvčím. Ale Dan Sterzik založil hnutí Stačilo! a pár dní poté mě oslovil a nenápadně sondoval, jestli bych případně kandidoval.
Zásadní ale byla slova Kateřiny Konečné, která mi řekla, že si přeje, abych to byl právě já, kdo bude lídrem hnutí Stačilo! v Pardubickém kraji. S Katkou máme totiž skvělý vztah, říkáme si vše na rovinu, což sice občas připomíná italskou domácnost, ale její názor je pro mě důležitý a já jsem připravený jí krýt záda. Závěrečné slovo ale měla moje partnerka, dcery i celá rodina, která mě podpořila.
Jaký výsledek voleb by vám v kraji udělal radost?
Protože je situace v České republice skutečně vážná, bude pro mě úspěchem, pokud hnutí Stačilo! získá celostátně více než 10 procent a v Pardubickém kraji alespoň jeden mandát. Jsme jediné levicové hnutí v zemi a bez nás ve Sněmovně se pro Českou republiku nic nezmění. Nechceme pouze zalepit díry po vládě Petra Fialy, chceme se této vlády zbavit jednou provždy a nastavit politiku, která vrátí lidem důstojný život a hrdost na to, že jsou občané suverénní a nezávislé republiky.
Jak vnímáte náladu při vašich mítincích přímo v ulicích? Je čas na návrat komunistů do Sněmovny?
Stačilo! nerovná se komunisté. Přestože se to řada médií snaží tvrdit, není to tak. Za hnutí kandidují skvělí odborníci, kteří jsou členy různých stran a které spojuje levicové a vlastenecké přesvědčení. A právě tato kombinace nahání hrůzu koalici SPOLU, hnutí STAN, Pirátům i Motoristům, kteří na prostoduchém strašení z návratu minulosti založili kampaň proti hnutí Stačilo! Naštěstí voliči nejsou idioti a velmi dobře vědí, že strach vlády z hnutí Stačilo! způsobil především námi slíbený audit veřejných financí, v rámci kterého odkryjeme lumpárny, zlodějiny a podvody Fialovy vlády, za které se budou zodpovídat konkrétní viníci.
Vláda Petra Fialy ponižovala občany, kteří ze zoufalství demonstrovali na Václavském náměstí. Nazývala je chátrou, chcimíry a proruskými šváby. Byla to právě současná vláda, která polarizovala společnost a je plně zodpovědná za agresivitu namířenou proti Stačilo!. Politická kultura za vlády Petra Fialy znamená rozřezávání našich reklamních ploch, lži o Stačilo!, manipulace, verbální i fyzické útoky proti příznivcům hnutí i snahu zrušit kandidaturu Stačilo! soudní cestou.
Nemáte strach, že lidé nakonec budou zmatení třeba ze spojení komunistů se SOCDEM a dalšími stranami? Je pro to pro ně dobrá cesta: koalice s dalšími partajemi?
Nejsme koalice. Hnutí Stačilo! je řádně registrovaným politickým subjektem, za který v souladu se zákonem kandiduje řada nestraníků, ale i členů různých stran. Všichni kandidáti se shodli na volebním programu našeho hnutí, který je pro ně naprosto zásadním. Jsem přesvědčený, že právě jasné programové cíle i fakt, že jsme jediným levicovým a vlasteneckým subjektem, jsou pro voliče prioritní. Neschováváme se za populismus, nejsou za námi žádní miliardáři. Máme jasný cíl: zbavit se Petra Fialy a jeho pohůnků a uklidit po nich nepořádek, který tu zanechali. Nebude to jednoduchá práce, ale jsme připraveni a zvládneme ji.
Čemu byste se chtěl ve Sněmovně věnovat?
Pokud mi voliči v Pardubickém kraji dají důvěru a zvolí mě, rád bych pracoval ve Výboru pro sociální politiku. Právě oblast sociálních věcí byla nejvíce Fialovou vládou opomíjena. Musíme zrušit stupidní Jurečkovu reformu sociálních dávek i důchodovou reformu. Je potřeba více pomáhat seniorům a zdravotně postiženým. Je potřeba nastartovat propopulační opatření, abychom nezažili další rekordní rok s nízkou porodností.
Co je podle vás hlavním problémem Pardubického kraje?
Všichni se těšíme, až bude konečně dokončena dálnice D35, přivaděče na ni a obchvaty měst. Za zásadní nedostatky považuji nedostupné bydlení, nedostatek stomatologů či čekací doby u lékařů. Vše se dá řešit, bohužel dosud nebyla vůle.
V roce 2022 jste podal trestní oznámení na Petra Fialu kvůli tomu, že řekl, že Rusko se chystá vojensky napadnout Ukrajinu. To se nakonec stalo. Jak jste invazi prožíval, co na ni říkáte?
Nikoliv. K Městskému státnímu zastupitelství v Brně jsem tehdy podal podnět pro podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy poté, co Petr Fiala v Otázkách Václava Moravce tvrdil, že hrozí válka v Evropě a České republice. Konflikt na Ukrajině začal v roce 2014 a byl od počátku velmi aktivně podporován Západem. V roce 2022 vstoupila ruská armáda na území Ukrajiny a KSČM byla první stranou v České republice, která odsoudila porušení mezinárodního práva. Jsem proti jakékoliv válce, odsuzuji brutální genocidu, kterou páchá Izrael v Palestině, útočné války USA a NATO v Jugoslávii, Iráku, Afghánistánu…
Každé zabité dítě je hrůznou událostí a není podstatné, jestli jde o dítě ruské, ukrajinské, či palestinské. Na válkách vydělávají pouze zbrojaři a nadnárodní korporace. Pro běžné občany je utrpením, a proto je nutné ji co nejdříve zastavit. Nikoliv ovšem dalším dodáváním zbraní, ale diplomacií. České republice válka nehrozí, pokud budeme zemí realizující zahraniční politiku všech azimutů a ministři se naučí, že diplomacie má být vždy na prvním místě. Zatímco se Fiala, Lipavský, Černochová a další chovají jako štěkající ratlíci, aby se patolízalsky zavděčili Západu, tak jsou to právě západní země, které dávno realizují obchodní dohody s velkými hráči. Jsme k smíchu a ujíždí nám vlak.
Jak by podle vás měl konflikt na Ukrajině skončit a co pro to může Česká republika udělat?
Konflikt může skončit jedině diplomatickou cestou za účasti Ruska, USA, Číny, Británie a Francie, tedy stálých členů Rady bezpečnosti OSN. Česká republika bude hrát ty nejposlednější housle.
Bojíte se toho, že by Rusko napadlo i náš stát?
Ne. Každý rozumný člověk, který zná hlavní příčiny všech válek, si musí klepat na čelo, když provládní strany tvrdí, že se Rusko nezastaví na Ukrajině a napadne Českou republiku. Pokud se ovšem aktivně nezapojíme do vojenského konfliktu proti Rusku.
Z veřejných zdrojů je zřejmé, že trpíte několika vážnými nemocemi. Jak se vám daří? Ovlivňuje vás to nějak v kampani?
Marodím od dětství a poctivě dodržuji úpravu životního stylu a omezení, která na moji politickou práci nemají žádný vliv. Jde o autoimunitní onemocnění, které mi zhoršuje chůzi, ale nijak neovlivňuje myšlení ani psychiku. Když mi není dobře, tak se snažím někam zalézt a nikoho neobtěžovat. Kontakt s lidmi, kteří mi fandí a přejí úspěch hnutí Stačilo!, mi dodává obrovskou sílu a jsem připraven se za zájmy „obyčejných“ lidí porvat.
