Je neuvěřitelné, jak se pohled lidí na Piráty zlepšil, říká krajský lídr Ferjenčík

Milan Zlinský
  10:17
Pirátskou stranu povede do voleb v Pardubickém kraji bývalý poslanec Mikuláš Ferjenčík. Hlavně díky své rozpoznatelné image je jedním z nejvíce viditelných a zapamatovatelných Pirátů v České republice. To s sebou nese nejen výhody, ale také řadu nepříjemných okamžiků.

Hostem Rozstřelu je Mikuláš Ferjenčík, lídr kandidátky Pirátů v Pardubickém kraji. (23. srpna 2021) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Jednomu takovému byl přítomen i redaktor portálu iDNES.cz během pořizování předvolebního rozhovoru v restauraci na pardubickém nádraží.

„Taky tam řekněte, jak necháváte s Lipavským a Fialou vraždit děti v Gaze. Jen se pochlubte,“ zakřičel na Mikuláše Ferjenčíka muž, který seděl u vedlejšího stolu.

Mladý politik, který své dětství prožil v Cholticích nedaleko Pardubic, to však přešel se stoickým klidem. Vlastně ho to vůbec nevyvedlo z míry, a naopak si pochvaloval, jak zatím kampaň z pohledu Pirátů vypadá.

„Lidé na nás reagují skvěle. Je až neuvěřitelné, jak se zlepšil pohled na Piráty. Když srovnám, jak se k nám lidé stavěli ještě na jaře a jak nyní, tak jsou to dva různé světy,“ uvedl Ferjenčík, který poslední čtyři roky pracoval jako asistent poslance.

V čem vidíte důvod té změny?
Myslím, že to je tím, že jsme začali mluvit o věcech, které lidi skutečně trápí. Například nedostupné bydlení. Pak si také myslím, že určitým zlomem byla ta kauza kolem bitcoinů, ve které se ukázalo, že ODS je pořád stejná a že Piráti jsou ve Sněmovně potřeba.

Vaše výhoda může být i v tom, že jste vládu nakonec opustili, a ti voliči, kteří s jejími výkony nebyli spokojeni, ve vás mohou vidět alternativu. Vnímáte to podobně?
Rozhodně ano. Lidé vědí, že jsme měli čtyři poslance, a tak jsme logicky nemohli být hlavním hráčem v koalici. Navíc jsme v ní pak skončili, takže varianta, že voliči se k nám vrací, je zcela reálná a vidíme ji také v datech.

V čem vidíte největší chybu vlády Petra Fialy?
Ze strategického pohledu to, že se vůbec nepokusil oslovit ty lidi, jejichž hlasy v roce 2021 ve volbách propadly. Přitom šlo o zhruba milion voličů. Dvacet procent lidí tak nemělo své zastoupení, a kdyby se vláda na ně trochu zaměřila, tak byla šance je oslovit.

Pak mi také vadilo, že ODS v koalici často velmi na sílu škrtila rozpočtové záležitosti. Kvůli tomu nešlo tolik peněz do investic, do školství nebo třeba na podporu bydlení. Aby náš bývalý předseda na tuto věc sehnal aspoň něco, musel kvůli tomu třikrát jednat s ministrem financí. Sice nakonec uspěl a nějaké programy na podporu dostupného bydlení se rozjíždějí, ale kvůli ODS to má dva roky zpoždění a také na to nejde zdaleka tolik peněz, kolik by bylo třeba. A takových případů bych našel více.

Naopak ostatní vládní strany vám vyčítají pokaženou digitalizaci stavebního řízení...
To podle mě není fér. Ano chyby se staly, ale nebylo nutné vše bourat. Místo toho, aby se celý proces dokončil, tak to z politických důvodů, aby mohli ukazovat na Ivana Bartoše, celé shodili a odložili o tři roky. To je za mne obrovská chyba. A další podobně velká byla v tom, že se vlastně vůbec nepohnulo školství. Tím, jak tam STAN postupně otočil tři ministry, kteří končili kvůli kauzám nebo neměli další politické ambice, tak se jelo v udržovacím módu a dá se říct, že v modernizaci vzdělávání se neudělalo prakticky nic. A to beru jako vůbec to největší selhání této vlády. A nejhorší je to, že v tomto případě to nebylo ani o penězích.

A co se povedlo?
Pokud to vezmu za nás, tak se povedlo protlačit několik protikorupčních zákonů, byť některé jsou osekané. Jsem rád i za nový zákon o státním zastupitelství a také jsem rád, že díky novému zákonu už bude legální doma pěstovat tři kytky marihuany. Za to dosud padaly nesmyslně vysoké tresty a jsem rád, že tato praxe skončí.

Také bych zmínil, že Ivan Bartoš rozjel portál občana, který dnes už používá jeden a půl milionu lidí, což není vůbec špatné číslo. Také se aspoň trochu zvedl rodičovský příspěvek, byť právě rodiny s dětmi to schytaly za poslední roky nejvíce. Jak úsporná opatření koalice, tak inflaci. To je velký dluh této vlády.

Obecně bych ale řekl, že si většina lidí bude vlády vážit hlavně za její zahraniční politiku v čele s podporou Ukrajiny.
Pravda je, že nějaký světonázor byl hlavním pojítkem této vlády. Měli jsme jasnou shodu v tom, že chceme zůstat v Evropské unii, v NATO a že budeme podporovat Ukrajinu. Naši muniční iniciativu pak považuji za jeden z největších diplomatických úspěchů Česka za poslední roky. Jsem rád, že se v těchto věcech republika více posunula na Západ. Ovšem to je málo. Lidé se ve volbách primárně rozhodují podle domácí politiky a tam je nedorazů bohužel docela hodně.

Dost lidí od této vlády čekalo také tzv. deagrofertizaci. Ta se přitom vlastně nekonala. Nebo ano?
Bohužel ne. Jako dobrý příklad poslouží antimonopolní úřad, který stále ovládají lidé jmenovaní v době vlády Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. Když jsme předložili zákon, který měl tento úřad reformovat, tak se zasekl ve Sněmovně. Stejně dopadl i návrh zákona, který měl pomoci v boji proti kartelům. Smutné je, že se na tom podílela často i ODS. Vlastně ani neznám argumenty, proč ty věci shazovali, a zachovali tak vlastně neomezenou moc šéfovi úřadu panu Mlsnovi.

Myslím, že pro vás jako Piráty může být zajímavé téma bankovnictví. České banky v drtivé většině patří zahraničním firmám, ve kterých také končí až neskutečné desítky miliard korun ročně. Vím, že zavádění sektorových daní není populární, ale na druhou stranu ty peníze generují Češi, ale utrácejí je pak majitelé bank v Rakousku, Francii nebo Belgii. Co s tím?
Podle mne není nutné zavádět hned sektorové daně. První krok by za mne mělo být odebrání sektorových výhod, díky kterým banky skutečně výjimečně vydělávají. Je potřeba se nejprve podívat, které produkty bank jsou daňově zvýhodněné nebo dokonce dotované ze strany státu. Například staré smlouvy o důchodovém pojištění lidem prakticky nic nenesou, ale banky z nich mají ohromné procenta a stát to ještě dotuje. To je za mne špatně a mělo by se to změnit. Navíc se určitě dají osekat poplatky, které si banky berou za minimální práci a nulové riziko, protože vlastně jen nakupují státní dluhopisy. Další pseudoprodukt je investiční životní pojištění, ze kterého navíc nejde bez sankcí vystoupit, a takových věcí bychom našli ještě více.

Co Piráti a přijetí eura?
Naše strana je pro. Ostatně právě přijetí eura by pomohlo krotit i ony banky, protože velmi vydělávají na rozdílu kurzů mezi ním a korunou. To se projevuje třeba tak, že platíme větší úrok za státní dluh než Slovensko, přitom máme všechny ekonomické parametry lepší. Jen tahle jediná věc dělá 30 miliard za rok. Pokud bychom přešli na euro, tak tuto částku bezbolestně ušetříme. Bolelo by to jen banky, a tak se není čemu divit, že ty platí své lidi, kteří chodí do médií, kde stále opakují, jak by nám evropská měna ublížila.

Jaký výsledek Pirátů by vám v kraji udělal radost? Loni vaše strana překvapivě vypadla z krajského zastupitelstva.
Bohužel před rokem nás docela výrazně poškodily zářijové povodně, které velmi posílily hejtmany. Ti neslezli několik týdnů před volbami z obrazovek a měli kampaň vlastně zadarmo. To už je ale pryč. Radost bych měl letos určitě, kdybychom v kraji porazili SPD. To bych si řekl, že jsme odvedli dobrou práci.

