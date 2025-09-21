Odchod do důchodu v 67 letech? Nesmysl, říká lídr Motoristů Vojtěch Krňanský

Podle Krňanského je státní rozpočet rozežraný. Posvítil by si například na dotace do podnikatelského prostředí. Jeho ambicí je dosáhnout vyrovnaného rozpočtu.
Do politiky jste vstoupil jako kandidát ANO, loni jste v krajských volbách kandidoval za 3PK založené sociálními demokraty, nyní kandidujete jako nezávislý za Motoristy. Co mají ta seskupení společného?
Pokud jde o krajské volby, oslovil mne hejtman Martin Netolický a 3PK nechápu jako vyhraněný projekt doprava či doleva, ale jde o krajskou spolupráci samospráv napříč spektrem. Tam jsou jak pravicově, tak i levicově smyšlející. Nespojoval bych to se sociální demokracií. Jsem pravicově smyšlející člověk a do hnutí ANO jsem vstupoval s ideou – pojďme stát řídit efektivněji. To se nakonec nenaplnilo, a proto došlo k mému odchodu.
Jsem kluk z bytovky, vděčný za to,
že si žiju svůj americký sen.
lídr Motoristů Vojtěch Krňanský
Když jste do hnutí přišel, ANO už bylo na cestě do levé části politického spektra, to už nebyla pravice. Nebo se pletu?
Nicméně jsem stále věřil, že umíme zvýšit efektivitu státu a tak, jak se to dělá ve firmě. Jsem člověk, který vyrostl v byznysu a byl jsem zděšen, jak se chovaly vlády – minulá i ta současná. Hnutí ANO nesplnilo mé očekávání. Pokud jde o program Motoristů, ten z 90 procent naplňuje moje ideje vidění světa.
Základní důraz budete tedy klást na vyrovnaný rozpočet?
Ano. Kdybych jako starosta předkládal podobné rozpočty, které si dovolí předkládat stát, tak mě ti lidé přijdou za týden vyhodit oknem z radnice. Zakládám si na tom, že hospodaření má být zodpovědné. Máme ve městě rekordní investice, a přesto jsme za těch sedm let snížili schodek v městském rozpočtu o dvě třetiny.
Jak s tím jde dohromady slib Motoristů, že se vrátí hranice 65 let pro odchod do důchodu? Jeho posunutí vládou byl podle ekonomů podstatný krok pro udržení veřejných rozpočtů.
Je potřeba říct, že ta věc se týká odchodu do důchodu v budoucnosti. Není to záležitost, kterou bychom řešili v tuhle chvíli. Teď je potřeba se zamyslet nad výdajovou stránkou rozpočtu, která je podle nás opravdu rozežraná. Rozhodnout se, co budeme podporovat dotacemi. Samozřejmě nechceme rušit dotace na sport nebo na hasiče, ale máme spoustu dotací, které nepovažuji za prospěšné, obzvlášť pokud jdou do podnikatelského prostředí. To není správné, narušuje to konkurenceschopnost trhu.
A myslím si, že bychom se měli zamyslet nad elektronizací a digitalizací státní správy. V České republice v tuhle chvíli máme obrovský počet úředníků. Potřebujeme jich tolik právě proto, že nefunguje digitalizace a elektronizace celé státní správy. Ve chvíli, kdy budou ty procesy nastaveny tak, aby fungovaly, je tady prostor pro velké úspory. Co se týká věku pro odchod do důchodu, my jsme přesvědčení, že hranice 65 let je optimální, neumím si představit například kadeřnici nebo dlaždiče a lidi v jiných náročných povoláních, že je budou vykonávat v 67 letech. Člověk by měl mít možnost odejít do důchodu ještě ve zdravotním stavu, který je důstojný.
V programu máte zákaz mobilů ve školách. Ve škole v Chrasti jej děti už používat nemohou. Čekal bych, že pravice to nechá na školách samotných. Je nutné, aby je stát vodil za ruku?
Některé věci související se vzděláním, jako je například právě zákaz mobilů, je potřeba podle mě centrálně regulovat. Určitá benevolence v některých rozhodnutích narušuje rovné podmínky ve vzdělávání. A to jsou chvíle, kdy i pravicová strana přistoupí k regulaci. Neberu to jako omezení svobody, ale jako srovnání pravidel. Nemůžeme se tvářit, že problémy s mládeží tu nejsou. Děti v první třídě mají mobilní telefony, v páté třídě si už kolikrát nosí třeba vapovací zařízení na kouření, což je úplně strašidelné.
Chcete snížit počet víceletých gymnázií na polovinu. V chrudimském okresu jsou tři. V Chrudimi, Hlinsku a ve Skutči. Jak byste to udělal?
Nebudu střílet od boku, kterých gymnázií by se to týkalo. Obecně úroveň vzdělávání v České republice se snižuje. Když jsem nastupoval na průmyslovku, šel jsem s průměrem 1,3. Dneska na stejnou školu jdou děti s průměrem v podstatě dvojnásobným, možná ještě horším. Systém vzdělávání v tuhle chvíli je poměrně přebobtnalý.
Plošná inkluze, a to uznávají strany napříč politickým spektrem, není úplně správné řešení. Ve třídě, kde je třeba 20 či 24 dětí, už máme dva asistenty a dva hlavní učitele. Myslím si, že některé děti by skutečně měly být ve speciální škole, kde by jim byla věnována speciální péče. Nadaným dětem pak často nejsme schopni nabídnout kvalitní vzdělání, protože ve třídách na základních školách vznikají ohromné disproporce mezi nadanými a nenadanými dětmi. Pak je tam nejsme schopni udržet. To je třeba změnit.
Nadané děti ale pak utíkají na víceletá gymnázia a vy jim tak trochu chcete přibouchnout dveře. Řekněte mi, jak by to fungovalo na Chrudimsku?
Rozhodně ten návrh nespočívá v tom, že vytipujeme na našem okrese gymnázia, která bychom měli zrušit. Bude se to týkat spíše měst, kde mají více těch víceletých gymnázií více na jednom místě. Na Chrudimsku ten stav je podle mne v pořádku, prostor pro nějaké rušení nevidím.
Jdete do voleb s tím, že chcete bojovat s obchodem s chudobou. Tedy když někdo například koupí vybydlený dům, nastěhuje tam lidi a pak mu stát za to platí. Jak tomu zabráníte?
Takové případy se u nás objevují, ale v Chrasti proti nim úspěšně bojujeme. Už se dostáváme do fáze, že úředníci ve státní správě proti tomu budou moci brzy začít konat. Považuju to za fantastický počin. U nás se tento problém týká sedmdesáti lidi. Pokud někdo čerpá příspěvek na bydlení, tak se to nesmí dít formou transferu peněz pro obchodníky s chudobou. Mělo by se to dít formou voucheru, který by například měl nějaké ID číslo. A ten voucher by byl spárován s konkrétní nemovitostí. Pak už by nemohlo dojít k tomu, že do rodinného domu, který je určen pro osm lidí, se nastěhuje 33 lidí.
Jste schopni to zařídit za čtyři roky, když se do Sněmovny dostanete?
Ano, pokud se nám povede elektronizace a digitalizace těchto věcí, což je alfa omega. Tohle se nemůže odehrát přes nějakou kartotéku, to se musí dít v rámci digitalizace. A samozřejmě nutné je zvýšení kompetence úředníků na stavebním úřadu, na úřadech práce, aby byli schopni mít provázaný registr. V tu chvíli jsme schopni zvýšit kontrolu takovým způsobem, že se tyto dávky nebudou vyplácet. Tomu věřím.
Na internetu jste velmi aktivní. Nedávno jste sdílel video, ve kterém jste odmítl odměnu ve výši měsíčního platu, kterou vám zastupitelé schválili. To jste mohl vyřešit v zákulisí. Není to tak, že se snažíte z politiky dělat trochu show?
Nemůžu přece zastupitelům upírat právo takový návrh předložit. A že to odmítnu, to je prostě můj postoj. A dělám to částečně i jako provokaci pro kolegy z politiky, kteří to takto nemají. Dělám to pro v uvozovkách inspiraci, chci ukázat, že politika jde dělat jinak. Cítím to tak. Já jsem kluk z bytovky, vděčný za to, že si žiju svůj americký sen a bez jakékoliv protekce a čehokoliv jsem se dostal, myslím, poměrně daleko i v tomto oboru. Beru to s velkou vděčností a velkou pokorou a byl bych strašně rád, aby se takový přístup daleko více propisoval do politiky v našem státě, aby lidé dělali politiku pro to, že to tak cítí a ne, že se za to mají brát peníze.
Deník N loni upozornil, že jste před krajskými volbami rozeslal SMS obyvatelům města, aby vás podpořili. Bylo to v pořádku?
Bylo to z mého telefonního čísla. Nevidím na tom nic špatného. Prošetřoval to Úřad na ochranu osobních údajů a vůbec nic závadného neshledal.
A uděláte to nyní zase?
Myslím si, že na kontakty, se kterými si běžně vyměňuji zprávy, to udělat mohu. Tohle vadí pár lidem, několika neúspěšným kandidátům. Je to bouře ve sklenici vody.
Když se do Sněmovny dostanete, jaký za čtyři roky budete chtít vidět za sebou výsledek?
Z mého pohledu především narovnání veřejných financí. Dosáhnout vyrovnaného rozpočtu je velká ambice, to si uvědomujeme všichni a samozřejmě bude strašně záležet na koaličních partnerech, protože politika je o velkém kompromisu.
