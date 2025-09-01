Pardubického zastupitele Filipa Sedláka těžko potkáte jinak, než jak jede na kole nebo jde pěšky. Velmi často a hlasitě bojuje proti zbytečnému kácení stromů ve městě. V minulosti spolupracoval i s Piráty a lidsky má mnoho společného s politiky ze Strany zelených.
Ze všech těchto důvodů by ho tak zřejmě nikdo nehledal na kandidátce Motoristů, tedy strany, která, už podle názvu, má priority nastavené poněkud jinak.
Ovšem právě tam zakladatel místního sdružení Naše Pardubice kandiduje. O hlasy voličů se uchází z pátého místa. „Máte pravdu, že jsem daleko více cyklista než motorista. Ovšem zároveň jsem politicky činný a program Motoristů mne oslovil. Líbí se mi hlavně, že bojují proti přijetí Green dealu. Pokud projde, lidé se dostanou do velkých ekonomických potíží a pak je už jen krok k tomu, aby jim někdo nabídl levný plyn z Ruska, a orientace naší země se rychle otočí. A z toho mám obavu,“ vysvětlil svou volbu Sedlák, který svými projevy často štve na zasedání zastupitelstva radní Pardubic.
Vlastně na sebe vzal roli hlavní opoziční síly, která rozporuje a kritizuje velkou řádku plánů vedení města. „Motoristé mají v programu i snížení byrokracie, elektronizaci státní správy, podporu firem a průmyslu jakožto té produktivní páteře státu. Nicméně jsou v programu i věci, se kterými nesouzním,“ dodal Sedlák.
Hned za ním na šestém místě kandiduje další politik, který přišel k Motoristům se zkušenostmi z jiných partají. Michal Woff totiž v roce 2016 kandidoval do krajských voleb za hnutí ANO Andreje Babiše. A na čele kandidátky kryl bývalý šéf kontrolního oddělení krajského úřadu záda lídrovi Janu Řehounkovi, takže se lehce dostal do krajského zastupitelstva, ve kterém seděl čtyři roky. A že to rozhodně nebyl nějaký řadový člen hnutí, dokazuje i to, že v roce 2016 podle serveru Hlídač státu věnoval straně celkem 130 tisíc korun.
A do třetice Motoristé. Na třetím místě v Pardubickém kraji nasazují předsedu strany Soukromníci Petra Bayera. I ten si v minulosti už vyzkoušel, jaké to je ucházet se o hlasy voličů v jiných uskupeních. A to dokonce jako jednička. V krajských volbách v roce 2020 byl lídrem společné kandidátky hnutí Trikolora a Soukromníků v Pardubickém kraji, ale neuspěl, protože uskupení se do zastupitelstva nedostalo. A stejně dopadl o rok později, když byl lídrem politické formace „Trikolora, Svobodní, Soukromníci v Pardubickém kraji při parlamentních volbách.
Náměstkyně Klčová má reálnou šanci na zvolení do Sněmovny
Zajímavá jména nabízí i hlavní favorit voleb. Za Hnutí ANO totiž kandiduje třeba vedoucí kanceláře pardubického primátora Daniel Vodák. Ten se v minulosti proslavil svou tváří na reklamních plakátech partaje, kde bylo napsáno: „Kdy už něco udělají pro lidi? Za Babiše bylo líp! Daniel, student.“
Do boje o post poslance se pouští i náměstek pardubického primátora pro dopravu Jan Hrabal. Ten ze své jedenácté pozice na kandidátce zřejmě velké šance nemá, ale to už se nedá říct o jeho kolegyni Jiřině Klčové. Náměstkyně primátora Jana Nadrchala má u svého jména čtyřku, to znamená, že při očekávaném zisku strany v kraji za dva měsíce nejspíše odchází do Prahy. „Původně jsem takto vysoko být nechtěla. Dostala jsem ale důvěru od kolegů, a tak jsem přijala. Roli hrálo i to, že ostatní chtěli mít na předních pozicích ženu,“ uvedla Klčová.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
Ta prý ještě neví, jak by si s důvěrou voličů poradila. Nerada by ale podle svých slov seděla na dvou židlích. „Kombinovat obě funkce bych nechtěla. Stále mne to táhne více do Pardubic než do Prahy. Uvidíme, jak volby dopadnou. Docela často tu otázku vnitřně řeším, ale odpověď jsem ještě nenašla,“ dodala politička.
Hned několik bývalých poslanců – a dá se říct politických veteránů – je k vidění na kandidátce SPOLU. Tak třeba na 14. pozici je bývalý starosta Chrudimi a exposlanec Jan Čechlovský. Dlouholetý starosta Poličky Jaroslav Martinů má číslo 12 a desítka připadla exposlancovi a bývalému zastupiteli Pardubic Jiřímu Skalickému.
U hnutí STAN pak zase leckoho může překvapit přetlak silných jmen v popředí kandidátky. Na prvním dvou místech jsou stávající poslanci Tomáš Dubský a Jiří Hájek a hned za nimi bývalá krajská radní a dnešní náměstkyně ministra zdravotnictví a starostka Řečan Michaela Matoušková. Při současných preferencích strany se však zdá, že mandát zbude jen na jednoho z nich.
Jiné kandidátky zase upoutají svou strohostí. Jediného kandidáta vyslala do voleb v regionu Hnutí občanů a podnikatelů a Hnutí Generace. Uskupení Švýcarská demokracie nabízí tři kandidáty, stejně jako před čtyřmi lety, kdy získalo v regionu 0,27 procenta hlasů. Značný rozptyl je i ve věkové struktuře kandidátů. Dvěma nejstarším je 75 let, nejmladšímu, který v kolonce povolání uvedl „student a Evropan“, je 21 let. Průměrný věk kandidátů je 49,27 roku, 70 a více let je 12 kandidátům, z toho jsou dvě ženy.
Nejvíce kandidujících pochází z Pardubic a Chrudimi, z dalších dvou bývalých okresních měst, Svitav a Ústí nad Orlicí, jich je podstatně méně. Někteří mají bydliště zcela mimo Pardubický kraj, například z Prahy jich je devět, vyskytují se i kandidáti z Nového Bydžova na Královéhradecku, Veltrub na Kolínsku, Dolan nad Vltavou na Mělnicku, Brna, Blanska nebo z Trutnova. Nejvzdálenější bydlí v Aši.
VOLBY: Podle průzkumu v kraji jasně vyhraje ANO. To by byl průšvih, zní z ODS
Před čtyřmi lety ve volbách do Sněmovny v kraji vyhrála koalice Spolu, která získala 28,52 procenta hlasů a čtyři poslance. Na druhém místě bylo hnutí ANO s 26,84 procenta a třemi poslanci. Zisk třetí koalice PirSTAN činil 14,09 procenta, což znamenalo dva poslance, oba byli členové STAN. Čtvrtá SPD získala 9,36 procenta hlasů a jednoho poslance.
