Boj o voliče graduje. Fiala v Pardubicích jen pár dní před Babišem

Milan Zlinský
  9:44
Politické strany spouští horkou část kampaně před parlamentními volbami. Do regionu se chystají lídři největších partají, ulice jsou už oblepené plakáty. Před politiky nebude nyní úniku. Pardubice dnes navštíví Fiala, příští týden Babiš.
Fotogalerie2

Plakáty některých stran se stávají i cílem vandalů. Takto dopadl premiér v západním okraji Pardubic v Popkovicích. (4. září 2025) | foto: Milan Zlinský, MF DNES

Školní prázdniny skončily. Lidé se vrátili z dovolených. Do parlamentních voleb, které jsou jako ty předešlé nejdůležitější v dějinách státu, zbývá měsíc.

Tři základní fakta, díky kterým se lidé musí připravit na to, že se s politiky budou potkávat více, než by jim bylo možná milé. Vykukovat na ně budou na internetu, u silnic z plakátů a často je potkají i přímo na ulici. Už v posledních týdnech tu a tam někdo uspořádal veselici na náměstí nebo někam přijel na kole, ale to byl rozpink. Teď přijde na řadu tsunami.

„Do této chvíle jsme absolvovali téměř 300 setkání na různých místech. Máme opravdu nebývalý ohlas a je také velký zájem o pokračování. Navštívím všechny kraje České republiky a budeme se snažit přesvědčit naše voliče, aby přišli k volbám,“ uvedl premiér Petr Fiala, který je zároveň lídrem koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09).

Strany kandidující v kraji a jejich volební číslo

Číslo a název strany

3: Jasný Signál Nezávislých
4: Výzva 2025
5: SMS – Stát Má Sloužit
6: Svoboda a př. demokracie SPD
7: Česká suverenita soc. dem.
8: Přísaha občanské hnutí
9: Levice
10: Česká republika na 1. místě! 11: SPOLU
12: Švýcarská demokracie
14: Hnutí občanů a podnikatelů 15: Hnutí Generace
16: Česká pirátská strana
18: Volt Česko
20: Motoristé sobě
22: ANO 2011
23: Starostové a nezávislí
25: Stačilo!
26: Voluntia

Poznámka: V kraji se zpravidla rozděluje deset poslaneckých mandátů. Volby jsou 3. a 4. října.

A právě Pardubický kraj bude jedním z prvních, do kterého zamíří. Dnes vystoupí od 16. 30 hodin na pardubické třídě Míru. Lovit voliče bude nedaleko sochy Jana Kašpara.

Oba lídři nejsilnějších stran budou řečnit vedle Kašpara

A hned ten samý den v 18 hodin vystoupí společně s ministrem zemědělství a lídrem SPOLU pro Pardubický kraj s Markem Výborným na Malé scéně v Ústí nad Orlicí. „Pojďte nám říct, co by se mělo dělat jinak a lépe, co by se mělo změnit,“ zve diváky Výborný, který je zároveň předsedou lidovců.

A do regionu se chystá i největší favorit na post premiéra – předseda hnutí ANO Andrej Babiš. První průlet krajem uspořádal už na začátku prázdnin, ale nyní dorazí znova. A i on si zamluvil místo na třídě Míru před věžákem Magnum. Se svými podporovateli tam dorazí ve středu 10. září od 15. 30 hodin. Radost tím asi neudělal policistům, kteří kromě dohlížení na mítink budou muset zajišťovat i bezpečnost u hokejové arény. Tam se totiž od 18 hodin bude hrát vyhrocené derby Dynamo Pardubice vs. Hradec Králové.

„Přijďte od 14 hodin na zábavný program pro rodiny s dětmi. Od 15.30 hodin se na vás těší Andrej Babiš, Karel Havlíček, Alena Schillerová, Robert Plaga, Adam Vojtěch a lídr Pardubického kraje Martin Kolovratník,“ stojí v pozvánce hnutí ANO 2011.

Právě posledně jmenovaný je v uplynulých týdnech nesmírně aktivní. Se svým týmem objíždí doslova každou vesničku. Ostatně na svém Facebooku dává jednu fotku za druhou se stejným motivem: stojí s kolegy u značky nějaké obce. „Musíme kampaň odmakat, jezdíme mezi lidi. Budeme v tom pokračovat až do voleb,“ uvedl už v půlce prázdnin Kolovratník.

Zároveň dává bývalý šéf Českého rozhlasu Pardubice na sociální sítě velmi agresivní statusy, které zhusta útočí na vládu Petra Fialy. „Tahle vláda neumí hospodařit. A proto vám říkám jasně: pokud hnutí ANO dostane vaši důvěru letos na podzim, tohle bude první věc, kterou změníme. Budeme hospodařit zodpovědně. Ne rozhazovat, ale řídit stát s péčí,“ napsal třeba na konci srpna.

VOLBY: Podle průzkumu v kraji jasně vyhraje ANO. To by byl průšvih, zní z ODS

Politici na internetu lákají voliče i útočí na konkurenci

Síť X nebo Facebook jsou stále více politiky využívany ke komunikaci s voliči. „Víme, že naše místo je na Západě – po boku svobodných a demokratických zemí, které sdílejí stejné hodnoty a které nám napomáhají k zajištění naší bezpečnosti i prosperity. Kandidujeme proto, že chceme tuto cestu chránit a posilovat,“ stojí třeba na Facebooku dvojky SPOLU v kraji Karla Haase z ODS.

Ovšem stále populární jsou i klasické plakáty. A na nich lze sledovat hned několik zajímavostí. Jednou z nich je třeba osobní kampaň některých politiků. Své reklamy tak má třeba pětka na kandidátce Pirátů Robert Hrdina, tedy pardubický zastupitel za Stranu zelených.

Jindy zase billboard může přinést překvapení. Nedaleko bývalého autobusového nádraží v Pardubicích je plakát hnutí STAN. A na něm se na voliče smějí lídr Tomáš Dubský a trojka Michaela Matoušková. Dvojka listiny a bývalý starosta Dukly Jiří Hájek, který z nich je jediný z Pardubic, však na reklamě chybí.

Kdo míří do Sněmovny z Pardubického kraje? Známá i nečekaná jména

Některé plakáty se také už tradičně stávají terčem vandalů. Například v pardubické městské části Popkovice někdo silně nemusí Petra Fialu, protože na něj hodil dvě kapsle s barvou. Jinde se zase nepřejícníkům podařilo plakát některé strany i strhnout nebo pomalovat.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Seniorka zapomněla v obchodě obálku s úsporami. Poctivec ji vrátil, nálezné odmítl

Krátká zastávka v obchodě se pro seniorku z Pardubic mohla změnit v obrovskou ztrátu. Své čerstvě vybrané úspory totiž zapomněla na pultu a odešla. Díky férovému obchodníkovi se však příběh odehrál...

Jezírko i záchody. Nadšenci odhalují pozůstatky dělnického tábora Hitlerovy dálnice

Premium

Po stopách bývalého tábora pro dělníky Hitlerovy dálnice pátrá amatérský archeolog Tomáš Rubeš. V lesích u Albrechtic na Orlickoústecku narazil na pozůstatky vzorového pracovního tábora pro dělníky....

Vysoké Mýto má novou obřadní síň za 130 milionů, radním vyrazila dech

Moderní architektura nemusí být doménou jenom velkoměst. Důkazem je nová obřadní síň ve Vysokém Mýtě. Radní jsou stavbou nadšeni a chtějí prostor původně zamýšlený ke smutečním rozloučením využít i...

K bytům novou zeleň. Pardubický developer se chce podílet na zvelebení ulic

Společnost CFIG přestaví v centru Pardubic bývalé potraviny na moderní bytový dům. Navíc majitelé firmy nabízejí radnici, že zainvestují do úpravy okolních ulic včetně nového kruhového objezdu u...

Ostuda u moderního stadionu zmizí. Začíná oprava pardubické Brány borců

Pardubická radnice ještě letos začne opravovat Bránu borců. Poničená památka hyzdí prostor mezi prvoligovým fotbalovým stadionem a Tyršovými sady. Radní v ní chtějí mít fanshop nebo kavárnu. Část...

Boj o voliče se rozjíždí. Fiala v Pardubicích jen pár dní před Babišem

Politické strany spouští horkou část kampaně před parlamentními volbami. Do regionu se chystají lídři největších partají, ulice jsou už oblepené plakáty. Před politiky nebude nyní úniku. Pardubice...

4. září 2025  9:44

Javor bude u pardubického nádraží dál dělat stín, projekt podzemních garáží padl

Aktivita ochránců přírody i tlak města zabral. Letitý javor před pardubickým nádražím k zemi nepůjde. Správa železnic upustila od záměru vybudovat pod nádražím podzemní garáže.

3. září 2025  15:38

Velká pardubická 2025: program, zajímavosti, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 poběží tradičně druhou říjnovou neděli (12. října). Kdo má jistý...

3. září 2025  10:02

Vysoké Mýto má novou obřadní síň za 130 milionů, radním vyrazila dech

Moderní architektura nemusí být doménou jenom velkoměst. Důkazem je nová obřadní síň ve Vysokém Mýtě. Radní jsou stavbou nadšeni a chtějí prostor původně zamýšlený ke smutečním rozloučením využít i...

3. září 2025  9:51

Seniorka zapomněla v obchodě obálku s úsporami. Poctivec ji vrátil, nálezné odmítl

Krátká zastávka v obchodě se pro seniorku z Pardubic mohla změnit v obrovskou ztrátu. Své čerstvě vybrané úspory totiž zapomněla na pultu a odešla. Díky férovému obchodníkovi se však příběh odehrál...

2. září 2025  16:40

Jsem v Chocni, nebo Vysokém Mýtě? Vtipálek zmátl řidiče záměnou cedulí

Překvapení nejen pro řidiče přijíždějící do Chocně a Vysokého Mýta připravil o víkendu neznámý vtipálek, který prohodil cedule s názvy obou měst, která jsou od sebe vzdálena zhruba pět kilometrů....

2. září 2025  12:03

V rodinném domě vzplála sušička. Pohotoví sousedé hasili i vodou z bazénu

Pondělní požár sušičky v rodinném domě v Chroustovicích na Chrudimsku uhasili sami sousedé. Použili na to vodu z bazénu a několik hasicích přístrojů. Majitele tak zachránili od milionové škody....

1. září 2025  18:20

Na festivalu vína vloni bojoval o život, nyní si tam připil se svými zachránci

Na pardubickém zámku se poslední srpnový víkend konal 28. ročník oblíbeného Festivalu vína, který každoročně přitahuje tisíce návštěvníků. Vedle ochutnávek a hudby letos připomněl i příběh muže,...

1. září 2025  16:44

Kdo míří do Sněmovny z Pardubického kraje? Známá i nečekaná jména

Na začátku října se konají volby do parlamentu. V Pardubickém kraji kandiduje 19 subjektů. Některé partaje posílají do voleb kandidátky s plným počtem 19 jmen, jiné si vystačí s jediným. Některé...

1. září 2025  10:23

Jezírko i záchody. Nadšenci odhalují pozůstatky dělnického tábora Hitlerovy dálnice

Premium

Po stopách bývalého tábora pro dělníky Hitlerovy dálnice pátrá amatérský archeolog Tomáš Rubeš. V lesích u Albrechtic na Orlickoústecku narazil na pozůstatky vzorového pracovního tábora pro dělníky....

31. srpna 2025

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Pardubice - Bohemians 1:1, domácí sahali po první výhře, radost jim sebral Kadlec

Pardubičtí fotbalisté měli v 7. kole Chance Ligy první vítězství na dosah. Po gólu Vojtěcha Patráka rychle vedli, v závěru jim ale radost zkazil hostující Adam Kadlec. Domácí tak zůstávají se dvěma...

30. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:21

K bytům novou zeleň. Pardubický developer se chce podílet na zvelebení ulic

Společnost CFIG přestaví v centru Pardubic bývalé potraviny na moderní bytový dům. Navíc majitelé firmy nabízejí radnici, že zainvestují do úpravy okolních ulic včetně nového kruhového objezdu u...

30. srpna 2025  8:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.