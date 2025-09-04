Školní prázdniny skončily. Lidé se vrátili z dovolených. Do parlamentních voleb, které jsou jako ty předešlé nejdůležitější v dějinách státu, zbývá měsíc.
Tři základní fakta, díky kterým se lidé musí připravit na to, že se s politiky budou potkávat více, než by jim bylo možná milé. Vykukovat na ně budou na internetu, u silnic z plakátů a často je potkají i přímo na ulici. Už v posledních týdnech tu a tam někdo uspořádal veselici na náměstí nebo někam přijel na kole, ale to byl rozpink. Teď přijde na řadu tsunami.
„Do této chvíle jsme absolvovali téměř 300 setkání na různých místech. Máme opravdu nebývalý ohlas a je také velký zájem o pokračování. Navštívím všechny kraje České republiky a budeme se snažit přesvědčit naše voliče, aby přišli k volbám,“ uvedl premiér Petr Fiala, který je zároveň lídrem koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09).
A právě Pardubický kraj bude jedním z prvních, do kterého zamíří. Dnes vystoupí od 16. 30 hodin na pardubické třídě Míru. Lovit voliče bude nedaleko sochy Jana Kašpara.
Oba lídři nejsilnějších stran budou řečnit vedle Kašpara
A hned ten samý den v 18 hodin vystoupí společně s ministrem zemědělství a lídrem SPOLU pro Pardubický kraj s Markem Výborným na Malé scéně v Ústí nad Orlicí. „Pojďte nám říct, co by se mělo dělat jinak a lépe, co by se mělo změnit,“ zve diváky Výborný, který je zároveň předsedou lidovců.
A do regionu se chystá i největší favorit na post premiéra – předseda hnutí ANO Andrej Babiš. První průlet krajem uspořádal už na začátku prázdnin, ale nyní dorazí znova. A i on si zamluvil místo na třídě Míru před věžákem Magnum. Se svými podporovateli tam dorazí ve středu 10. září od 15. 30 hodin. Radost tím asi neudělal policistům, kteří kromě dohlížení na mítink budou muset zajišťovat i bezpečnost u hokejové arény. Tam se totiž od 18 hodin bude hrát vyhrocené derby Dynamo Pardubice vs. Hradec Králové.
„Přijďte od 14 hodin na zábavný program pro rodiny s dětmi. Od 15.30 hodin se na vás těší Andrej Babiš, Karel Havlíček, Alena Schillerová, Robert Plaga, Adam Vojtěch a lídr Pardubického kraje Martin Kolovratník,“ stojí v pozvánce hnutí ANO 2011.
Právě posledně jmenovaný je v uplynulých týdnech nesmírně aktivní. Se svým týmem objíždí doslova každou vesničku. Ostatně na svém Facebooku dává jednu fotku za druhou se stejným motivem: stojí s kolegy u značky nějaké obce. „Musíme kampaň odmakat, jezdíme mezi lidi. Budeme v tom pokračovat až do voleb,“ uvedl už v půlce prázdnin Kolovratník.
Zároveň dává bývalý šéf Českého rozhlasu Pardubice na sociální sítě velmi agresivní statusy, které zhusta útočí na vládu Petra Fialy. „Tahle vláda neumí hospodařit. A proto vám říkám jasně: pokud hnutí ANO dostane vaši důvěru letos na podzim, tohle bude první věc, kterou změníme. Budeme hospodařit zodpovědně. Ne rozhazovat, ale řídit stát s péčí,“ napsal třeba na konci srpna.
Politici na internetu lákají voliče i útočí na konkurenci
Síť X nebo Facebook jsou stále více politiky využívany ke komunikaci s voliči. „Víme, že naše místo je na Západě – po boku svobodných a demokratických zemí, které sdílejí stejné hodnoty a které nám napomáhají k zajištění naší bezpečnosti i prosperity. Kandidujeme proto, že chceme tuto cestu chránit a posilovat,“ stojí třeba na Facebooku dvojky SPOLU v kraji Karla Haase z ODS.
Ovšem stále populární jsou i klasické plakáty. A na nich lze sledovat hned několik zajímavostí. Jednou z nich je třeba osobní kampaň některých politiků. Své reklamy tak má třeba pětka na kandidátce Pirátů Robert Hrdina, tedy pardubický zastupitel za Stranu zelených.
Jindy zase billboard může přinést překvapení. Nedaleko bývalého autobusového nádraží v Pardubicích je plakát hnutí STAN. A na něm se na voliče smějí lídr Tomáš Dubský a trojka Michaela Matoušková. Dvojka listiny a bývalý starosta Dukly Jiří Hájek, který z nich je jediný z Pardubic, však na reklamě chybí.
Některé plakáty se také už tradičně stávají terčem vandalů. Například v pardubické městské části Popkovice někdo silně nemusí Petra Fialu, protože na něj hodil dvě kapsle s barvou. Jinde se zase nepřejícníkům podařilo plakát některé strany i strhnout nebo pomalovat.