V Pardubickém kraji se bude rozdělovat deset poslaneckých mandátů. Šanci na něj má minimálně sedm stran a koalic. Lídři kandidátek, které se budou oficiálně uzavírat v úterý 29. července, v anketě odpovídali na to, co jsou podle nich hlavní témata v regionu.

Vedle dopravy a špatného stavu silnic za další slabá místa v regionu označili zdravotní péči a nedostupné bydlení. Někteří poukázali na nutnost podpory rozvoje venkova, protipovodňovou ochranu a sucho, školství či nízkou návštěvnost turistů.

Novátorská řešení problémů lídři většinou nenavrhují. Obvykle spočívají ve větších investicích státu nebo vyšších daňových výnosech pro kraje.

Marek Výborný (SPOLU) „Chybí dokončená dálnice“

Předseda lidovců Marek Výborný je lídrem kandidátky Spolu.

Lídr kandidátky SPOLU Marek Výborný a předseda KDU-ČSL uvedl, že menší města a obce, které tvoří významnou součást regionální identity a života, často čelí obtížné dostupnosti základní infrastruktury, zejména ve školství, občanské vybavenosti, dopravního spojení a podpory místního podnikání a zemědělství.

Nejvíce ho pak mrzí, že stále není dokončena klíčová dálnice D35. „Ta je klíčová pro dopravní obslužnost regionu i celé republiky. Přestože v tomto volebním období došlo k výraznému posunu a akceleraci ve výstavbě, je nezbytné pokračovat bez jakéhokoli zpomalení, aby byly dodrženy slíbené termíny,“ uvedl Výborný, podle kterého i samotní poslanci mohou při přípravě stavby pomoci. „Aktivní role poslanců z kraje při prosazování priorit v kapitole dopravy je důležitá. U východní části D35 realizované formou PPP projektu je pak klíčová spolupráce státu se soukromým investorem,“ dodal.

Martin Kolovratník (ANO) „Stále chybí přivaděče k dálnici“

Poslanec ANO Martin Kolovratník je lídrem kandidátky v Pardubickém kraji.

Podle dlouholetého poslance a stínového ministra dopravy Martina Kolovratníka je v regionu hlavní dostavba D35, přivaděčů a obchvatů měst, třeba Chrudimi nebo Lanškrouna.

„Řešením je zajištění rozpočtu nejen pro ŘSD, ale i pro krajskou správu silnic. Dále další úprava liniového zákona. Aby bylo možné rychlejší umístění stavby a nehrozila odvolání a spory u obchvatů. Plus úprava soutěžního zákona, aby nehrozilo několikaměsíční čekání na spory firem u stavebních zakázek,“ uvedl bývalý šéf Českého rozhlasu v Pardubicích.

Ve zdravotnictví je podle něj řada provozů přetížená a na zákroky se dlouho čeká. „Ve zdravotnictví lze rychlé změny udělat lepší organizací práce, například vyšším využitím sálů při využití mimořádných odměn operatérům a podobně,“ doplnil poslanec.

Tomáš Dubský (STAN) „Musíme spravedlivěji rozdělovat daně“

Tomáš Dubský (STAN)

Starosta obce Vysočina na Chrudimsku, vidí vedle potřebného spravedlivějšího nastavení rozpočtového určení daní pro kraje problémy ve vylidňování venkova, kde je nutné zajistit základní služby jako lékařská péče, obchod či veřejná doprava. Zlepšit by se měla podle něj i dopravní infrastruktura. „Dlouhodobě sleduji a podporuji snahu o změnu spravedlivého nastavení rozpočtového určení daní pro kraje. Osobně zastávám politiku takzvaně odspodu, protože v území vždy lépe vědí, co je potřeba řešit,“ uvedl politik, který tak podporuje třeba iniciativu hejtmana Martina Netolického.

I ten dlouhodobě bojuje za vyrovnanější dělení výnosů z daní. Podle něj Pardubický kraj přichází ročně o zhruba miliardu.

„Ke zmiňovanému nastavení RUD je nutné najít shodu napříč všemi kraji. A to bez ohledu na momentální politickou příslušnost vedení. K zajištění základních služeb na venkově by se mělo pokračovat ve finančních podporách, a to jak z národní, tak i z krajské úrovně. Zároveň je nutné podporovat nová řešení jako například automatizovaný prodej nebo sdílené lékařské ordinace provozované městem,“ dodal Dubský.

Mikuláš Ferjenčík (Piráti) „Lidé těžko platí životní náklady“

Mikuláš Ferjenčík (Piráti)

Bývalý poslanec, který byl v posledních volbách vykřížkován mimo Sněmovnu, zmínil jako většina ostatních nedokončenou dálnici D35 a zhoršující se dostupnost zdravotní péče především ve východní polovině kraje. V ostatním jsou problémy v kraji podobné jako v celé zemi.

„Hlavní je, že lidé tvrdě pracují, ale výplata často stěží pokryje životní náklady, které stále rostou,“ uvedl Ferjenčík.

Podle něj mají Piráti plán, jak lidem nechat více peněz v peněženkách. „Zvedneme daňovou slevu na poplatníka pro všechny pracující, zvýšíme daňový bonus na první dítě a zařídíme, aby antimonopolní úřad konečně začal řešit kartely, které prodražují nákupy v supermarketech. Stejně tak se zaměříme na dostupnost bydlení pro mladé lidi. Ceny bytů v Pardubicích se úplně utrhly ze řetězu,“ dodal politik původem z Choltic u Pardubic.

Jan Hrnčíř z SPD „Musíme více bojovat se suchem“

Jan Hrnčíř (SPD)

Lídr SPD Jan Hrnčíř stejně jako ostatní považuje za největší problém regionu nedokončenou dálnici D35 a chybějící přivaděče. Ale chtěl by také zlepšit zdravotnictví, zvýšit počet technických oborů na středních školách. V neposlední řadě by se pak chtěl zaměřit na hospodaření s vodou v krajině.

„I přes nadprůměrné srážky přetrvává deficit povrchové vody, zejména v horských oblastech. Je třeba podpořit revitalizace vodních toků a výstavbu nádrží,“ uvedl Hrnčíř, který by také rád více propagoval cestovní ruch v regionu. „Pardubický kraj patří k nejméně turisticky navštěvovaným oblastem v Česku. Větší investice do propagace regionu, rozvoje cyklostezek a kulturních akcí,“ dodal Hrnčíř.

Roman Roun (Stačilo!) „Špatný je stav zdravotní péče“

Roman Roun (Stačilo!)

Lídr neparlamentní koalice více stran s názvem Stačilo! považuje za největší problém lidí z Pardubického kraje dostupnost zdravotní péče včetně zubařů. „Jde především o omezenou dostupnost zdravotní péče, kde chybí nejen praktičtí lékaři pro děti i dospělé, ale také specialisté včetně stomatologů. Tristní je stav lékařské a stomatologické pohotovosti, kde lidé s akutními problémy čekají na ošetření mnoho hodin. Řešením jsou například motivační programy financované z veřejných zdrojů či využívání mobilních ambulancí k zajištění péče v periferních oblastech,“ řekl Roun.

Vojtěch Krňanský (Motoristé) „Nejsou dostupné byty“

Vojtěch Krňanský (Motoristé sobě)

Pardubický kraj podle politika trápí hlavně nedostatek dostupného bydlení a složité stavební řízení, které brzdí výstavbu i rozvoj obcí, nedostatečná je dopravní infrastruktura. „Problém je složité stavební řízení, které brzdí výstavbu i rozvoj obcí. Chci ve Sněmovně prosazovat jeho výrazné zjednodušení. Další naprosto klíčovou oblastí pro Pardubický kraj je infrastruktura. Pro další rozvoj kraje je důležité jeho kvalitní napojení na ostatní regiony a ekonomická centra naší země,“ uvedl Krňanský.

Před čtyřmi lety volby do Sněmovny v kraji vyhrála koalice Spolu, která získala 28,52 procenta a čtyři poslance. Na druhém místě bylo hnutí ANO s 26,84 procenta a třemi poslanci. Zisk třetí koalice PirSTAN činil 14,09 procenta, což znamenalo dva poslance, oba byli členové STAN. Čtvrtá SPD získala 9,36 procenta hlasů a jednoho poslance.