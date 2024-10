Tři nové placené posty budou stát kraj čtyři miliony, hejtman funkce hájí

Vedení Pardubického kraje si čtyři roky vystačilo s devíti politiky na plný úvazek. Nově vytvořená koalice 3PK, ANO, KPK, ODS s TOP 09 však má mnohem větší apetit a na ustavujícím jednání zastupitelstva chce zřídit tři nově placené funkce. Opozice to kritizuje.

Placenou funkci získá podle koaliční dohody budoucí předseda výboru pro zdravotnictví a starosta Chrudimi František Pilný (ANO), předseda finančního výboru Oldřich Jedlička (ANO) a předseda výboru pro energetiku, informatiku, e-government a digitalizaci František Brendl (3PK). Ve všech případech platí, že jako politici uvolnění pro funkci v zastupitelstvu by měli podle zákona obdržet 107 820 korun měsíčně. V kontextu regionální politiky jde o vysokou částku, jen pro srovnání – primátor Pardubic podle tabulek bere 110 735 korun.

Nově zřízené funkce přijdou rozpočet kraje na více než čtyři miliony korun ročně. Opozice si myslí, že peníze šlo využít mnohem lépe. „Čtyři miliony jsem si vždy přála získat na dotace na podporu personálu v nemocnicích. Toto je zbytečné utrácení. Není vhodné, aby kraj měl uvolněné předsedy výborů,“ uvedla Michaela Matoušková ze STAN, která jako náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví končí a po ustavujícím jednání zastupitelů odchází do opozice.

Hejtman: Nové funkce pomohou snížit provozní náklady kraje

Hejtman kraje Martin Netolický (3PK/SOCDEM) řekl, že například funkce šéfa výboru pro energetiku, informatiku, e-government a digitalizaci může pomoci snížit provozní náklady kraje. „Vyžaduje to práci na plný čas. Rada toto prostě není schopna v rámci kompetencí a záležitostí, které řeší, mít na starosti,“ uvedl Netolický.

Starosta Chrudimi František Pilný, který by se měl stát předsedou výboru pro zdravotnictví, tvrdí, že bude aktivní.

„Vzal jsem tuto funkci z jediného důvodu – chci zachránit Chrudimskou nemocnici a pomoci všem nemocnicím Pardubického kraje. Chci se zaměřit na program Přátelská nemocnice, je potřeba, aby zdravotnický personál neodcházel, ale naopak přicházel. Je nutné změnit komunikaci uvnitř Nemocnice Pardubického kraje,“ uvedl Pilný, který bude nadále působit jako neuvolněný starosta, část jeho kompetencí převezmou kolegové.

Na novou funkci se chystá i František Brendl (3PK), který je radním Pardubic a ve Službách města Pardubice řídí energetickou divizi. „Začínám toho mít moc, budu se muset něčeho vzdát,“ řekl.

Poprvé se funkce placených předsedů výborů zastupitelstva objevila v kraji v roce 2008. Od té doby vítězové voleb přenechávali dvěma opozičním politikům placené posty. Tato praxe vydržela až do roku 2020, naposledy byl předsedou finančního výboru zastupitelstva Jan Foldyna z KSČM a předsedou finančního výboru Miloš Akerman z hnutí ANO. Ani o jednom z nich nebylo čtyři roky slyšet. Po volbách v roce 2020 staronová koalice politické trafiky zrušila s vysvětlením, že tak ušetřila tři miliony.

Ke vzniku tří nových politických pozic po letošních volbách přispěl fakt, že hnutí ANO sice o parník vyhrálo, ale jeho zástupci v povolebním vyjednávání kývli na velmi tvrdé podmínky ostatních stran. ANO nebude mít křeslo hejtmana a v devítičlenné radě obsadí jen dvě křesla. Dva nové placené posty předsedů výborů pro hnutí ANO tak lze interpretovat jako jakousi formu odškodnění.

Spolupráce s ANO bolí, politička z KDU-ČSL rezignovala

I když dohodu na nové krajské vládě uzavřeli politici v Pardubicích jako první v zemi, deset hodin po uzavření volebních místností, nevznikala jednoduše. „Možná to tak vypadalo, ale snadné to rozhodně nebylo,“ řekl Netolický.

Dosavadní koalice 3PK, KPK, STAN a ODS s TOP 09 získala ve volbách dost mandátů na to, aby pokračovala. Místo toho se vyjednavači rozloučili se Starosty a přizvali ANO. Zejména pro některé členy KPK a TOP 09 to bylo hořké překvapení. Zastupitelka Chocně Anežka Pavlišová z KDU-ČSL, která byla zvolena do krajského zastupitelstva za Koalici pro Pardubický kraj, se dokonce svého mandátu vzdala.

„Výsledky voleb dávaly možnost pokračovat v koalici na původním půdoryse. Realita je však jiná. Osobně s vyjednanou koalicí s ANO nesouhlasím, a proto jsem na post zastupitelky rezignovala,“ uvedla.