ANALÝZA: Křehká radniční koalice vydržela, pardubická sdružení teď spojí síly

Milan Zlinský
  11:25
Vedení pardubické radnice má od posledních voleb v zastupitelstvu většinu jediného hlasu. Přesto za poslední čtyři roky nemělo žádné větší problémy s vládnutím. Nyní se už chystá pokračování osvědčené sestavy. Pomoci tomu má i společná kandidátka několika místních sdružení.

Vítězné hnutí ANO a její lídr Jan Nadrchal společně s Janem Hrabalem a Jiřinou Klčovou při povolebním jednání s Jakubem Rychteckým a Ludmilou Ministrovou z uskupení Žijeme Pardubice. (24. září 2022) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Bývalý český premiér a předseda ODS Mirek Topolánek rád používá následující bonmot: „Nejpevnější koalice je ta, která má převahu jediného hlasu.“

O pravdivosti jeho slov se přesvědčují lidé, kteří sledují pardubickou komunální politiku. Ačkoliv lídr hnutí ANO a primátor Jan Nadrchal složil koalici společně se sdruženími Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice s 20 hlasy ze 39, nakonec neměl během končícího volebního období žádný zásadní problém. „Lidsky jsme si v koalici sedli, fungovali jsme jako tým,“ řekl opakovaně třeba náměstek primátora Jan Hrabal z ANO.

Válka, nižší příjmy i policejní razie

Podobné hlasy zaznívají i z dalších partají, a to i přesto, že radní neměli hlavně začátek funkčního období úplně snadný. V roce 2022 vypukla válka na Ukrajině, do města přicházeli uprchlíci. V Praze seděla vláda v čele s Petrem Fialou z ODS, která snížila příjmy měst. A hlavně na podzim 2023 vtrhla na radnici policie a rozpoutala akci, během které putovali do cel předběžného zadržení úředníci magistrátu i vrcholní politici v čele s radním a bývalým primátorem Martinem Charvátem z ANO.

„Řekl bych, že nás tyto zážitky ještě více spojily. Bylo to těžké, ale museli jsme táhnout za jeden provaz a spolupracovat,“ uvedl František Brendl, radní a lídr Pardubáků, kteří kandidovali v rámci sdružení Společně pro Pardubice.

Jeden limit však těsná většina přece jen měla. Vedení města se příliš nepouštělo do větších akcí. A ani se na to už nechystá. Důkaz? Poslední jednání zastupitelstva jsou na pardubické poměry nezvykle rychlá a klidná. Radní nepředkládají žádné zásadní body. Spíše jen tak udržují Pardubice v chodu. „Opět nemáme vlastně co komentovat. Na programu jednání nejsou žádné kontroverzní body. Bude to rychlé,“ stěžoval si v poslední době Jan Mazuch, zastupitel za opoziční ODS.

Jeho strana už roky před každým zasedáním městského parlamentu pořádá tiskové konference, na kterých upozorňuje na zásadní body jednání. V posledním půlroce ale zástupci modré strany neměli o čem mluvit. „Když tam něco je, třeba kolem hokeje, tak se to nakonec stáhne. Už chtějí jen doplachtit do voleb,“ shodují se politici z ODS

Ostatně menší důraz na brankovišti, jak by řekli hokejisté, přiznává i František Brendl. „Je určitě pravda, že jsme do žádných zásadních věcí nehrábli. Ano, tlačíme nový územní plán a všichni věříme, že ho do voleb schválíme. Ale na další palčivé věci se nedostalo. Podle mne je klíčové zlepšit správu města. Rozdělení kompetencí mezi magistrát a obvody není dobré, je hodně co zlepšovat. Řada věcí tady funguje vlastně už 30 let samospádem a my na to jen koukáme. Věřím, že v příštích čtyřech letech nastanou změny,“ uvedl Brendl.

Ovšem klady koaliční spolupráce jednoznačně z pohledu radních převažují, a tak není divu, že v zákulisí se už pilně pracuje na tom, aby koalice mohla fungovat dál i po říjnových komunálních volbách.

Vzniká jakási Národní fronta místních sdružení

K tomu by mělo zásadně pomoci velké spojování stran na lokální scéně. Už před časem oznámil právě Brendl jako lídr Pardubáků spojení se Žijeme Pardubice, které vede první náměstek primátora Jakub Rychtecký. A tým dostal další posilu. Připojí se i tradiční uskupení Sdružení pro Pardubice. „Ano, mohu potvrdit, že jsme se na spolupráci dohodli. Měla by vzniknout společná kandidátka, a to i na městských obvodech,“ uvedl lídr Sdružení pro Pardubice a další náměstek primátora René Živný.

Není pochyb o tom, že tři silná místní sdružení nabídnou voličům na jména velmi silnou kandidátku. „V popředí bych měl být já, Kuba Rychtecký, bývalá primátorka Štěpánka Fraňková a René Živný. I na dalších pozicích budeme mít hodně známé pardubické osobnosti,“ uvedl František Brendl.

Navíc je celkem patrné, že všichni zmínění politici mají dobré vztahy s lidmi z ANO, takže poskládaní „nové“ koalice může být po volbách, podobně jako na kraji, velmi rychlé a vlastně formální. Jediná otázka se tak může týkat toho, jestli k volantu pustí stávající tým i ODS.

„Řekl bych, že v ODS hodně omladili kandidátku a pozměnili tým, takže ta spolupráce by určitě mohla fungovat. Uvidíme, jak voliči rozdají karty. Jasné ale je, že jestli chceme udělat zásadní reformu fungování samosprávy i státní správy ve městě, včetně centralizace a stavby nové budovy radnice, tak to nemůžeme dělat s většinou jednoho hlasu,“ dodal František Brendl.

